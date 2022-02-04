Глубокий кризис, в котором находится правительство Черногории и вся система политической власти в стране достиг той черты, когда может начаться полномасштабное восстановление атеистического режима, потерпевшего поражение в августе 2020 года, после почти года борьбы народа за свои святыни и Церковь. Столь печальные перспективы и политическая нестабильность и напряжение в стране вызывают тревогу епископата Сербской Православной Церкви, сообщает Православие.Ru.

После специального совещания 2 февраля и рассмотрения положения Сербской Православной Церкви в Черногории, архиереи четырёх епархий подписали совместное обращение к верующим и широкой общественности страны.

«Мы, нижеподписавшиеся архиереи, — говорится в общении, — с нашим священством и верующим народом будем, следуя пути святителей Василия Острожского и Петра Цетинского, идти за Христом Спасителем и не будем разделять вверенный нам Богом народ по партийной принадлежности, но будем, как и прежде, созидать Церковь и единство нашего народа в святой православной вере и единстве Духа Святого. Желая при этом, чтобы каждый человек получил полную свободу мышления и совести, а, прежде всего, свободу от греха, мы уважаем различия национального и партийного самоопределения и считаем, что, несмотря на различия, все мы должны трудиться на общее благо и выбрать вместо споров и конфликтов искренний диалог. Путём такого искреннего диалога мы лучше всего решим проблемы и достигнем желаемой гармонии народного единства, при уважении всех упомянутых различий».

«Мы должны напомнить нашему благочестивому народу, что борьба за свободу веры ещ не окончена и Сербская Православная Церковь в Черногории десятилетиями терпит гнусную клевету и несправедливость со стороны бывшего режима, чьи политические представители и после поражения на выборах 30 августа 2020 года, распространяют ненависть и нетерпимость в отношении нашей Церкви. На фоне той несправедливости, которую мы и сейчас терпим от остатков бывшего режима, мы не видим решения существующих общественных проблем в возвращении бывшей власти, так же как и в поддержке некого «правительства меньшинства». Как, дорогие братья и сестры, будут решать скопившиеся общественные проблемы и применят цивилизованные стандарты те, кто постоянно угрожает Церкви новыми гонениями, депортацией духовенства и изъятием святынь?! Замечаете ли вы, как в эти дни они кротко и умилительно предлагают «данайские дары» народу Черногории, который именно от этих людей защищал свои святыни?

Победа над предыдущим богоборческим режимом 30 августа 2020 г. не принесла решение всех проблем в обществе, но всё-таки она стала великим демократическим переломным моментом. Поэтому мы уверены, что необходимо сохранить и уважать народную волю. Правильную цель можно достичь только добрыми средствами. У нас нет намерения тормозить общественные процессы, и в этом отношении мы ожидаем, что политические победители прошлых парламентских выборов найдут совместное решение для этого или какого-то нового правительства, которое с Сербской Православной Церковью быстро подпишет основной договор. Это бы способствовало снятию напряжения в Черногории и достижению равноправия всех религий в нашей стране", — говорится в сообщении, которое подписали митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и епископы Милешевский Афанасий, Будимлянско-Никшичский Мефодий и Захолмско-Герцеговинский Димитрий.

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