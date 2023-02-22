Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский, родился около 1680 года в Черниговской губернии и происходил из дворянского рода Кульчицких. После окончания Киевской духовной академии в 1710 году он принял монашеский постриг и был назначен преподавателем в Славяно-греко-латинскую академию префектом и профессором богословия. В 1719 году святитель Иннокентий был переведен в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую лавру с назначением обер-иеромонахом флота. В 1720 году нес послушание наместника Александро-Невской лавры. А 14 февраля 1721 года иеромонах Иннокентий был посвящен в сан епископа Переяславского и назначен в Пекинскую духовную миссию в Китай. Однако до Китая он так и не доехал и указом Св. Синода в 1727 году был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к управлению новообразованной епархией.

Близость китайской границы, обширность и малонаселенность епархии, большое количество различных народностей (бурят, монголов и др.), не просвещенных Христовой верой, обусловили пастырский труд русского святителя. Епископ Иннокентий неутомимо трудился над устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение, прозорливость.

Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не только Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи. Под влиянием сурового климата и невзгод епископ Иннокентий рано заболел и утром 27 ноября 1731 года преставился ко Господу.

В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской Тихвинской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири при молитвенном обращении к святителю. В 1800 году святитель Иннокентий, епископ Иркутский, был причислен к лику русских святых.

Сегодня также день памяти духовного писателя, игумена Серафима (Кузнецова), скончавшегося в 1959 г. Он родился в 1873 г. в купеческой семье и в миру звался Георгием Михайловичем. В 1903 г. принял постриг в Белогорском Свято-Николаевском монастыре. Вскоре он получил известность благодаря своему почину строить царские обители, посвященные памятным событиям в жизни Дома Романовых, первым в 1904 г. он открыл Серафимо-Алексеевский скит. О. Серафим был активным участником патриотического движения, являлся одним из лидеров пермских монархистов, участником нескольких монархических съездов, членом-учредителем Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. В годы Первой мировой войны он находился на фронте.

Тесная духовная дружба связывала о. Серафима с великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая во время последней встречи с ним весной 1917 г. обратилась к нему с просьбой: «Если меня убьют, то прошу вас похоронить меня по-христиански». Эта просьба Св. Преподобномученицы Елизаветы оказалась пророческой. Именно игумену Серафиму поручил генерал-лейтенант М.К.Дитерихс сопровождать гробы Алапаевских Мучеников. Во время пребывания в Пекине игумен Серафим издал в 1920 г. свои книги «Православный Царь-Мученик» и «Мученики христианского долга». Он сопровождал Честные Мощи Преподобномученицы Елизаветы и ее келейницы инокини Варвары и из Пекина в Святую Землю, где игумен провел остаток своих дней. Он скончался в греческом монастыре в Иерусалиме, где и погребен.

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