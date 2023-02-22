С 2024 года ещё два церковных праздника станут официальными праздничными днями в Румынии. Законопроект об установлении новых праздничных нерабочих дней — 6 января (праздник Богоявления) и 7 января (Собор Иоанна Предтечи; оба по новоюлианскому календарю) — легко прошёл как через Сенат, так и через Палату депутатов парламента Румынии в начале февраля 2023 года, сообщает Православие.Ru со ссылкой на информационное агентство «Basilica».

Сейчас ожидается подписание и опубликование этого закона президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Закон вступит в силу с 2024 года.

Инициаторы законопроекта подчеркнули, что по данным переписи населения 2011 года 86,45% жителей Румынии являются православными христианами.

«Праздник Крещения Господня. уникален тем, что в этот день большая часть православных верующих ходит в храм причащаться, согласно православной традиции», — написали они.

Инициаторы законопроекта также подчеркивают особое значение великого освящения воды на праздник Богоявления.

Римо-католики, греко-католики (униаты) и пятидесятники, составляющие 7,34% населения Румынии, также отмечают Крещение Господня 6 января и Собор Иоанна Предтечи 7 января, а для тех, кто живут по юлианскому календарю, 7 января — праздник Рождества Христова, объясняют инициаторы нововведения.

«По этой причине несколько стран Европы, такие как Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина, в свое время объявили 7 января государственным праздником, в который нельзя работать. В связи с этим, учитывая религиозное значение 7 января для многих народов, мы считаем необходимым объявить его официальным государственным праздником и нерабочим днем», — заключили они.

По данным сайта «Romania Insider», Страстная пятница, Пасхальное воскресенье и Светлый понедельник уже являются государственными праздниками в Румынии.

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