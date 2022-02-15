11 февраля 2022 года митрополит Лаодикийский Феодорит был избран Священным Синодом Константинопольского Патриархата новым представителем Константинопольского Патриарха в Афинах, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое издание Оrthodox Тimes.

73-лений митрополит Феодорит многие годы был настоятелем Софийского собора в Лондоне. В 2018 году его избрали титулярным митрополитом Лаодикийским. Указанный архиерей сменил на этом посту имевшего все эти годы недобрые отношения с Элладской Православной Церковью митрополита Адрианопольского Амфилохия.

Любопытно, что смещённый владыка Амфилохий выдвигался кандидатом на замещение митрополичьей кафедры в Яннинской митрополии Элладской Церкви, но не был утверждён на заседании Синода. В результате 3 октября 2014 года решением Синода Константинопольского патриархата он был избран титулярным митрополитом Адрианопольским с поручением представлять интересы Патриархата в Афинах. При этом отношения Фанара и Афин все эти годы были крайне натянутыми, и говорят, в этом была немалая заслуга владыки Амфилохия.

Указанный архиерей был активным сторонником жёсткой политики Константинопольского Патриархата по отношению к остальным Поместным Православным Церквам, и в том числе к Элладской Церкви.

Характерно, что 15 декабря 2018 года митрополит Амфилохий участвовал в Объединительном соборе украинских раскольников в Киеве и сидел в президиуме этого собрания. 3 февраля 2019 года присутствовал на «интронизации» главы ПЦУ Епифания (Думенко), а 26 мая 2019 года принимал участие в хиротонии нового архиерея ПЦУ — епископа Ольвийского Епифания (Димитриу). Впоследствии он прикладывал немало усилий, чтобы подвигнуть Элладскую Церковь признать украинских раскольников, но в результате попал в опалу Патриарха Варфоломея, который решил убрать эту скандальную фигуру из Афин.

Нельзя исключать, что смещение митрополита Амфилохия и замена его на менее скандального митрополита Лаодикийского Феодорита стало одним из условий, которые поставил перед Патриархом Варфоломеем Архиепископ Афинский Иероним в обмен на признание «ПЦУ». При этом никто не скрывает, что среди фанарских архиереев идёт ожесточённая борьба за место у ног Патриарха Варфоломея, и владыка Амфилохий эту борьбу на данном этапе с треском проиграл.

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