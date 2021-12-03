В Минздраве Грузии заявили, что разделяют позицию Грузинской Патриархии по поводу добровольной вакцинации от коронавируса…

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе считает позицию Грузинской Патриархии по поводу недопустимости принудительной вакцинации взвешенной и разумной. Как заявила Патриархия, у каждого человека должна быть свобода выбора, и это право ему дается Всевышним, сообщает ИА Sputnik Грузия.

«Заявления Патриархии я считаю очень разумным. То, что они не ограничивают его (процесс вакцинации — ред.), уже является для нас большой поддержкой и помощью», — сказала Тикарадзе.

В феврале 2021 года Священный Синод Грузинского Патриархата опубликовал обращение, в котором чётко была изложена позиции Грузинской Церкви по этому вопросу. Церковь ценит действия специалистов в области медицины по защите здоровья людей, но не возьмёт на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации против коронавируса, так как это дело специалистов.

«Хотя это разъяснялось несколько раз из-за радикальной позиции, занятой некоторыми священнослужителями в последнее время, мы ещё раз повторим, что вакцина не имеет религиозной нагрузки», — говорится в заявлении.

Церковь осуждает призывы некоторых священнослужителей, которые отказывают верующим, которые привились, в Причастии, а также запрещают носить медицинские маски во время службы.

«Мы ещё раз обращаемся к священнослужителям, чтобы их действия по отношению к вакцинации не выходили за рамки решения Синода. В случае своеволия прихожане могут обратиться в Патриархию», — говорится в заявлении.

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