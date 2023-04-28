Принятое в 2020 году решение утвердил Святейший Патриарх Кирилл. Сам бывший клирик уже заявил, что теперь может уйти «в Стамбул»…

28 апреля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указа о вступлении в силу решения Церковного суда об извержении из сама запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева, сообщает портал «Православная жизнь».

«В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность — настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы № 50−54−2020 от 29.12.2020 г. и № 53−57−2021 от 04.03.2021 г., Вы извергаетесь из священного сана», — сказано в Патриаршем указе.

Клирик Московской епархии Русской Православной Церкви, известный блогер и публицист протодиакон Андрей Кураев был запрещен в служении 29 апреля 2020 года в связи с публичным оскорблением памяти скончавшегося настоятеля Богоявленского кафедральною собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина в день его смерти.

29 декабря 2020 года Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд определил, что решение вступит в силу с момента его утверждения правящим архиереем г. Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано.

В апреле 2021 года Патриарх утвердил решение суда, но установил мораторий на издание указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана, дав клирику время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

В ответ на нынешнее решение Патриарха Кирилла бывший диакон опубликовал в своём Телеграм-канале следующее едкое сообщение:

«В Стамбул, так в Стамбул

Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться её не считал и не считаю нужным.

Патриарх Варфоломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть.

Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь.

В целом — свою дорогу нельзя нести с собою. Что-то надо оставлять позади".

Иными словами, никакого раскаяния в своих деяниях бывший диакон Андрей Кураев, действительно, не испытывает, и в этом плане указ Святейшего Патриарха Кирилла совершенно закономерен.

Русская линия