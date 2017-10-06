Эту немолодую женщину азиатской внешности с девочкой на руках я часто встречал возле храма. И всегда, проходя мимо, испытывал двоякое чувство: вроде бы и подать надо, как это обычно и делаю (но только представителям титульной национальности пусть и бомжеватого вида); но с другой стороны — не много ли за последнее время появилось повсюду этих незваных гостей? В общем, чаще всего мучимый совестью проходил, отводя глаза, мимо: «понаехали тут..» — клятый московский снобизм брал верх.

Но с некоторых пор, анализируя ситуацию и пытаясь заглянуть в будущее, я пришел к выводу, что был неправ.

Во-первых, с чисто христианской точки зрения. Спаситель нигде не «фильтрует» обратившихся к нему за помощью людей по нациям или вероисповеданию, хотя и послан Он, как следует из Евангелия от Матфея (15 гл., ст. 24−28): паче всего «к погибшим овцам дома Израилева». Жена — хананеянка, казалось бы, отвергнутая сначала Господом, проявив подлинное смирение и признав себя подобной псам, питающимся крохами, получила чаемое — исцеление дочери. Христос на ее примере показал силу веры в Него у иноплеменки. Ради дочери, ради будущего, которое она связывала с ней, эта женщина добровольно умалилась до. псины — животного отнюдь не самого чтимого в те времена. Ясно, что Спаситель не унижал её ради исцеления ребёнка, но лишь подал таким образом своим сородичам из богоизбранного народа пример готовности жертвовать собой ради любви. Женщины таджички или узбечки у наших храмов — это, на мой взгляд, те же хананеянки, готовые терпеть оскорбление и презрения в т. ч. и от таких как я «правоверных христьян», ради любви к своим детям, своим многочадным семьям.

Второй вопрос — миссионерский. Мы не можем предугадать, что происходит в сердцах этих несчастных (оторванных от Родины, дома, работы) без преувеличения женщин и их детей, которые кормятся от рук иноверцев — ведь не все ж такие жестокосердные, как я — подающих им не только полтинники, да рублики, но и продукты или даже игрушки. Крайний раз, выходя из храма я видел, как дочка этой женщины с детской непосредственностью и искренней радостью показывала всем подаренную кем-то Барби. Неужто и русским жителям бывших среднеазиатских республик в черные годы распада Союза подавали у мечетей не только садаку — добровольную милостыню, но и баловали гостинцами, да подарками? А бескорыстная милостыня, поданная с любовью — это ли не лучшая проповедь Православия?! Мстить же им, лишая милостыни и злорадствуя при этом, что мол, «вот вы гнали наших, а я вам теперь не подам свой рублик».. не является ли не просто верхом лицемерия для человека, считающего себя христианином, но и обычным жлобством?

Но есть еще и третий момент. Вполне практический. Подавая милостыню сегодня приезжим таджикам, узбекам, примкнувшим к ним киргизам и их детям, мы не только получаем шанс спастись для жизни будущего века, но и купить себе место под солнцем ещё в этой жизни. И пока ещё на своей земле. Потому что лет через 20 этот факт будет под большим вопросом. Если доживу, то к тому времени я буду уже больным стариком — инвалидом. Моя единственная дочь, родившая мне одну внучку, вряд ли сможет обеспечить мне обеспеченную и безмятежную старость, ведь у нынешних мигрантов к тому времени вырастут по несколько детей и соответственно — в геометрической прогрессии — внуков. По данным общественной организации «Многодетная Россия», на митинге которой я побывал, коэффициент рождаемости в нашей стране в 2016 году составил — 1,77 при минимальном коэффициенте самовоспроизводства населения — 2,1; а в бывших советских республиках Средней Азии тот же коэффициент только в 2014 году варьировал от 3,2 до 3,5. А что будет в то время с нашими замороженными в который раз пенсиями не хочется даже и думать. И вот тогда, те самые подросшие таджикские дети, может быть вспомнят меня. И подадут мне, стоящему у врат мечети кусок хлеба.

Грустно, а что делать? Ведь Господь сказал сыновьям Ноя — родоначальникам всех народов, не разделяя их (Быт. гл. 9 стих 1): «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но Милостивый Отец не велит впадать нам в уныние, подсказывая, что выход есть всегда! Он, по моему мнению, вот в чём: не можешь родить ребёнка сам, в силу каких-либо серьёзных обстоятельств — помоги сделать это своим родным, близким, знакомым: поддержи их морально, материально, духовно, информационно. И Господь покроет твои грехи малочадия и даст тебе в преклонных годах упокоение. Еще на этой земле.

http://radonezh.ru/analytics/bryuzzhanie-pravoslavnogo-moskvicha-174 478.html