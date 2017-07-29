Со дня основания в 1853 году, вот уже 164 года, бронзовая фигура Великого Князя на 16-метровом постаменте возвышается над Днепром. Годы атеистического лихолетья обошли вниманием уникальный памятник, не тронув его. Свадебные пары после венчания приносят сюда цветы, а выпускники школ, по уже сложившейся много лет назад традиции, встречают рассветы. Ежегодно в канун дня памяти Крещения Руси Украинская Православная Церковь осуществляет здесь торжественный молебен с Крестным ходом. Тысячи киевлян и верующих со всех уголков Украины собрались у подножия памятника великому князю Владимиру и в этом году.

С раннего утра 27 июля, в канун дня памяти св. равноапостольного князя Владимира и 1029-летия Крещения Руси, на тенистые аллеи Владимирской горки устремлялись ручейки паломников — с иконами, крестами и молитвенным песнопением. 13:00. Монашествующие и миряне, духовенство в сверкающих ризах, студенты и воспитанники духовных школ, сёстры милосердия, учащиеся воскресных школ образовали красочное каре на площадке у памятника. Кто не смог пройти ближе к памятнику, молились и наблюдали за торжеством с горных террас и склонов. У подножия монумента венцом выставлены 11 чудотворных икон Божией Матери и Спасителя, принесённых Крестными ходами из разных регионов Украины. Из них шесть новоявленных: «Призри на смирение», Боянская (Плачущая), Радомышльская (Иверская), Киево-Барская, Спас Нерукотворный, Владимирско-Десятинная — и пять старинных образов Богородицы: Зимненская, Почаевская, Ахтырская, Святогорская, Касперовская.

Десятки телекамер и фотообъективов журналистов направлены на центральное место, где разместились епископат УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, представители Поместных Церквей и почётные гости.

Молебен начался.

«Ещё молимся Тебе, Господи Вседержителю, о еже презрети и утвердити виноград сей, егоже насади, и сохрани от всех наветов вражьих десница Твоя » — звучат слова сугубой ектеньи. И кажется, будто плывут они над святыми водами Днепра, покрывают землю, возвышаясь к миру горнему: «И в прежние лета даруй наследию Твоему мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Церковь Твоя Святая, юже избрал в жилище Себе Давый заповедь нам Твою во еже любити Тебе Бога нашего и ближнего своего, сотвори, да ненависть, и вражды и прочие беззакония прекратятся, истинная любовь да царствует в сердцах наших… Да славится Трисвятое имя Твоё, услыши и помилуй…»

И тысячи сердец внимали ей.

По завершении молебна Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к духовенству и пастве с отеческим словом:

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сёстры, сердечно поздравляю с великим праздником в честь нашего просветителя и крестителя — святого равноапостольного великого князя Владимира. Святой князь Владимир является нашим духовным отцом, который возродил народы нашей земли в купели крещения, претворил наш народ из буйного, воинственного и жестокого — в добрый, исполненный любви к Богу и ближнему.

И мы молимся сегодня святому покровителю нашему, чтобы он своими святыми молитвами и предстательством пред Престолом Божиим просил о нас Творца и Создателя, чтобы Господь помогал нам беречь бесценное наследие — святую и чистую православную веру, которую князь Владимир принёс когда-то на наши земли всем народам. Чтобы мы были украшением земли для всего мира, жили в любви к Богу и друг ко другу, терпели друг друга, стремились жить по святым законам, начертанным в святом Евангелии, которое принёс на нашу землю святой князь Владимир. Его святыми молитвами Господь да хранит, оберегает всех нас. Аминь".

Многотысячная людская река Крестного хода, украшенная крестами и хоругвями, чудотворными иконами, под молитвенные песнопения поплыла аллеями Владимирской горки вниз ко Крещатику и далее вверх, на Печерск: к древней святыне — Киево-Печерской лавре, где на площади перед Успенским собором состоится Божественная служба в канун празднования дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Говорят участники торжеств:

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко):

— Для верующего человека каждый праздник — это напоминание о великом милосердии Божьем и осознание своей немощи перед Ним, и в тоже время — осознание величия Божия для всего народа. Мы отмечаем день Крещения Руси, день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который посеял на наших землях веру православную. И сегодня десятки тысяч людей свидетельствуют о тех добрых духовных плодах, которые рождает наша православная земля. И она будет плодоносить, как-то дерево плодоносное, которое не срубается. А дерево засохшее удаляется вертоградарем. Вот точно так же мы говорим о единстве и состоянии нашей страны: пока будет плодоносить наша вера, наша страна будет стоять, наша Украина будет процветать.

Епископ Иона (Черепанов), наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (г. Киев):

— Праздник Крещения Руси в наших реалиях — это день, когда православные люди могут объединиться, чтобы почтить память Крестителя Руси святого князя Владимира. Это сравнительно новый праздник, но он особо важен и актуален в наше время, когда возникло очень много разъединяющих факторов. А объединяющих, к сожалению, очень мало. И мы собрались сегодня, чтобы вознести общие молитвы о мире и единстве страны, показать миру, как нас много, как мы любим друг друга, показать, что мы — Церковь Христова, единая, неделимая, которая существует на территории нынешней Украины уже более тысячи лет.

Андрей Шып, учащийся Полтавской духовной семинарии:

— Для меня этот молебен и Крестный ход являются выражением духовного единения нашей Украинской Православной Церкви. Когда мы живём буднично по городам и весям, не замечаем, что в нашей стране есть такая великая Церковь. А вот в этот праздничный день памяти святого князя Владимира мы съезжаемся к нашему крестителю и видим, как нас много, как мы едины, и каждый сам по себе не одинок в этом бушующем житейском море.

Протоиерей Евгений Мелёшкин, настоятель храма свв. Космы и Дамиана при Национальном институте рака (г. Киев):

— Мы молимся сегодня о том, чтобы Господь ниспослал мир на нашу землю, дал нам силы для нашего покаяния, служения, делания добра, чтоб мы могли принести Господу ещё какие-то плоды, просим Божьего благословения через соборную молитву. И, конечно же, наши прихожане, волонтёры, духовенство будут молиться о всех пациентах нашей клиники, чтоб Господь дал им силы в преодолении тяжёлого недуга.

Геннадий Ерёмин, прихожанин Свято-Никольского храма, что в Дарнице (г.Киев):

— Сегодня нас всех собрала Божья Матерь, пришедшая на Владимирскую горку в чудотворных образах со всей Украины, и святой князь Владимир, покровитель Киева и всех славянских народов. Мы испытываем великую благодать, благодарим Господа за Его милости, молимся о мире в Украине, о прекращении противостояния на востоке страны, о вразумлении всех противоборствующих. Чтобы по молитвам Великого Князя, всех святых нашей земли многострадальная Украина наконец обрела мир, благополучие и процветание.

Игуменья Серафима (Шевчик), настоятельница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря:

— Есть в песнопениях иеромонаха Романа (Матюшина) такие слова: «Русь ещё жива, Русь ещё поёт…» И мы видим это воочию здесь, на Владимирской горке. Поэтому уверены в нашем благополучном будущем, и об этом же свидетельствует наше прошлое и настоящее — великое и славное. Посмотрите, сколько людей! Церковь в сердцах этих людей, потому что они исполнены Духом Святым, они крепки и выдержат все испытания.

http://www.pravoslavie.ru/105 418.html