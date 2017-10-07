3 июля 1937 года Сталин распорядился послать секретарям обкомов и крайкомов ЦК компартии следующую телеграмму: «ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учёт всех возвратившихся на родину кулаков… с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через Тройки…

ЦК ВКП (б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав Троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке"[1].

Уже 22 июля начальник Плоскошского районного отдела НКВД Тверской области Попов составил справку на арест священника Андрея Быстрова и крестьянина Василия Виноградова. По справке они обвинялись в том, что ранее были лишены избирательных прав, подвергались аресту органами, знали друг друга, посещали один другого, а кроме того, Андрей Быстров был священником.

По требованию НКВД Жидулинский сельсовет, в лице председателя и секретаря, составил на священника характеристику. В ней они писали, что священник имел до революции «земли сто пятьдесят гектаров, скота имел: коров восемь штук, лошадей три штуки, овец десять штук, свиней четыре штуки[2]. Применял наём рабочей силы. После революции в 1930 году был забран по линии НКВД и выслан в Архангельск на три года за контрреволюционную деятельность, то есть за выступление против советской власти и колхозного строительства. По возвращении из ссылки в 1934 году Быстров также повёл контрреволюционную работу, как-то: в 1935−36−37 годах созывал кулаков Виноградова и других на квартиру Никандрова, где делали тайные заседания о подготовке контрреволюционных действий на местах внутри колхозов, о разложении колхозного строительства, в результате чего в колхозе Первомайский в 1936 году окончательно развалили трудовую дисциплину и вывели семь бедняцких хозяйств из колхоза, а также ставили вопрос о подготовке к новой войне, агитируя среди колхозников, что война в скором будущем должна быть, что будет уничтожена советская власть и всё колхозное строительство, а будет восстановлена власть капитализма, а также вели разлагательскую работу среди колхозников о том, что всё изъятое имущество им возвратят обратно и колхозников погонят из кулацких домов не в дверь, а в окна».

По тому времени такой справки было вполне достаточно для ареста; 23 июля 1937 года был арестован Василий Виноградов, на следующий день НКВД арестовал священника Андрея Быстрова, и они были заключены в Торопецкую тюрьму.

Священномученик Андрей Быстров родился в 1873 году в селе Залесье Печерской волости Псковского уезда в семье священника Петра Быстрова. Окончил Псковскую учительскую семинарию и работал учителем. В 1897 году был рукоположен в сан диакона, а через два года — в сан священника и служил в Тверской губернии в храме села Зуева. В 1930 году отец Андрей был арестован и приговорён к двум годам заключения в концлагере и пяти годам ссылки на Урал. Вернулся он домой в 1935 году.

Сразу же после ареста уполномоченный УГБ Плоскошского районного отдела НКВД допросил священника.

— Следствию известно, что вы ведёте контрреволюционную агитацию. Признаёте себя в этом виновным?

— Я контрреволюционной агитации не вёл против советской власти, по своей же линии я провожу, что мне нужно, то есть в отношении религиозных обрядов, так как новая конституция нам предоставляет право. Если бы кто и говорил против власти, то сказал бы, что власти должны подчиняться, ибо всякая власть есть от Бога. Виновным себя в этом не признаю.

В тот же день следователь допросил крестьянина Василия Виноградова.

Мученик Василий Виноградов родился в 1891 году в деревне Иванцево Торопецкого уезда Псковской губернии в семье крестьянина Корнилия Виноградова. Окончил церковно-приходскую школу. Всю жизнь прожил в родном селе, пока не был в 1931 году арестован и выслан. Потеряв свой дом в селе, жил на хуторе Бор в нескольких километрах от села.

— Следствию известно, что вы ведёте контрреволюционную агитацию, признаёте себя виновным в этом?

— Я агитации никакой не веду и виновным в этом себя не признаю.

— Знаете ли вы гражданина деревни Пикачи Спиридона Савельева и каковы ваши с ним взаимоотношения?

— Гражданина деревни Пикачи Спиридона Савельева знаю, в настоящее время он единоличник. Взаимоотношения с ним хорошие, ссор и личных счётов у меня с ним нет. Я иногда бывал у него, но сейчас давно не был. Он также иногда заходил ко мне по делам, был он у меня на прошлой неделе, то есть неделю тому назад; он зашёл, попросил у меня газету с таблицей займа, которую я ему выдал, и он пошёл неизвестно куда. А больше никаких разговоров с ним не имею.

— Знаете гражданина Семёна Никандрова из деревни Иванцево?

— Семёна Никандрова, что проживает в деревне Иванцево, знаю хорошо, потому что я родился в деревне Иванцево и жил там до момента раскулачивания, то есть до 1933 года. Он в настоящее время в колхозе.

— Часто вы посещаете Семёна Никандрова?

— У Семёна Никандрова не был давно, то есть с 1931 года.

— Какие разговоры вели Семёном с Никандровым?

— Разговоров с ним не было никаких. Всегда, встретившись, поклонишься — и больше ничего. Больше показать ничего не могу.

3 августа начальник Плоскошского районного отдела УГБ подал помощнику начальника Управления НКВД Листенгурту составленную на крестьян Семёна Никандрова, Сергея Михайлова и Спиридона Савельева справку, прося дать разрешение на их арест. 8 августа такое разрешение было получено, и 11 и 12 августа они были арестованы и заключены в Торопецкую тюрьму. Сразу же после ареста начались допросы. Следствие было ускоренным, и допросы крестьян были недолгими.

Мученик Сергей Михайлович Михайлов родился в 1882 году в деревне Юрино Торопецкого уезда Псковской губернии в семье крестьянина Михаила Михайлова. Окончил церковно-приходскую школу. В 1903 году он был призван в армию и служил рядовым до 1905 года. В 1931—1932 годах был старостой храма, где служил отец Андрей Быстров. Сергей Михайлович имел большую семью и хозяйство — избу, амбар, сарай, хлев, веялку, два плуга, телегу, три коровы, три лошади, три овцы. В 1932 году вступил в колхоз, и часть хозяйства пришлось отдать, остались корова и две овцы. В колхозе он работал бригадиром. В 1935 году он был приговорён к одному году заключения в концлагере за то, что, когда был животноводом, у него пали три телёнка.

Мученик Спиридон Савельевич Савельев родился в 1875 году в деревне Пикачи Холмского уезда Псковской губернии в семье крестьянина Савелия Савельева. В Первую мировую войну он был призван в армию и прослужил в ней 1916−1917 годы рядовым. Почти всё имущество Спиридона Савельевича было изъято властями, ему оставили лишь избу и баню. В 1935 году власти приговорили его к шести годам заключения за невыполнение плана сева.

Исповедник Семён Никандрович Никандров родился в 1870 году в деревне Иванцево Торопецкого уезда Псковской губернии в крестьянской семье. Семья Семёна Никандровича была большая, весьма трудолюбивая, и по понятиям самого Семёна до революции они жили хорошо. После революции у них остались изба, два хлева, два сарая, гумно, баня, две коровы, одна лошадь, плуг и телега. А когда Семен Никандрович вступил в колхоз, то из имущества остались изба, два хлева, телка и овца.

Следователь спрашивал Семёна Никандрова:

— В предъявленном обвинении признаёте себя виновным? Вам предъявляется обвинение по статье 58 пункт 11 УК.

— Виновным себя не признаю. Я нигде, никогда не вёл агитации, а также никакого участия не принимал. То, что мне предъявлено, считаю, всё написано ложно.

Тот же вопрос был задан и Сергею Михайлову, на что он ответил:

— Виновным в предъявленном обвинении себя не признаю, так как я нигде никакой агитации не вёл, а также никаких совещаний тайных я не посещал.

— Часто вы посещали дом Анисима Лозгачева, что проживает в деревне Иванцево?

— Дом Анисима Лозгачева не посещал с 1932 года, встречался один раз в первых числах июня сего года в воскресенье, в кооперации. Разговоров тут у меня с ним никаких не было, только поздоровался.

— А квартиру Семёна Никандрова сколько раз посещали и когда?

— На квартире Семёна Никандрова, что проживает в деревне Иванцево, был раза два, куда ходил за подседелком в июне месяце, числа не припомню какого, так как Никандров в колхозе является шорником. Разговоров у меня с Никандровым никаких не было.

Следователь спросил Спиридона Савельева:

— Ваше имущественное положение как до революции, так и после?

— Из имущества я имел до революции один дом, два сарая, хлев, амбар, из скота — одну лошадь, две коровы, одну-две тёлки, одного поросёнка, земли шесть десятин, то же самое имел и после. В 1932 году был обложен твёрдым заданием, за что отобрали одну корову. В 1935 году за непосев льна были взяты лошадь и корова, а также сарай. В 1937 году взяли амбар за неуплату налога, сейчас имею одних кур.

— Вы часто посещали квартиру Семёна Никандрова, деревня Иванцево Жидулинского сельсовета?

— Квартиры Семёна Никандровича Никандрова, что проживает в деревне Иванцево Жидулинского сельсовета, я никогда не посещал, так как он от меня проживает за четыре километра.

— Следствию известно, что вы вели контрреволюционную агитацию, признаёте себя виновным в этом?

— Нигде, никогда я не вёл и виновным себя в этом не признаю.

После допросов крестьян следствие в середине сентября вернулось к допросам священника и ранее арестованного Василия Виноградова. Допросы вёл начальник районного отделения Попов.

— Гражданин Быстров, вы до настоящего времени утверждали, что антисоветской агитации не вели, но свидетели показания дают обратные, указывая на факты вашей контрреволюционной деятельности. Признаёте ли себя виновным и будете ли вы откровенно с органами следствия разговаривать?

— Я всё время с органами государственными разговариваю откровенно и ещё раз заявляю, что никогда ничего против советской власти я не говорил, тем более что, находясь полтора года в заключении и два с половиной года в ссылке, перенёс все страдания, и мне ещё их переносить не хотелось, а поэтому вести какой-либо разговор, а тем более контрреволюционный, я был не намерен…

..

— Гражданин Виноградов, какое хозяйство у вас и вашего отца было до революции и после, каким вы репрессиям подвергались?

— Хозяйство наше как до, а также после революции было кулацкое, за что были лишены избирательных прав… В 1931 году хозяйство было раскулачено (изъято), но высылать меня не высылали. О том, что меня судили, я не знаю, а поэтому никакого срока наказания я не отбывал.

— Вы, гражданин Виноградов, когда ходили в дом Никандрова или в дом Лозгачева, присутствовали ли там в то же время Лозгачев, Быстров, Михайлов?

— С того момента, как меня переселили из деревни Иванцево за пять километров на хутор, я никогда ни к кому не заходил и вместе с Лозгачевым, Быстровым и Михайловым нигде не был.

— Вы мне отвечали, что вас после раскулачивания никуда не высылали, а теперь говорите, что переселяли; как это получилось и за что переселяли?

— Года через полтора, примерно в конце 1932 или начале 1933 года, мне было предложено со всем семейством выехать из деревни Иванцево и указано место для жительства от Иванцева в пяти километрах, там, где когда-то была мельница, к этому времени развалившаяся. Вот там я поселился и жил до настоящего времени. Зимой мы занимались лесозаготовками, летом жена и дочь собирали ягоды, вот все мои занятия.

— Следствие располагает данными, что вы собирались совместно с попом Быстровым, кулаком Лозгачевым, Михайловым и Никандровым и вели антисоветские разговоры. Подтверждаете вы это?

— Я уже сказал, что нигде, никогда не собирался и никаких разговоров не вёл.

— Мы имеем данные, что вы были в 1931 году судимы и осуждены на два года и срока наказания не отбывали.

— Никогда я не судился, и меня не осуждали, и поэтому никаких сроков не отбывал.

20 сентября помощник оперуполномоченного УГБ Плоскошского районного отделения НКВД Ливанов составил обвинительное заключение по «делу» священника и крестьян. Несмотря на то, что доказательств преступления не было никаких, «дело» сочли законченным и направили на рассмотрение Тройки НКВД с предварительного разрешения Осташковской нквдешной опергруппы.

3 октября Тройка НКВД приговорила священника Андрея Быстрова и мирян Василия Виноградова, Сергея Михайлова и Спиридона Савельева к расстрелу. Они были расстреляны 7 октября 1937 года.

Шестидесятисемилетний Семён Никандров был приговорён к десяти годам заключения в концентрационном лагере.

Священномученик Андрей и мученики Василий, Сергий и Спиридон прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3"/ Тверь. 2001. С. 232−236

[1] Газета «Труд». 1992. № 88.

[2] Сам священник на следствии этих сведений не подтвердил, показав, что до революции земли не имел, из домашней скотины имел лошадь и корову, а после революции лишился и этого.

Собор новомучеников и исповедников российских