Глава Ватикана принял у себя президента Украины, но склонить его начать мирные переговоры с Россией не смог…

13 мая 2023 года папа римский Франциск принял в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского, который отправился в очередное турне в Европу с намерением добиться от своих европейских союзников новых поставок вооружений и гарантий приёма Киева в НАТО, сообщает СПЖ со ссылкой на Vaticannews.va.

В течение 40 минут глава Ватикана пытался убедить Зеленского прекратить военное противостояние с Россией и начать мирные переговоры с Москвой. Однако, все мирные аргументы папы Зеленский отверг, а после аудиенции заявил, что Киев не нуждается в таких посредниках, как Ватикан.

Во время встречи стороны обменялись весьма характерными и говорящими подарками. Папа Римский подарил Зеленскому скульптуру с оливковой веточкой мира, а президент Украины преподнес папе изображение Богоматери, выполненное на пуленепробиваемой пластине.

«Попросил осудить российские преступления на Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к её реализации», — прокомментировал встречу Зеленский.

Таким образом, украинский лидер фактически унизил папу Римского, который накануне во всеуслышание заявлял, что Ватикан готовит тайную миротворческую миссию по Украине, контактируя, как с Киевом, так и с Москвой. Однако, эта миссия в итоге обернулась для ватиканской дипломатией унизительным провалом.

После встречи с папой Зеленский в эфире программы на итальянском гостелевидении RAI, которую вел известный телеведущий Бруно Веспа, заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно выстраиваться только вокруг «украинской формулы мира», то есть полной капитуляции России.

«При всём уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — сказал он.

На вопрос Веспы, будет ли он готов в случае необходимости говорить с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский выступил с утверждением, что говорить с российским лидером «не о чем».

Это означает, что военные действия на Украине, действительно, будут вестись до последнего украинца, как и планировали в США и Великобритании. А все инициативы папы Римского останутся тщетны.

Русская линия