Митрополит Клинский Леонид встретился с Католикосом всех армян Гарегином II Патриарший Экзарх Африки посетил Армению, где ему временно поручено управлять Ереванско-Армянской епархией… 12 марта 2023 года, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, Патриарший Экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, временно управляющий Ереванско-Армянской епархией, совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ереване, сообщает сайт Экзархата Африки. За богослужением молился посол Российской Федерации в Республике Армения С. Копыркин. По окончании службы отец Арсений преподнес владыке Леониду памятный подарок, выразив благодарность и признательность от лица духовенства и православных верующих Армении. Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом. Затем в Успенском храме Еревана митрополит Леонид совершил монашеский постриг инокини Агнии, которая получила имя Евдокия в честь преподобномученицы Евдокии Илиопольской. 13 марта в Эчмиадзине митрополит Клинский Леонид встретился с Католикосом всех армян Гарегином II. Во встрече приняли участие председатель монастырского совета, ключарь Эчмиадзинского монастыря епископ Мушег Бабаян, протоиерей Ваграм Меликян, советник посольства Российской Федерации в Республике Армения А. Новиков. Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В тот же день состоялась встреча митрополита Леонида с послом России в Армении С. Копыркиным. Также владыка посетил Крестовоздвиженский храм Русской Православной Церкви в Ереване. Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм

