16 июня 2023 года в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония с Папой Римским Франциском, сообщает Патриархия.Ru.

Председатель ОВЦС передал главе Католической Церкви приветствие и пожелания скорейшего выздоровления от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В завершение встречи собеседники обменялись памятными дарами.

Накануне митрополит Антоний также встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, руководством Общины святого Эгидия и секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Комментируя свой визит в Ватикан, председатель ОВЦС опроверг в комментарии РИА Новости информацию о том, что якобы обсуждал с Папой римским Франциском возможность его визита в Москву.

«Что касается появившихся сегодня в СМИ сообщений о том, что я нахожусь в Ватикане, чтобы обсудить визит папы Римского Франциска в Россию, то я должен сказать, что я с изумлением прочитал эти новости, опубликованные со ссылкой на Всемирный союз староверов. Мне совершенно непонятно, откуда появилась эта информация, и я со всей ответственностью могу заявить, что тема визита папы в Россию не обсуждалась ни на одной из тех встреч, которые я имел в Ватикане», — сказал митрополит Антоний.

«С основателем и вице-президентом общины святого Эгидия я лично знаком в течение многих лет ещё со времён моего служения в Риме в качестве настоятеля русского православного прихода. Кроме того, с общиной святого Эгидия Московский Патриархат поддерживает давние добрые отношения, особенно в сфере гуманитарных инициатив, направленных на осуществление помощи нуждающимся», — отметил владыка.

При этом митрополит Антоний не стал разъяснить журналистом, зачем же тогда он ездил в Италию и имел столько встреч в Ватикане.

Не исключено, что это связано с возможной подготовкой визита в Москву папского посланника по урегулированию конфликта на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который уже совершил двухдневный визит в Киев. Ожидается, что свой следующий визит он сделает в Кремль.

Русская линия