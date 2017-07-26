Часть 1: Священник как семьянин

Продолжим наш разговор о семейной жизни. Читая ваши отзывы на первую часть моей статьи, встретил интересные размышления: «Семьи священников настолько идеальны в семейных отношениях и воспитании детей, что не могут служить примером, так как практически „инородны“ в „народном теле“». Получается, как в шахматах, патовая ситуация: или говоришь о семье, поднимая планку как можно выше, но при этом многих читателей повергаешь в уныние и запоздалое раскаяние: дескать, мой поезд ушёл, и поменять ничего в жизни уже нельзя; или молчишь с чувством вины перед другими за свою, по милости Божией, устроенную жизнь. Что делать?

Во-первых, дорогие братья и сёстры, не надо очаровываться нами, приходскими священниками, и нашими семьями. Чаще всего после этого бывает обратное — глубокое разочарование. В нашей жизни, в том числе и семейной, есть немало проблем, о которых вам лучше не знать. Мы не ангелы и не святые, но при этом призванные Богом быть для вас добрым примером. Это совершенно нормально и естественно — видеть у священника хорошую семью. Самое печальное, когда слово пастыря расходится с его жизнью.

А во-вторых, несмотря ни на что, нам нужно продолжать говорить, говорить и говорить, а вам слушать и мотать на ус.

Если семейная жизнь у батюшки с матушкой состоялась, то к этому вели определённые шаги, были исполнены важные духовные законы и заповеди. Возможно, им кто-то говорил правильные слова, а они сумели послушаться. За них по-настоящему молились родители. Наконец, просто сохранились традиция и верность вековому укладу и жизни наших предков — а жить-то они умели правильно. Вот об этом мы и пытаемся размышлять, чтобы делать правильные шаги и нужные усилия.

Итак, важная составляющая счастливой семейной жизни — это стремление супругов быть вместе. В идеале — всегда и везде. Например, как родители моей супруги: они прожили в браке почти 45 лет, так даже и работали вместе. А ещё вместе нужно проводить отпуска и выходные; и конечно, вместе ужинать, а ещё лучше — и завтракать или хотя бы вместе выпивать утром чашку кофе. Статус семейного человека таков, что его должны постоянно видеть с женой, а он этого должен хотеть. Золотое правило семейной жизни: никуда без жены. А если с женой — нежелательно, то туда я точно не пойду.

Важно, находясь на работе, звонить домой: это показатель заботы и ответственности перед женой и семьёй. Мужчины! Обязательно в течение дня скажите по телефону своей любимой (несмотря ни на что) супруге что-нибудь приятное — женщинам много не надо, — и обязательно будет добрый результат. Но мы, мужики, этого не делаем, а потом удивляемся, почему климат в семье всё больше напоминает полярную зиму. Сегодня у большинства работающих, и особенно мужчин, ненормированный рабочий день. Жена дома целый день одна и, естественно, ждёт мужа домой. Поэтому, выключив компьютер, нужно спешить домой. Допускается по пути заскочить в магазин за чем-нибудь вкусненьким и сладеньким — чтобы ужин был повеселее. Ненормально, когда мужья надолго уезжают из семьи на заработки. Постоянно слышишь рассказы про измены вдали от дома, а иногда и про разводы. В таких случаях лучше супругам вместе поехать работать, а детей оставить под присмотром бабушки или няни.

Отношения мужа и жены — уникальны. Они созидаются многолетним кропотливым трудом, превращаясь по милости Божией со временем в нежный и тёплый союз, имя которому любовь; но при этом стремительно и часто бесповоротно рушатся, если в их природу проникает грех и неправильное поведение даже одного из супругов. Супружеские отношения всегда подвижны, в их природе всегда присутствует динамика. Они никогда не могут «законсервироваться». Сегодня всё в семье хорошо, а что будет завтра, никто не знает. Всегда нужно держать руку на пульсе. Отношения супругов другие, чем детей и родителей, братьев и сестёр. Приведу пример. Мне стыдно об этом говорить, но своих двоюродных сестёр я не видел почти 20 лет. И живут они не в Австралии и даже не в Канаде, а всего-то… в Мытищах. Но стоит мне к ним приехать, а при встрече нам обняться и поцеловаться, а потом сесть за стол — и мы снова станем, как в детстве, Натулькой, Иринкой и Андрюшкой. Наши отношения разморозятся так же быстро, как блинчики в СВЧ-печке. То же самое произойдёт, когда непутёвый сынок, годы пропадавший невесть где, постучится в родительский дом… Совсем по-другому будет у супругов. Разлука формирует привычку, а иногда и потребность мужу и жене жить друг без друга. Слова поэта К. Симонова из его известного стихотворения «Жди меня» сегодня исполняются всё реже и реже. Прощать, жалеть и терпеть друг друга современным семейным людям становится всё труднее и труднее. В чём причина? Очевидно, в том, что супружескими отношениями они не дорожили и их правильно не выстраивали; а у кого-то эти добрые, тёплые отношения даже не успели начаться — всё рухнуло, семейный дом не выдержал ударов судьбы.

Протоиерей Андрей Овчинников

Больше всего, особенно в начале семейной жизни, я боялся, что в наших отношениях с матушкой появится холодок и формальность. Страшило то, что нам будет хорошо порознь, каждому с самим собой. Поэтому первое время я буквально бежал домой — стремился быть рядом с ней. Благо, что она меня ждала и я был ей нужен. Даже прожив вместе почти 20 лет, стараюсь нигде без уважительной причины не задерживаться — спешу домой.

С первых лет брака нужно придерживаться созидательного принципа семейной жизни. Стремиться только к тому, что укрепляет и улучшает жизнь семьи, что создаёт в ней добрый благодатный климат. Следует отказываться от увлечений и занятий, которые вносят диссонанс и тормозят созидательное начало. В качестве примера — непростая ситуация с друзьями и знакомыми, которые есть и у мужа, и у жены. Может ли женатый человек тесно и близко общаться и дружить с холостяком? А замужняя женщина иметь подругу «с разводом»? На мой взгляд — нет. Пользы от такой дружбы не будет никому. Женатый будет соблазняться на свободу и независимость одинокого, а холостой — просто завидовать чужому счастью. Какой напрашивается вывод? — Нужно учиться дружить семьями. Это наша ближайшая и важнейшая задача. Женатый человек должен принести в жертву то, что до брака было во многом смыслом его жизни. Это может быть и спорт, и походы, и рыбалка, и всевозможные друзья и компании.

Свою семейную жизнь надо по крупицам созидать и украшать. Каждый день полагая по маленькому кирпичику в это здание. Этот труд должны совершать оба супруга. И женщина должна тоже от многого отказаться, чтобы её семейная жизнь стала счастливой. Здесь серьёзной помехой часто является близкое присутствие любимой мамочки. Почему-то современным молодым замужним женщинам очень трудно выйти из-под зоркого контроля родной матери. Знаю много случаев распада семей именно по вине тёщи. Правда, эти «тёщеньки» в основном были в разводе и имели только одного ребёнка — такую же, как и они, несчастную дочь. Родители детей, живущих в браке, должны и обязаны дать молодой семье свободу в решении всех вопросов, которые поставит перед ними сама жизнь. А молодым супругам не надо бояться ответственности в принятии решений, и вовсе не обязательно по каждому поводу звонить своей маме и спрашивать её совета.

Наверное, каждый из нас был хотя бы раз в гостях в семье, откуда не хотелось уходить. Вот такой должна быть христианская семья: из которой не хочется уходить. С особым Христовым, Евангельским духом. Известно, что дух творит себе форму и атмосфера семьи и дома формирует и образовывает человека. Но атмосферу дома создаёт сам человек. Лучше всего это видно на детях. Они вырастают в полной зависимости от духа и климата семьи. Поэтому, когда встаёт вопрос: что же самое главное должны получить дети от родителей? — у меня ответ готов: счастливое детство.

Разговор о семейной жизни можно вести очень долго. И такие беседы нужны. Семья должна войти в наше сознание как величайшая ценность, которую нужно всеми силами хранить и беречь. А ещё об этом должны постоянно слышать наши дети и внуки. И серьёзный разговор про жизнь «по-взрослому» нужно начинать с детьми с самых ранних лет.

В наше время многими утрачена житейская мудрость, в том числе искусство жизни в браке. Люди часто делают непоправимые и недопустимые ошибки в своей жизни. И помочь им после этого уже нельзя. Остаётся только терпеть себя, сожалеть о разбитой грехом жизни, сквозь слёзы улыбаться, видя благополучие и счастье других людей. Если плакать с плачущими у нас иногда всё-таки получается, то радоваться с радующимися, как призывает апостол Павел, может один из тысячи. Такова горькая правда нашей жизни. А ведь Господь хочет наполнить нашу жизнь именно светом и радостью и всё для этого сделал и продолжает делать. Бог не хочет, чтобы человек плакал, страдал и мучился. Но мы сами делаем свою жизнь такой безрадостной и серой. Давайте вместе искать путь к лучшему. Этот путь есть, и по нему прошли миллионы людей. Человек, у которого сложилась семейная жизнь, — подлинно счастливый.

Да, путь к семейному счастью лежит через подвиг жизни и труд над самим собой для блага самых дорогих человеку людей. Но каждый прожитый год в семье учит благодарить Бога за всё, даже за скорби и неудачи, за понесённые труды и потраченные силы. Хочется дальше жить в выбранном направлении, больше думая о ближних и их нуждах и меньше о себе и своём. А ещё хочется помочь людям, если не делом, то хотя бы словом, пропитанным опытом и сочувствием к человеку. Ведь мы христиане, и этому нас учит Евангелие.

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