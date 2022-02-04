В Издательстве Троице-Сергиевой Лавры вышел второй том книги «Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий XX века»…

Ко дню празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры вышел второй том книги насельника обители иеромонаха Пафнутия (Фокина) «Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий XX века», сообщает сайт Троице-Сергиевой лавры.

В книге приводятся жизнеописания начальствовавших, профессоров и преподавателей Московской духовной академии, священнослужителей Сергиево-Посадского благочиния, а также проживавших в городе и окрестностях монахинь и мирян, которые пострадали за веру в годы гонений ХХ века на Радонежской земле и не были прославлены в лике святых. Среди них такие известные личности, как митрополит Арсений (Стадницкий), священник Павел Флоренский, граф Юрий Александрович Олсуфьев. Вместе с ними упомянуты имена простых монахинь, послушниц, мирян, которые тоже совершили исповеднический подвиг и достойны того, чтобы их имена были увековечены и не остались в забвении.

В книге имеется вкладыш-синодик — для поминовения пострадавших в храме и келейно.

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