Новые фильмы по русской классике, спектакли, увлекательные для школьников, концерты, интересные для студентов, но возвращающие их всё к той же классике, включены в планы проекта «Пушкинский союз», созданного министерством культуры и Патриаршим советом по культуре. Его цель — возвращение классики в мир молодёжи.

Владимир Мединский и епископ Тихон (Шевкунов) подписали новый договор под портретом Пушкина. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Министр культуры Владимир Мединский и председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план предстоящих мероприятий. Епископ Тихон рассказал «РГ» о подробностях этого начинания.

Епископ Тихон: Идея проекта «Пушкинский союз» родилась в созданном год назад Обществе русской словесности, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл. На одном из заседаний общества был продемонстрирован опрос по темам русской литературы среди московских студентов и выпускников высших учебных заведений. Лишь очень немногие из молодых людей смогли ответить на самые простые для людей среднего и старшего поколений вопросы. Эти сюжеты продемонстрировали на телевидении. Беспомощность молодых респондентов казалась настолько шокирующей, что некоторые блогеры решили всё перепроверить и самостоятельно провели подобные опросы на улицах своих городов. Их результаты оказались столь же плачевными.

Нельзя не задаться вопросом: чья здесь вина? Почему школьники советского времени знали нашу русскую литературу на порядок лучше, чем сегодняшние?

Епископ Тихон: В том, что школьная программа сегодня не уделяет должного внимания качеству гуманитарного образования, говорят давно и много. Конечно, сказываются издержки реформ, пережитых за последнее время российским образованием. Но вина лежит и на всех нас, на поколении тех, кто не смог передать следующим поколениям сокровища великой русской культуры. Наши отцы и деды в ХХ веке с его более чем непростыми условиями сумели передать нам в наследство это сокровище, а мы, призванные сделать то же, не справились, скажем честно.

Но почему всё-таки этим озаботился Патриарший совет по культуре?

Епископ Тихон: Мы очень остро почувствовали эту проблему. В Патриарший совет по культуре входят лишь несколько священнослужителей и несколько десятков самых известных деятелей культуры и искусства.

Создавая проект «Пушкинский союз», мы видели своей главной задачей, ничего не навязывая и не администрируя, попытаться заинтересовать молодое поколение тем, что для нас самих необычайно дорого, что нравственно и эстетически формировало поколение за поколением наших соотечественников. А это, конечно же, наша классика — гениальные образцы русской литературы и искусства, в первую очередь XIX—XX вв.еков. Привить вкус к ним, показать их поразительную красоту и бесконечную духовную ценность тем, кто, являясь законными наследниками этого бесценного сокровища, ничего о нём не знает.

Были проведены несколько важных и конструктивных «круглых столов», в работе которых приняли участие руководители министерств образования и культуры, главы творческих союзов, ректоры вузов, известные деятели культуры. Все отметили острую актуальность проблемы и выразили готовность участвовать в проекте.

Был подготовлен ряд программ, которые в ближайшее время будут опубликованы на сайте министерства культуры. Со своими очень важными предложениями выступили представители министерства образования и науки.

Не так давно всех переполошила новость, что Патриарший совет по культуре собирается популяризировать классику с помощью Шнура и рэпера Тимати.

Епископ Тихон: Эта новость, как это нередко происходит, была вырвана из контекста. Речь идёт о рабочем обсуждении одного из многочисленных проектов. Понимая, что школьников ещё можно приблизить к литературной классике XIX и XX веков — это в первую очередь задача министерства образования и науки, мы отдавали себе отчёт, что с теми, кто школу уже окончил, дело обстоит сложнее: тут даже интересной телепостановкой не обойдёшься, молодые люди телевизор попросту не смотрят, их информационное пространство — Интернет. К дискуссии были привлечены известные молодые блогеры.

В процессе обсуждения прозвучало предложение провести специально для молодёжи концерт, в основе которого были бы классические произведения, исполняемые известными и востребованными молодёжью музыкантами. Блогеры идею такого концерта поддержали, и он с успехом прошёл на Красной площади, правда, несколько в другом формате. На концерте самые известные и популярные среди молодёжи блогеры, собирающие в Сети многомиллионные аудитории, сами выступили как исполнители шедевров русской литературы, говорили о значимости этих великих произведений, пытались раскрыть перед своими сверстниками их смыслы и красоту и сами же транслировали свой концерт в Интернете, где огромное число их зрителей, быть может, впервые слышали великие строки наших классиков.

«Традиционные, базовые ценности» — звучит немного громоздко и непонятно. Это искусство, в котором добро обязательно побеждает зло или сопротивление засилью чужих культурных мод и ориентация на национальное искусство?

Епископ Тихон: «Чувства добрые я лирой пробуждал» — поэтически размышлял Пушкин о главном в своём творчестве, о его целях и смысле. Любовь к людям и к Отечеству. Свобода и милосердие, о которых в этом же стихотворении «Памятник» говорит поэт. Мужество, жертвенность во имя высших целей, во имя Родины. Стремление к Истине. Стремление к красоте, к прекрасному — всё это тоже базовые ценности, как эти высшие духовные качества личности сегодня предпочитают называть. Для верующего человека главная базовая ценность — это в первую очередь стремление к познанию Высшей Истины — Бога.

Ощущение себя неотъемлемой частью истории своего народа и его культуры — тоже базовая ценность. Именно эти ценности передаёт из поколения в поколение русская культура. В этом её поистине великое и непреходящее служение и предназначение.

Какие фильмы по русской классике вы собираетесь снимать в первую очередь?

Епископ Тихон: Даже не возьмусь отвечать на этот вопрос. Ответ на него должны дать профессионалы — представители министерства образования и науки, министерства культуры, Академии образования, школьные педагоги.

И всё-таки не до конца понятно, зачем это всё Церкви? В чём её интерес?

Епископ Тихон: Люди моего поколения часто приходили к Богу и Церкви во многом благодаря русской литературе. Нашими первыми «учителями веры» были Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чехов, Толстой, несмотря на все его сложности в отношениях с Церковью. Вы наверняка тоже пришли в Церковь через русскую литературу?

Да, никогда не забуду, как потрясли меня «Братья Карамазовы» — это же иные люди, иной мир.

Епископ Тихон: Да, «Братья Карамазовы» — главный катехизис для многих в ХХ веке.

Недаром преподобный Силуан Афонский — подвижник, живший в начале прошлого века, говорил, что наступает время, когда к вере будут приходить люди образованные. Конечно, в первую очередь здесь важна свобода выбора, она — самое главное Но посоветоваться с такими великими и мудрыми собеседниками, как русские классики, как можно пренебречь такой возможностью?

«Пушкинский союз» объединит общероссийские фонды и союзы всех направлений искусств: Общество русской словесности, Союз художников, Союз композиторов, Союз архитекторов, Фонд прикладных искусств, Союз театральных деятелей и Союз кинематографистов. Планируется создание фильмов по произведениям русской классики, увеличение числа постановок в репертуаре театров.

На базе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного литературного музея) и Литературного института им. А.М. Горького пройдут творческие встречи с писателями. На постановку по произведениям русской классики будут выделяться гранты молодым режиссёрам региональных театров. Союз будет содействовать развитию российской мультипликации, поощряя создание картин по мотивам народных сказок.

Текст интервью подготовила Елена Яковлева

https://rg.ru/2017/07/26/ministerstvo-kultury-i-cerkov-sozdali-pushkinskij-soiuz.html