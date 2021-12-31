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Сводка новостей от 31 декабря 2021

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Святейший Патриарх Кирилл совершил молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве…

Патриаршие символыВечером 31 декабря 2021 года, в канун Нового года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом новогоднего молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.

При совершении молебна Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; московское духовенство.

Молебен посетил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Д.Ф. Мезенцев.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас» и на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

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«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите»
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