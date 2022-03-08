4 марта 2022 года митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил сугубое молебное пение о восстановлении мира на Украине в Покровском мужском монастыре Харькова. Его Высокопреосвященству сослужила братия обители в священном сане, сообщает портал «Православная жизнь».

По благословению правящего архиерея, духовенство епархии совершает богослужения, молебны, панихиды и таинства в храмах, укрытиях и на дому. Жилища верующих окропляют освященной водой. Вокруг микрорайонов проходят крестные ходы с молитвой о мире в стране.

Священнослужители, монашествующие и миряне продолжают оказывать нуждающимся всю возможную помощь. Братия Покровского монастыря развозят продуктовые наборы и испечённый в обители хлеб по районам Харькова, наиболее пострадавшим от обстрелов. Продукты питания от Украинской Православной Церкви доставлены в больницы города.

Русская линия