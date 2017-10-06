Иоанн Фёдорович Панкратович родился в 1870 году в г. Клецке Слуцкого уезда Минской губернии. В 20-е — первой половине 30-х годов служил настоятелем Свято-Покровской церкви деревни Чижевичи (ныне в черте г. Солигорска).

В 1934 году храм в Чижевичах закрыли, но отец Иоанн не отрёкся от своего призвания и втайне продолжал совершать различные требы: освящал дома своих прихожан, крестил новорожденных, отпевал усопших. Всё это не могло долго оставаться незамеченным. 23 августа 1937 г . ему предъявили обвинение в том, что он «систематически совершает религиозные требы, для чего ходит по деревням и агитирует население за открытие церкви». В тот же день отца Иоанна арестовали.

Отец Иоанн и на самом деле много ходил в последнее время по близлежащим деревням, беседовал с людьми. Когда началась Всесоюзная перепись населения, он часто говорил своим прихожанам, чтобы они не скрывали своей веры и соответствующую графу в анкете заполняли с указанием своей принадлежности к Православной Церкви. Более того, отец Иоанн собирал подписи за открытие в Чижевичах церкви. Всё это красные власти вменили ему в вину.

Ha допросе он вёл себя мужественно, хотя знал, что его расстреляют. В 1937 г . иные приговоры выносились редко. Надежды не было никакой, и тем не менее священник Иоанн Панкратович не отрекся ни от сана, ни от веры в Господа Бога, как это ему настойчиво предлагали сделать. Его расстреляли в Слуцке 6 октября 1937 г .

Священномученик Иоанн в числе других белорусских новомучеников прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г .

Жития священномучеников Минской епархии. Автор-составитель свящ. Федор Кривонос. Минск, 2002.