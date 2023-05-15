Священный Синод Сербской Православной Церкви по предложению Патриарха Сербского Порфирия принял решение о созыве очередного заседания Архиерейского Собора СПЦ, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Сербскую Патриархию.

Собор созывается на основании статьи 59 Устава СПЦ. Молитвенное начало архиерейскому собранию было положено 14 мая 2023 года — в соборе святого Саввы в Белграде состоялась Божественная литургия и чин Призывания Святого Духа.

Рабочая часть заседания высшего иерархического, церковно-законодательного и церковно-судебного органа СПЦ начнётся 15 мая в крипте святого великомученика князя Лазаря Храма св. Саввы. Она пройдёт под председательством Патриарха Порфирия и при участии епархиальных архиереев.

«В порядке, определенном регламентом, заседание начнется с утверждения повестки дня, которая состоит из поступивших вопросов, представленных Священным Архиерейским Синодом, и продолжится рассмотрением отчетов об архипастырской деятельности всех епархиальных архиереев, центральных церковных органов и институций. По окончании заседания Собор выпустит пресс-релиз о своей работе», — говорится в сообщении.

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