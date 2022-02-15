В день великого праздника Сретения Господня предстали пред Богом три видных деятеля патриотического движения начала ХХ в. В этот день в 1919 г. в Петрограде были расстреляны Елена Адриановна Полубояринова и Павел Федорович Булацель, через год скончался известный историк и общественный деятель, активный участник монархического движения Дмитрий Иванович Иловайский.

Е.А.Полубояринова родилась в 1864 г. в дворянской семье. Ее муж, купец 1-й гильдии рано умер и оставил жене богатое наследство. Свое состояние Полубояринова расходовала не на обогащение и развлечения, а на дело борьбы с революцией, на нужды патриотического движения. Однажды она заявила: «Пока я жива, буду давать денег, сколько нужно на издание „Русского знамени“ и на нужды союзников». И слово свое держала крепко.

Она была казначеем Союза Русского Народа, а после раскола в Союзе некоторое время фактически возглавляла оставшееся верным председателю СРН А.И.Дубровину большинство союзников. Одно время Полубояринова была редактором органа Союза газеты «Русское знамя», в 1915 г. избрана членом Президиума монархического движения. В 1915−16 гг. она пыталась организовать наружное наблюдение за деятельностью Городского и Земского Союзов, которые, как теперь известно, были центрами подготовки антимонархического заговора.

Вскоре после февральского переворота на квартире Полубояриновой был произведен обыск, а сама она 11 марта была арестована. Несмотря на то, что даже пристрастное следствие не нашло никаких материалов для обвинения Полубояриновой в каких-либо преступлениях, она продолжала томиться в заключении. Только в связи с болезнью летом 1917 г. мужественная русская женщина была переведена из «Крестов» в тюремную больницу, а затем освобождена.

Во время «красного террора» осенью 1918 г. Полубояринова снова была арестована. Ее исповеднический жизненный путь оборвался в застенках ЧК. Господь сподобил ее принять мученический венец за Веру, Царя и Отечество в праздник Сретения Господня в 1919 г.

П.Ф.Булацель родился 29 июня 1867 г. в Екатеринославской губернии и происходил из древнего дворянского рода. Образование получил в элитном Училище правоведения, был довольно успешным адвокатом. Принял самое деятельное участие в монархическом движении. Был членом Русского Собрания, неоднократно избирался членом Совета РС. Но наибольшую известность получил как один из лидеров Союза Русского Народа, был членом Главного Совета СРН, одно время был редактором органа Союза газеты «Русское знамя», часто выступал в печати, был защитником русских патриотов на судебных процессах. Свои статьи и речи издал отдельной книгой, которую назвал весьма примечательно «Борьба за правду».

Во время Первой мировой войны Булацель издавал журнал «Российский гражданин». В одной из своих публикаций выступил в защиту монархического принципа правления, раскритиковав идею английского премьера Асквита после войны отдать под суд германского и австрийского императоров. Булацель назвал это предложение «масонской затеей». Эта статья Булацеля едва не спровоцировала международный скандал, поскольку англичане посчитали, что это — внешнеполитический манифест нового министра иностранных дел Б.В.Штюрмера, который имел репутацию германофила. Скандал удалось замять.

Накануне февральского переворота принимал участие в разработке предложений по изменению законодательства в смысле возвращения к принципам Самодержавной монархии, искаженным законами 1905−06 гг. После отречения Государя уехал в свое имение и совсем отошел от политической деятельности. Однако 29 сентября 1918 г. был арестован ЧК и объявлен заложником. Расстрелян как один из основателей Союза Русского Народа.

Д.И.Иловайский родился в маленьком городке Рязанской губернии Раненбурге 11 февраля 1832 г. в семье мещанина, служившего управляющим имением графини Пален. Образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета. Когда в 1853 г. разразилась Восточная (Крымская) война Иловайский решается уйти с выпускного курса университета, чтобы поступить в действующую армию добровольцем, но врачи обнаружили у него туберкулез, и молодому человеку пришлось отказаться от своей благородной затеи. Впрочем, в следующую войну с Турцией (1877−1878 годов) уже известным историком Иловайский все-таки побывает на фронте, и будет находиться в самом центре событий — под Плевной — стремясь разобраться в причинах неудач Русской армии.

Автор ряда исторических сочинений, но наибольшую известность получил как автор учебников по русской истории, написанных с консервативно-монархических позиций. Его учебники по русской и всеобщей истории неуклонно переиздавались из года в год, достигнув по количеству выдержанных переизданий рекордных отметок. Так, до 1917 г. его пособие по русской истории для среднего возраста переиздавали 44 раза, для старшего — 36 раз, по всеобщей истории для среднего возраста — 35 раз и для старшего — 30 раз!

По своим политическим взглядам Иловайский был сторонником твердой самодержавной власти, опирающейся на Православие и единение сословий. Сам себя он относил к приверженцам «патриотичного консерватизма», как он выразился в одной из своих статей, имея в виду верность основам русского государственного быта при признании необходимых новшеств русской жизни. «Патриотичный консерватизм <…> состоит в том, — писал Иловайский, — чтобы вводить те улучшения и усовершенствования, которые, не изменяя основного русского строя, помогли бы Русскому народу подняться на одинаковую культурную высоту с передовыми европейскими нациями; чем в корне были бы подорваны главные аргументы противников этого строя, а сам он был бы обезопасен от будущих потрясений?»

Принимал активное участие в патриотическом движении, был членом патриотических союзов, участвовал в монархических съездах, издавал собственную газету «Кремль». Скончался на праздник Сретения в 1920 г. в возрасте 88 лет. Последние два года жизни 1918−19 гг. стали для патриарха патриотического движения поистине исповедническими, он неоднократно арестовывался чекистами, побывал узником знаменитой Бутырки.

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