3 декабря 2021 года, на второй день официального визита папы Римского Франциска на Кипр и в Грецию, глава Ватикана встретился с Архиепископом Хризостомом, а затем — с членами Священного Синода Кипрской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на Catholic News Agency.

Встреча с Предстоятелем и архиереями Кипрской Православной Церкви прошла в православном соборе святого Иоанна Богослова в Никосии.

По словам главы Римско-католической церкви, пребывание на Кипре напомнило ему об «общем апостольском происхождении».

«Нас объединяет один путь — путь Евангелия. Надеюсь, что мы его продолжим и будем стремиться к еще большему братству и полному единству, — заявил он. — <…> Искренне надеюсь, что будет больше возможностей для встреч, чтобы лучше узнать друг друга, развеять предрассудки».

Глава Ватикана предложил не быть «парализованными страхом перед открытостью или смелыми жестами» и не увлекаться разговорами «о непримиримых разногласиях», которые, по его словам, не имеют ничего общего с Евангелием.

«Святой Дух желает, чтобы мы снова приближались друг к другу со смирением и уважением, предлагает нам не соглашаться с нашими прошлыми разделениями и вместе возделывать поле Царствия Божьего с терпением, настойчивостью и конкретными жестами. <…> Если мы оставим абстрактные концепции в стороне и будем работать вместе, например, в делах благотворительности, образования и поощрения человеческого достоинства, мы заново откроем для себя наше братство, и сообщество будет созревать само по себе, к славе Божьей», — сказал папа Франциск.

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