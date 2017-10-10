В скиту Святой праведной Анны на Афоне неизвестные грабители похитили драгоценные приношения, украшавшие чудотворную икону св. прав. Анны, — сообщает корреспондент портала «Русский Афон».

Преступление было обнаружено монахами рано утром в воскресенье 1 октября. Как оказалось, злоумышленники отпилили часть решетки в окне соборного храма скита и проникли через него внутрь. Грабители очень спешили, поэтому не успели похитить все ценности, хранящиеся в храме.

Целью грабителей оказалась почитаемая во всем мире святыня — чудотворная икона Святой праведной Анны, прославившаяся многочисленными чудотворениями — исцелениями супругов от бесплодия и детей от неизлечимых болезней. В знак благодарности родители, с которыми случилось чудо по молитвам св. прав. Анны, оставляют перед святыней фотографии младенцев, золотые и серебряные крестики и другие драгоценности.

Разбив стекло, преступники украли часть драгоценных приношений и старинную архиерейскую панагию, которыми была украшена чудотворная икона. Эти украшения — дар благодарных родителей за исцеление детей от неизлечимых болезней или за дарование ребенка по молитвам св. прав. Анне.

Прибывший в тот же день из административного центра Афона — Кареи наряд полиции осмотрел место преступления, описал при помощи монахов пропавшие ценности и попытался обследовать прилегающую местность, однако преступников обнаружить не удалось.

На данный момент полиция продолжает попытки раскрыть преступление и найти грабителей. С этой целью проверки паломников осуществляются не только на таможне в порту Дафни, но и на монастырских пристанях. Известны случаи, что осмотру подвергли даже личные вещи некоторых архиереев, выезжавших с Афона.

Это уже не первое ограбление Скита св. прав. Анны. Как сообщал портал «Русский Афон», в декабре 2014 г. в этом же храме неизвестные злоумышленники похитили уникальную старинную лампаду с серебряным яйцом, подаренную скиту 200 лет назад турецким султаном. Кроме того, за последнее время ряд других афонских келлий, расположенных в районе скита Святой Анны и местности Кавсокаливия, подвергались попыткам кражи дорогостоящих предметов и ценностей. Подобные преступления никогда прежде не имели на Святой Горе столь сильного распространения. Некоторые наблюдатели это связывают с пребыванием на Афоне большого количества рабочих-албанцев, а также увеличением потока паломников, среди которых попадаются не только благочестивые богомольцы, но и сомнительные лица.

Скит святой праведной Анны (Агиа Анна) находится в труднодоступной скалистой местности между Новым Скитом и Карулей, где по широкому склону афонского хребта до самого моря спускаются террасами многочисленные каливы и келлии. Обитель относится к Великой Лавре.

Монашеская жизнь в этих местах началась с XII—XIII вв. Первый устав скитского братства был утвержден Вселенским патриархом Дионисием III в 1689 году. Его же стараниями на высоте 300 метров над уровнем моря был построен соборный храм скита в честь святой праведной Анны. До XVII века скит назывался «Вулевтир», но затем взял название Святой Анны от одноименного собора, основанного для хранения в нем величайшей святыни — нетленной стопы матери Пресвятой Богородицы — св. прав. Анны, перенесенной монахами из Азии в 1686 году.

Чудотворная нетленная стопа матери Пресвятой Богородицы является главной святыней обители, давшей скиту всемирную известность. Также здесь хранится старинная чудотворная икона Святой праведной Анны, прославившаяся многочисленными чудотворениями.

Родительница Царицы Небесной имеет особую благодать предстательствовать за бесплодных супругов и страждущих младенцев. В скит постоянно приходит множество благодарственных писем от родителей, которые обрели возможность иметь детей благодаря заступничеству Святой Анны. Насельники скита бережно хранят эти письма, присланные фотографии младенцев и пожертвования от благодарных родителей, и непрестанно благодарят Бога и святую Анну за сотворенные чудеса.

Использованы сведения сайта amen. gr

http://afonit.info/novosti/novosti-afona/koshchunstvennaya-krazha-sovershena-v-skitu-svyatoj-anny-na-afone