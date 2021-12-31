30 декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошёл ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986−87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Патриархия.Ru.

Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 года. Похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Будущий священник родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Отец, Михаил Гундяев (1907−1974), после войны принял священный сан, мать, Раиса Гундяева (в девичестве Кучина; 1909−1984) — преподаватель немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка, дед — иерей Василий Гундяев (1879−1969), младший брат — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, младшая сестра — проректор по культуре СПбДА Елена Гундяева. Был женат, сын Михаил стал священником.

В годы Великой Отечественной войны Николай с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. С 1972 года — доцент, с 1975 года — профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию.

Был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в 1966 году во диакона, в 1967-м — во пресвитера. В 1971 году удостоен сана протоиерея.

С 19 июля 1972 года — секретарь Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. С 13 февраля 1973 года по 4 апреля 1977 года — заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. С 1977 года — консультант Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1976—1977 годах — заведующий аспирантурой Московской духовной академии.

С 25 мая 1977 года по 2 марта 1986 года — настоятель Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. Со 2 марта 1986 года — исполняющий обязанности ректора Ленинградских духовных академии и семинарии, а с 15 марта 1986 года по 22 июня 1987 года — ректор ЛДА. 23 июня 1987 года вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года — почетный настоятель.

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