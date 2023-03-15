14 марта 2023 года Предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Даниил принял у себя в Бухаресте главу церкви Англии и примас Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, сообщает Благовест-инфо.

На встрече, проходившей в Патриаршей резиденции, Патриарх Даниил поблагодарил архиепископа Уэлби за помощь румынским православным в Англии, поскольку румынские приходы проводят богослужения в 38 арендованных англиканских храмах по всей стране.

По словам Патриарха Даниила, миграция — один из главных вызовов, с которым сталкивается румынское общество: сегодня за пределами страны проживает более пяти миллионов румын.

В Румынию архиепископ Уэлби прибыл 13 марта. В этот день он побывал в лагере беженцев и встретился с главой румынского королевского дома принцессой Маргаритой, пишет сайт Romania Insider.

Как сообщает Basilica. ro, из Румынии архиепископ Уэлби отправится в Молдову, где у него намечена встреча с митрополитом Бессарабским Петром (Пэдурару).

Любопытно, что представители Румынской Православной Церкви стали одними из первых православных, кто приветствовал главу Англиканской церкви после того, как тот признал «однополые браки» и поручил своим священнослужителям благословлять содомитов в храмах.

Ранее в Русской Православной Церкви заявляли, что разорвали всякие контакты с теми протестантами, кто пошёл на такой шаг. В Румынской Церкви, судя по всему, решили продолжить общение с таковыми, как ни в чём не бывало.

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