Священномученик Фёдор Васильевич Богоявленский родился 6 июня 1894 года (по другим данным 1891 года) в селе Барки Шацкого уезда Рязанской губернии. Отец будущего священномученика Василий Афанасьевич был священником, мать Александра Алексеевна — домохозяйкой, брат Александр Васильевич впоследствии стал священником, служил в храме села Ново-Кирсановское, братья Николай, Иван и Константин по стопам отца не последовали.

Получив хорошее образование в церковно-приходской школе, Фёдор Васильевич поступил в Тамбовскую Духовную семинарию, которую в июне в 1917 года успешно окончил. С сентября 1917 года он работал счетоводом в кредитном товариществе села Терновое Воронежской губернии, в октябре 1918 года поступил псаломщиком в храм села Чапрено Муромской волости (по другим данным Мурманской волости).

Ввиду происхождения из духовного сословия, Фёдор Васильевич властями был лишён избирательных прав. Именно в это время будущий священномученик вступил в брак с Евгенией Алексеевной, которой было 18 лет от роду. В их семье было трое детей: дочь Людмила Фёдоровна 1925 года рождения, сын Михаил Фёдорович 1928 года рождения, сын Алексей Фёдорович 1930 года рождения. В феврале 1920 года Фёдор Богоявленкий был рукоположен во пресвитеры для храма села Дубовицкое Сухмановской волости. В 1922 году отец Фёдор переехал в село Новая Кирсановка Вехне-Карачанского района Воронежской области, где служил в местном храме. В 1926 году по указу правящего архиерея, которым тогда был будущий священномученик Пётр (Зверев) архиепископ Воронежский и Задонский, отец Фёдор был переведён в храм села Русаново Вехне-Карачанского района Воронежской области. В 1928 году он перешёл под омофор епископа Уразовского Алексия (Буя). С 1929 года будущий исповедник Христовой веры служил в храме села Средний Карачан Вехне-Карачанского района Воронежской области, куда переехал вместе со своей семьёй.

6 сентября 1930 года отец Фёдор был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и агитации против коллективизации и помещён в тюрьму города Борисоглебска. В ходе следствия виновным себя он не признал. В 21 ноябре 1930 года Особым Совещанием при ОГПУ по Центрально-Чернозёмной области священник Фёдор Васильевич Богоявленский был приговорён к трём годам заключения в концентрационном лагере.

После освобождения из заключения, с конца 1933 года отец Фёдор служил в Михайло-Архангельском храме села Средний Карачан Центрально-Чернозёмной области.

14 сентября 1937 года священник был вновь арестован по обвинению в антисоветской агитации и заключён в тюрьме Борисоглебска. 25 сентября 1937 года Особым Совещанием при УНКВД по Воронежской области отец Фёдор Васильевич Богоявленский приговорён к расстрелу.

Однако не сразу приговор был приведён в исполнение. Некоторое время после этого исповедник веры Христовой находился в концлагере на окраине Борисоглебска, на так называемой Матрёшкиной горе. Стояли серые дождливые осенние дни. Лагерь располагался на открытой местности. Ветер рвал полы одежды. Вокруг — косогоры с засыхающей пожухлой травой да оголённые кустарники. О чём думал тогда отец Феодор? Что вспоминал, находясь в заключении за колючей проволокой? Он унёс всё это с собой, и лишь немногие свидетели могут рассказать нам о последних днях его жизни. Некая семилетняя девочка, которая пережила весь ужас этих дней, впоследствии передала всё своей дочери, из уст которой мы и услышали следующий рассказ (правда не об отце Фёдоре, а об ином, заключённом в лагере на Матрёшкиной горе). «…Брата забрали во время облавы, когда он случайно выглянул на улицу. Тогда хватали всех без разбора — мужчин, женщин, старух. На территории Матрёшкиной горы за колючей проволокой оказалось большое количество людей». Время было очень неспокойное, передвигаться по дорогам можно было только со справкой от сельсовета, и маленькая Анна каждый день всё лето с краюхой хлеба за пазухой и со справкой о разрешении на посещение больной бабушки бегала из села Кирсановка на Матрёшкину гору. Страшная дорога для маленького ребёнка, но ещё страшнее картины, которые довелось увидеть ей в концлагере, часами дожидаясь возможности передать кусочек хлеба брату.

Часовой за краюху хлеба разрешал брату подойти к колючей проволоке. Девочка навсегда запомнила, как пригнали колонну узников. «Когда они шли, — рассказывала она, — я подумала, что они обуты в сапоги, так отчётливо был слышен стук, но когда колонна приблизилась, я увидела, что люди босиком, а на ногах у них срезаны пятки, и стучат вовсе не подковы сапог, а кости. Кровь уже почти не шла. Почему же не слышно стонов от боли? — подумала она. Вглядевшись, она увидела, что во рту у каждого маленький камешек, чтобы никто не мог кричать. Девочка запомнила и духовенство по тёмному облачению и по тому, что сидели они отдельной группой. В руках у некоторых были молитвенники. Узников убивали каждый день и отвозили на возах в траншеи, выкопанные неподалёку. За таким возком в один из осенних дней и бежала Анна, узнав от конвоира, что в нём должен быть среди убитых и её брат. Добежала она, когда тела из воза уже были сброшены в траншею и только одно тело, зацепившись за что-то на краю, лежало на остывающей осенней земле. Девочка была уже рядом и видела, что человек ещё жив, он шевелится. И тогда возница, взяв лопату, рассёк умирающему голову. Когда Анна очнулась после обморока, траншею уже засыпали, и ей не удалось взглянуть на умершего брата.

А это рассказ уже другой женщины: «0тца забрали прямо из Церкви вместе с другими церковнослужителями, отвели на Матрёшкин буерак, где, как нам сказали, он был расстрелян. По-видимому, это так и есть, поскольку с того времени мы его уже не видели».

Очевидцы свидетельствуют, что на Матрёшкиной горе был расстрелян монах возрастом более ста лет, имя его неизвестно.

Священномученик Феодор был расстрелян 10 октября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле. В тот день людям сказали, что будут учебные стрельбы за городом, чтобы население не волновалось по поводу выстрелов за городом.

В 1946 году жарким засушливым летом, когда трава на много вёрст выгорела, неподалёку от Матрёшкиной горы на косогоре, пастухи отыскали маленький островок зелёной травы. Оказалось, здесь забил родник. Спустя некоторое время к этому роднику, уже основательно расчищенному и обставленному иконами, стали стекаться люди за водой. Советская власть, в лице председателя колхоза, не могла допустить возрождения Православных традиций, и родник завалили свиным навозом. Но источник, как и память, людскую, оказалось, нелегко уничтожить — уже на следующее утро верующие села пришли и очистили его вручную. Удивительно то, что вода в нём течёт как бы снизу вверх — источник находится не под горой, а на её вершине! Идут годы, а к источнику всё тянутся люди и, когда видишь тонкие струйки, стекающие по коре дерева у источника, кажется, что это слёзы тех, кто погиб здесь на Матрёшкиной горе.

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, прошедшем 17 июля 2002 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, священник Феодор Богоявленский был канонизирован и включён в Собор Новомучеников и Исповедников Российских.

Начиная с 2005 года ежегодно совершаются Крестные ходы к месту расстрела священномученика Феодора Богоявленского и иных с ним страдальцев за веру. В день праздника в честь Новомучеников Российских от Михайло-Архангельского храма села Чигорак Борисоглебского района до Поклонного Креста на Матрёшкиной горе идут люди с пением канона Новомученикам Российским. Над местом захоронения «неправедно убиенных соотечественников наших» совершается панихида и молебен Новомученикам.

Часовня в урочище Матрёшкин буерак на месте массовых расстрелов

В Борисоглебской тюрьме, где в 1937 году находился отец Фёдор и множество иных с ним страдальцев за веру, устроена молельная комната. В ней в 2006 году произошло чудо мироточения от частицы мощей святителя Митрофана Воронежского. Все видевшие единодушно решили, что это знамение Бог явил в прославление святых Новомучеников, находившихся здесь в заточении.

На том месте, где производились расстрелы священнослужителей, около оврага — четыре дуба, свидетели тех страшных событий. Каждую весну деревья зеленеют. После зимнего омертвления распускаются на их ветвях листочки. Так и Священномученик Феодор — жив! Его душа — с Богом, а во Всеобщее Воскресение он и телом воскреснет для вечной блаженной жизни в Царстве Небесном.

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Тропарь священномученику Феодору Богоявленскому

глас 3

Церкве Русския столпе непоколебимый, / благочестия правило, / жития евангельскаго образе, / священномучениче Феодоре, / Христа ради пострадавый даже до крове, / Его же моли усердно, / яко Начальника и Совершителя спасения, / Русь Святую утвердити в Православии / до скончания века.

Кондак священномученику Феодору Богоявленскому

глас 2

Восхвалим, вернии, / изряднаго во святителех (или священницех) / и славнаго в мученицех Феодоре, / Православия поборника и благочестия ревнителя, / земли Русския красное прозябение, / иже страданием Небесе достиже / и тамо тепле молит Христа Бога / спастися душам нашим.

Молитва священномученику Феодору Богоявленскому

О, избранниче и угодниче Христов, священномучениче Феодоре, Церкве Русския столпе непоколебимый, земли нашея благое прозябение и красный плод, сродников твоих предстателю и наставниче! Ты во время гонения безбожнаго от сокровищницы души твоея спасительное исповедание Православныя веры изнесл еси, и людем верным пастырь добрый явился еси, душу твою за Христа и Его овцы полагая и лютыя волки далече отгоняя. Ныне убо призри на нас, недостойных чад твоих, умиленною душею и сокрушенным сердцем тя призывающих. Умоли Господа Бога, да простит согрешения наша и избавит от адовых уз и вечнаго мучения. Утверди нас в вере святой, научи нас всегда творити волю Божию и хранити заповеди церковныя. Буди пастырем нашим — правило веры, воином — вождь духовный, болящим — врач изрядный, печальным — утешитель, гонимым — заступник, юным — наставник, всем же благосердый отец и теплый молитвенник, яко да молитвами твоими соблюдется в Православии Святая Русь и непрестанно славится в ней имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь

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