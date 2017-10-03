Судьба замечательных русских поэтов Николая Гумилёва и Анны Ахматовой неразрывно связана с Тверской землей, а именно с городом Бежецком и Бежецким уездом. Совсем недалеко от древнего Бежецка, всего в 12 км, в селе Градницы находится усадебный дом Гумилёвых, который в 1935 году перевезли сюда из деревни Слепнево. В этом доме они неоднократно бывали. С этим домом была связана и жизнь их сына — выдающегося русского историка, философа и писателя Л.Н. Гумилёва. А в 2003 году в Бежецке этой удивительной семье установлен памятник.

Так какую же роль сыграл Бежецкий край в жизни этих выдающихся людей? Чтобы это узнать, обратимся к воспоминаниям современников, ведь обычно, с годами, обязательно появляются желающие немного приукрасить действительность.

И так начнём:

«Родовое именьице называлось „Слепнево“ (в пятнадцати верстах от города Бежецка), полученное Анной Ивановной и ее старшей сестрой Варварой (в замужестве Лампе) по наследству от их отца, „адмирала торгового флота“ в отставке». (Сергей Маковский «Николай Гумилёв по личным воспоминаниям»).

«Слепнево никакими деревенскими красотами не отличалось. Скромная усадьба: дом деревянный обычного типа во вкусе бесстильных построек конца прошлого века. Терраса садового фасада выходила на круглую поляну, посреди которой рос высокий дуб. „Единственного в этом парке дуба“, — писала Ахматова. Старый парк был окружён земляным валом. По боковой стороне его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково Кузьминых-Караваевых, в другом — в Подобино к Неведомским. За дорогой, отдельно от парка огород и фруктовый сад». (Там же).

«Судьба свела меня с Гумилёвым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение „Подобино“ — в Бежецком уезде Тверской губ. — я узнала, что у нас появились новые соседи..Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилёва его недавно вышедший сборник „Жемчуга“ и был уже захвачен обаянием гумилёвской поэзии». (Вера Неведомская. «Воспоминания о Гумилёве и Ахматовой»).

«Родившегося зимой 1912 года у Анны Андреевны сына (Л.Н. Гумилёв родился 1 октября — здесь и далее прим. автора), которого крестили Львом, вынянчила мать Гумилёва, Анна Ивановна (в «Слепневе», родовом именьеце Тверской губернии..). (Сергей Маковский «Николай Гумилёв (1886−1921).

«Вдали от жены и сына, в это путешествие (в Сомали) окончившееся для него неблагополучно, малярией, Гумилёв как будто стосковался по жизни „дома“, и не без волнения поспешил в Слепнево». (Сергей Маковский «Николай Гумилёв по личным воспоминаниям»).

«Не раз я встречался с ним летом 1915 -1916 г. г., когда он (Прим.- Гумилёв) приезжал с фронта в отпуск, гордясь двумя солдатскими „Георгиями“ за отличие в боях. Он бывал в „Аполлоне“, завтракал у меня, писал очередные „Письма о русской поэзии“, посетил Слепнево, где подрастал Лёвушка». (Там же).

«Ахматова — в противоположность Гумилёву — всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было душно, скучно и неприветливо». (Вера Неведомская. «Воспоминания о Гумилёве и Ахматовой»).

«В это время (в 1918 г. ) он развёлся с Анной Андреевной и женился на Асе, Анне Николаевне Энгельгардт, начинающей писательнице. Когда родилась у них дочь, Лена, от отослал жену с дочерью к своей матери, Анне Ивановне, в Слепнево, где было легче добывать продукты питания». (Сергей Маковский «Николай Гумилёв по личным воспоминаниям»).

Вместо эпилога

Чем был Тверской край в жизни Ахматовой она красноречиво рассказала в своём стихотворении «Ты знаешь, я томлюсь в неволе…»:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,

О смерти Господа моля,

Но всё мне памятна до боли

Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,

Над ним, как кипень, облака,

В полях скрипучие воротца,

И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,

Где даже голос ветра слаб,

И осуждающие взоры

Спокойных загорелых баб.

1913