Гражданский губернатор Святой Горы Афон Афанасиос Мартинос выразил официальную позицию Святой Горы по братии Русского Пантелеимонова монастыря. Об этом он рассказал в ответ на появившиеся в греческой прессе материалы о притеснениях русских монахов и даже возможной их высылки со Святой Горы в связи с военными действиями на Украине, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Vimaorthodoxias.gr.

«Как комендант, я хорошо знаю настоятеля архимандрита Евлогия, уполномоченного отца Макария и членов Братства, которые приехали из России или Украины. Они очень набожны, преданы своим религиозным обязанностям и постоянно молятся за свою родину в эти трудные времена», — заявил Мартинос.

Губернатор Святой Горы отметил, что с братией всех «иностранных» (негреческих) монашеских общин у руководства сложились тёплые отношения.

«Это касается не только Пантелеимонова (русского) монастыря, но также Хиландарского (сербского), Зографского (болгарского) и скита Продром (румынского)», — сказал Афанасиос Мартинос.

«Сегодня наши помыслы вместе с нашими русскими и украинскими православными Свято-Пантелеимоновского монастыря, и мы всем сердцем желаем и молимся о том, чтобы мир скорее пришёл к народам, подвергающимся испытаниям», — отметил губернатор Афона.

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