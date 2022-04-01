На могиле русского генерала, активного борца с революционной смутой 1905 — 1907 гг. до сих пор нет никакого памятного знака…

1 апреля 2022 года, в очередную годовщину мученической кончины генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, активного борца с революционной смутой 1905 — 1907 гг. Павла Карловича фон Ренненкампфа, в целом ряде храмов Русской Православной Церкви верующие помянули в своих молитвах этого доблестного русского генерала.

Известно, что перед смертью Павел Карлович принял Православие. Он и его приёмная дочь были похоронены на Старом кладбище Таганрога. Их положили в общую могилу с убиенными юнкерами и офицерами Третьей Киевской школы прапорщиков, также ставших жертвами красного террора. Позже их могила была стерта с лица земли, потому что большевики старались уничтожить память о своих жертвах, всячески очерняя их.

Ныне имя генерала постепенно очищается от той грязи и лжи, которые толстым слоем были излиты на память Георгиевского кавалера в советские годы. В 2015 году во Всесвятском храме на Старом кладбище Таганрога, в котором отпевали генерала Ренненкампфа, был установлен киот в честь святого апостола Павла — Небесного покровителя генерала.

Примерно в то же время местными краеведами было обнаружено само захоронение. Властями было дано обещание привести могилу в надлежащий вид и установить над ней достойный памятник. Однако прошло уже несколько лет, а ровный клочок земли так и остался нетронутым. На все вопросы по этому поводу звучит либо молчание, либо испуганный шёпот, а на деле никто в точности не знает, будет ли в действительности исполнено обещание.

Русская линия