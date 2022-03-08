По требованию СБУ провайдер PROhosting заблокировал сайт Почаевской обители, на котором было размещено объявление о возможности подать и оплатить записки о поминовении…

Хостинг-провайдер PROhosting по требованию Службы безопасности Украины заблокировал официальный сайт Свято-Успенской Почаевской лавры Украинской Православной Церкви по обвинению в финансировании российских войск, сообщает «Союз православных журналистов».

Поводом для антицерковных действий украинских спецслужб стали ложные сообщения о якобы сборе через сайт денег для российских вооруженных формирований. «Провайдеру позвонили из днепропетровского СБУ и приказали отключить сайт, мотивируя тем, что сайт хостится в Беларуси (он там уже лет 5) и проводит сбор денег для „боевиков“. На сайте была страница с заказом треб и способы оплаты. Видимо посчитали, что не на требы всё идёт», — рассказали в Лавре.

В Почаевской обители отмечают, что это абсолютная ложь и никаких средств для вооруженных формирований братия не собирает и не передаёт.

В связи с блокировкой сайта Лавра не смогла разместить своё обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой призвать власти России прекратить боевые действия в Украине.

В обители надеются восстановить работу сайта в ближайшее время.

Русская линия