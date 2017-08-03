«Красота обители преподобного Димитрия сразу входит в сердце!» — сказал известный московский священник, церковный писатель и пламенный проповедник протоиерей Артемий Владимиров, побывав в вологодском Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре.

Вечер в Прилуках Фото: Марина Никифорова / 35photo.ru

Обитель была основана в конце XIV века преподобным Димитрием Прилуцким, сомолитвенником и другом преподобного Сергия Радонежского — игумена всея Руси. Чудеса по молитвам у гробницы святого Димитрия совершаются уже больше 600 лет.

Удивительно гармоничный архитектурный ансамбль Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря сохранился полностью и сейчас находится в отличном состоянии.

Главный храм обители — собор в честь Всемилостивого Спаса, Происхождения честных древ Креста Господня (1537−1542). На территории монастыря (она занимает около 3 гектаров) расположены другие храмы, жилые и хозяйственные постройки XVII—XVIII вв.еков. Окружает обитель мощная стена длиной около 1 километра с пятью величественными башнями. Необычная окраска стены — не современные выдумки; примерно так выглядел монастырь в конце XIX — начале XX века.

Во время Отечественной войны 1812 года Спасо-Прилуцкий монастырь принимал святыни и сокровища Патриаршей ризницы, а также ризниц Троице-Сергиевой Лавры и крупных московских храмов. Почти три месяца пребывали они в соборе Всемилостивого Спаса, а потом возвратились в Москву.

Святыни

Фото: иеромонах Иларион (Бережных) / vologda-mitropolia.ru

Нижний храм Спасского собора освящён во имя святого основателя обители — преподобного Димитрия Прилуцкого. Здесь под спудом почивают его мощи. Рядом погребены мощи ещё двух святых — преподобного Игнатия (в миру князя Иоанна Угличского) и его младшего брата Димитрия, местно почитаемого в лике святых.

У раки преподобного Димитрия — вериги, по преданию, принадлежавшие основателю Прилуцкой обители, и игуменский посох. Здесь же установлен образ преподобного Димитрия в житии — это копия с иконы, написанной знаменитым иконописцем Дионисием, оригинал хранится в Вологодском музее-заповеднике.

Ещё одна реликвия, связанная с именем святого основателя монастыря, — колодец, который, по преданию, ископал преподобный Димитрий. Он находится у алтаря собора, над ним поставлена часовня.

Крестные ходы

Несколько раз в год братия монастыря, многочисленные прихожане и клирики вологодских храмов совместно совершают крестные ходы вокруг монастыря с образом преподобного Димитрия. Ближайший из таких ходов будет совершен 1/14 августа — в празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, Происхождение (изнесение) честных древ Креста Господня. Это храмовый праздник обители.

Торжественным крестным ходом вокруг обители отмечается другой монастырский праздник — день сретения чудотворного образа преподобного Димитрия — 3/16 июня.

Богослужение

Прилуки. Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru

По будним дням: в 5:00 — утреня, в 7:00—7:30 — Божественная литургия (исповедь начинается на Часах, перед Литургией, в левой половине храма); в 17:00 — вечерня, затем молебен преподобному Димитрию Прилуцкому;

по воскресеньям и в праздники: накануне в 17:00 — всенощное бдение, после вечерни — молебен с акафистом преподобному Димитрию Прилуцкому; в 9:00 — Божественная литургия.

Достопримечательности

Фото: ipetersburg.ru

На территории монастыря находится замечательный памятник русского деревянного зодчества — Успенская церковь, древнейший в России сохранившийся шатровый храм (1-я четв. XVI в.), вывезенный в 1962 году из закрытого Александро-Куштского монастыря, расположенного неподалёку от Кубенского озера.

Рядом с храмом — могила русского поэта XIX века Константина Батюшкова.

В Димитриевой обители располагается епархиальное древлехранилище; о том, как оно работает и когда его можно посетить, паломникам расскажет привратник.

Как добраться

До Вологды

Татьяна Юшманова. Вологда

Из Москвы в Вологду идёт несколько поездов, среди них — фирменные. Через Вологду проходят поезда, следующие до Архангельска, Мурманска, Воркуты, Сыктывкара, Череповца, Сосногорска, Екатеринбурга.

Из Санкт-Петербурга идут поезда на Вологду и Череповец, есть и проходящие составы — на Екатеринбург и Тюмень, Новокузнецк, Челябинск, Кострому.

Автомобилем можно доехать до Вологды по отличной трассе М-8, это 408 километров.

Путешествия до Вологды из Москвы стоимостью от 500 до 1000 рублей предлагает https://beepcar.ru.

Автобусные маршруты тоже есть, стоимость от 900 рублей, выбрать подходящий можно на rasp.yandex.ru.

До монастыря

Вид с башни Прилуцкого монастыря. Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru

Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь находится на берегу реки Вологды на северной окраине города.

Адрес монастыря: 160 901, г. Вологда, Прилуки, улица Монастырская, 2.

Телефон, по которому можно договориться об экскурсии и размещении паломников: (8172) 55 92 24.

От авто- и железнодорожного вокзалов до монастыря можно добраться на автобусах:

№ 14 и 28 — отправляются от остановки городского транспорта у здания автовокзала;

№ 414 — отправляется с платформы автовокзала по расписанию:

6:30, 7:30, 8:00, 8:25, 9:15, 9:40, 10:40, 11:10, 12:15, 12:50, 13:30, 14:05, 14:50, 15:30, 16:00, 17:10, 17:45, 18:15, 18:45, 19:10, 20:10 (по субботам и воскресеньям рейсы 8:25, 11:10, 12:50 и 18:15 отменяются).

Ехать следует до остановки «Прилуки». Подъезжая к ней, вы увидите монастырские стены и башни. От площади имени И.В. Бабушкина, где расположены вокзалы, до монастыря автобус идёт примерно 40 минут.

Монастырь открыт для посещения во время богослужений, в остальное время по обители можно пройти с экскурсией.

В обители есть монастырская хлебная лавка, где можно купить выпеченные здесь хлеб и пирожки. Работает иконная лавка, где продаются православные книги, в том числе и рассказывающие о Спасо-Прилуцком монастыре, а также различные сувениры.

Паломники могут остановиться в монастырской гостинице — странноприимном доме.

Музеи Вологды

Софийская площадь г. Вологды. Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru

Основная экспозиция Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника находится в Вологодском кремле — это самый центр города; колокольня Софийского собора видна отовсюду. Собственно, это не кремль, а архиерейский дом, но вологжане привыкли так называть. В художественном отделе собраны замечательные иконы. Интересны экспозиции во всех филиалах музея-заповедника, их несколько, в том числе — Музей кружева и Музей вологодской ссылки, Дом-музей Петра I и Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»… И это ещё не всё!

Подробнее можно узнать на сайте: http://www.vologdamuseum.ru/.

Адрес музея: 160 000, г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 15.

Директор музея-заповедника — Юлия Владимировна Евсеева: 8 (8172) 72-22-83; museum.admin@vologda.ru.

Телефон и e-mail экскурсионно-просветительского отдела: 8 (8172) 72-25-11; excursion@vologdamuseum.ru.

Официальный сайт монастыря: http://spas-priluki.ru.

Страничка в «ВКонтакте»: https://vk.com/spdmon.

Страничка в Фейсбуке: https://www.facebook.com/pages/Спасо-Прилуцкий-монастырь/689 660 611 055 209?fref=ts.

https://www.pravoslavie.ru/105 521.html