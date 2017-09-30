Мученик Иоанн Петрович Коротков принадлежит к тому немногому числу мирян Русской Православной Церкви, которые в условиях безбожного государства стали исповедниками Истины Христовой и свидетельствовали свою веру даже до смерти.

Иоанн Петрович родился в 1885 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. В колхоз он не вступил и вел единоличное хозяйство. Большую семью Коротковых, в которой было шестеро детей, в 1935 году обложили непомерным налогом, а за неуплату изъяли весь скот и имущество крестьянского хозяйства, оставив семью без средств к существованию. Летом 1936 года Иоанн Петрович смог устроиться рабочим при Масальской больнице, но через несколько месяцев он был уволен за проповедь христианской веры. Он хорошо знал Священное Писание, и, имея силу духа, объединял вокруг себя верующих людей, привлекая их своей горячей проповедью верности Христу. В 1937 году его арестовали и приговорили к 10 годам заключения в концентрационном лагере. 30 сентября 1941 года мученик Иоанн Коротков погиб в Каргопольлаге в Архангельской области вследствие раздробления черепа циркулярной пилой. Обстоятельства его смерти неизвестны

Мученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников Российских