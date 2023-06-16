Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих и духовенство принять участие в сборе средств на помощь нуждающимся…

Объявлен общецерковный сбор помощи пострадавшим в результате наводнения в Херсонской области

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил перечислить миллион рублей из средств Московской Патриархии в помощь пострадавшим в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС, сообщает Патриархия.Ru.

Кроме того, по благословению Святейшего Патриарха объявлен общецерковный сбор в помощь пострадавшим в результате наводнения.

Согласно циркулярному письму Управления делами Московской Патриархии епархиальным архиереям на территории России о сборе средств необходимо объявить «во всех храмах вверенных епархий за Божественными литургиями в воскресные дни 18 и 25 июня с.г. (в тех храмах, где совершаются в эти дни несколько Литургий — за каждой из них)».

Собранные средства следует перечислить из епархиальных управлений на счет Московской Патриархии по следующим реквизитам:

Московская Патриархия

ИНН 7 704 136 152, КПП 770 401 001

р/с 40 703 810 925 710 000 128

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

к/с 30 101 810 145 250 000 896

БИК 44 525 411

Назначение платежа: «Пожертвование на помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области»

Предстоятель Русской Православной Церкви призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян к усиленной молитве обо всех пострадавших.

Кроме того, на сайте Mirom. help Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению открыл срочный сбор для пострадавших. Сбор ведется для закупки помп для откачки воды, генераторов, раскладушек, матрасов, подушек, средств гигиены и продуктов. Доставку помощи возьмет на себя специальный гуманитарный центр Крымской митрополии.

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