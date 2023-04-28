Русская линия
Сводка новостей от 28 апреля 2023

К 140-летию со дня рождения генерал-лейтенанта В.О. Каппеля
В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве прошёл вечер памяти русского офицера…

Владимир Каппель28 апреля 2023 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве культурно-историческим проектом «Забытая Россия» был организован вечер памяти Генерального штаба генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля, приуроченный к 140-летию со дня рождения белого офицера.

Вечер открыл руководитель проекта «Забытая Россия» Денис Романов, который рассказал собравшимся о жизни и смерти Георгиевского кавалера. При этом в своём докладе он представил очень много интересных и уникальных фотографии, посвящённых Русской Императорской армии, истории Гражданской войны и генерала Каппеля.

Затем выступил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, подробно рассказавший о поисках тела Каппеля в Харбине и торжественном перезахоронении его праха в Донском монастыре в Москве.

Завершился вечер музыкальным выступлением руководителя музыкального направления проекта «Забытая Россия» Алексея Дорогова, который исполнил песни Русской Императорской армии.

Стоит отметить, что к 140-летию генерала Каппеля на телеканале ОТР вышла программа «Календарь», в рамках которой врио председателя Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук Руслан Гагкуев рассказал телезрителям о Георгиевском кавалере.

Русская линия

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К 140-летию со дня рождения генерал-лейтенанта В.О. Каппеля
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