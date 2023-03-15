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Сводка новостей от 15 марта 2023

Митрополит Клинский Леонид встретился с Католикосом всех армян Гарегином II
Патриарший Экзарх Африки посетил Армению, где ему временно поручено управлять Ереванско-Армянской епархией…

Митрополит Клинский Леонид встретился с Католикосом всех армян Гарегином II12 марта 2023 года, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, Патриарший Экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, временно управляющий Ереванско-Армянской епархией, совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ереване, сообщает сайт Экзархата Африки.

За богослужением молился посол Российской Федерации в Республике Армения С. Копыркин.

По окончании службы отец Арсений преподнес владыке Леониду памятный подарок, выразив благодарность и признательность от лица духовенства и православных верующих Армении.

Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Затем в Успенском храме Еревана митрополит Леонид совершил монашеский постриг инокини Агнии, которая получила имя Евдокия в честь преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

13 марта в Эчмиадзине митрополит Клинский Леонид встретился с Католикосом всех армян Гарегином II.

Во встрече приняли участие председатель монастырского совета, ключарь Эчмиадзинского монастыря епископ Мушег Бабаян, протоиерей Ваграм Меликян, советник посольства Российской Федерации в Республике Армения А. Новиков.

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В тот же день состоялась встреча митрополита Леонида с послом России в Армении С. Копыркиным.

Также владыка посетил Крестовоздвиженский храм Русской Православной Церкви в Ереване.

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Митрополит Клинский Леонид встретился с Католикосом всех армян Гарегином II
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