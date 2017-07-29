Останки атамана Оренбургского казачьего войска времён Гражданской войны, известного деятеля белого движения Александра Дутова будут перевезены из Китая и перезахоронены в Оренбуржье.

Вместе с прахом Дутова на родину вернётся и особо почитаемая им икона Табынской Божией Матери — покровительницы оренбургских казаков.

Об этих планах стало известно в ходе заседания регионального совета по делам казачества. Губернатор Юрий Берг рассказал о результатах поездки в Китай, где ему, в том числе, удалось передать высокопоставленным должностным лицам КНР два письма. Первое — с просьбой оказать содействие в возвращении заветной иконы, вывезенной в Китай в годы Гражданской войны и хранящейся сегодня в запасниках одного из музеев КНР. Во втором речь шла о могиле атамана Дутова, которая, по некоторым сведениям, находится на католическом кладбище. В письме содержалась просьба от оренбургских казаков перенести его останки на православный погост.

— В свою очередь мы получили предложение перезахоронить останки Дутова у нас, — отметил губернатор.

Ранее китайская сторона передала России прах колчаковского генерала Каппеля, который был перезахоронен на кладбище Донского монастыря в Москве — рядом с могилой Антона Деникина.

Известие о возвращении останков Александра Дутова представители оренбургского казачества восприняли с воодушевлением. Атаман первого отдела Оренбургского казачьего войска Сергей Слепов заявил, что казаки окажут любую помощь и сделают всё, чтобы исполнить свою давнюю мечту и «сыновний долг».

Однако этот порыв разделяют не все. Так, местные коммунисты пообещали выйти на митинг в знак протеста против захоронения в Оренбурге одного из лидеров белого движения. В качестве компромисса они предлагают перезахоронить атамана в его родном городе Казалинске, который ныне находится на территории Казахстана.

— С нашей точки зрения, роль Дутова однозначно негативная. Если переносить останки, то именно туда, где он родился, — заявил лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбуржья Максим Амелин.

Атамана Дутова можно оценивать по-разному, но его перезахоронение в Оренбурге будет способствовать восстановлению исторической справедливости

Тем не менее многие считают, что в год столетия революции этот шаг стал бы жестом примирения двух некогда противоборствующих сторон братоубийственного конфликта.

— 2017 год — это символическая дата, которая должна закончить гражданскую войну в умах и сердцах людей. Атамана Дутова можно оценивать по-разному, но его перезахоронение в Оренбурге будет способствовать восстановлению исторической справедливости, — подчеркнула вице-губернатор Вера Баширова.

Для реализации этих планов в регионе создана рабочая группа. Первое заседание оргкомитета планируется провести до десятого августа. Решающее слово в историческом споре должны сказать сами оренбуржцы.

Кстати

В 2007 году Оренбург посещала праправнучка Александра Дутова. Спустя два года в областном центре была открыта мемориальная доска в память об атамане. Однако вскоре её пришлось демонтировать. Через несколько месяцев, после проведения мониторинга общественного мнения, этот вопрос был рассмотрен горсоветом, после чего памятный знак установили вновь.

Справка «РГ»

Александр Ильич Дутов (1879−1921 гг.) — русский военный, атаман Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенант. Окончил Неплюевский казачий корпус в Оренбурге. Участник русско-японской и первой мировой войн. После революции 1917 года — один из лидеров белого движения. Убит в китайском Сундуне в результате спецоперации ЧК.

https://rg.ru/2017/07/27/reg-pfo/ideia-perezahoroneniia-aleksandra-dutova-vyzvala-spory-v-orenburzhe.html