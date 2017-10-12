Схимонах Онисифор (в миру Онисим Карпович Ищенко) родился в 1872 году в крестьянской семье села Рубанское Брацлавскаго уезда Каменец-Подольской губернии. С детства он был молчаливым и смиренным. Любил один бродить по лесу и любоваться природой. При этом всегда одна и та же мысль посещала его: если так прекрасна земная природа, то как прекрасен должен быть Божий рай!

Но как сподобиться жития в раю? Как заслужить милость Бога? Ответов на эти вопросы мальчик не находил, пока однажды вечером бабушка не прочитала ему отрывок из Священного Писания, где Господь говорил: «…научитеся от мене, яко кроток есм и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашым» (Мф. 11, 29).

Он спросил бабушку, как научиться такому смирению, как у Господа. Та сначала растерялась, но потом, собравшись с мыслями, ответила: «Христовому смирению, внучек, можно научиться только в монастыре, где люди живут подражая ангелам». Слова бабушки глубоко запали в душу мальчика, и с тех пор он не переставал думать о монастыре и о монашестве.

Свою мечту Онисим смог осуществить в возрасте двадцати четырех лет. 3 декабря 1896 года он приехал на Афон и был принят в Русский Пантелеимонов монастырь. Через три года, 12 марта 1899 года, он был пострижен в рясофор с именем Онисифор, а 15 марта 1902 года в мантию с тем же именем.

Схимонах Онисифор (Ищенко)

Послушание все это время он проходил в Космодамиановской келлии и Старом Руссике. Последний славился строгостью своего устава. Отец Онисифор хотя и был молод и неопытен, но со смирением переносил все тяготы строгого монашеского устава. Он выделялся абсолютным послушанием всем братиям, смиренным и кротким нравом.

В это время с ним на Старом Руссике жил преподобный Силуан Афонский, который так характеризовал молодого подвижника: «Этот многих людей привлёк к себе кротостию, и смирением, и даром слова. Он был такой кроткий и смиренный, что и без слов, только смотря на него, будешь исправляться, такой у него был спокойный и здравый характер».

11 декабря 1918 года отца Онисифора постригли в схиму с тем же именем. Ещё 20 лет в ангельском образе схимника он жил в Старом Руссике, являясь примером монашеского смирения и ангельской кротости для всей братии монастыря.

Мощи схимонаха Онисифора (Ищенко).

Он постоянно помнил поучения своего духовного отца иеросхимонаха Агафодора (Буданова): «Иисусова молитва должна сопровождаться крайним смирением, ибо без смирения молитва будет фарисейской и плоды ея будут гордость, осуждение, самооправдание. И враг не боится такой молитвы и легко уловляет в прелести, поэтому только смиренная молитва угодна Господу, молитва мытаря приемлема бывает от подвижника, только она охраняет от прелести».

Внутренняя жизнь монаха, особенно кроткого и молчаливого, является нераскрытой книгой, и знать о ее деталях внешним наблюдателям не дано. Но так как истинное смирение невозможно без любви, то даже самый скрытный подвижник не сможет удержать в себе порывов сей добродетели.

Преставился отец Онисифор 28 сентября (11 октября) 1938 года.

Публикуется по книге: «Русский Афонский Отечник XIX — XX веков». Серия «Русский Афон XIX—XX вв.» Т. 1. Святая Гора, Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2012.

http://afonit.info/biblioteka/podvizhniki-monastyrya/kak-nauchitsya-smireniyu-skhimonakh-onisifor-ishchenko-den-pamyati-11-oktyabrya