Эта история произошла несколько лет назад. Её поведал мой брат во Христе монах Парамон. Это простой и трудолюбивый чернец. Вся его жизнь преисполнена чудесами, поэтому и послушать его всегда очень интересно. Хочу сразу сказать, что это было не какое-то хвастовство с его стороны, а лишь обычный дружеский разговор давно знающих друг друга людей.

Мама отца Парамона очень верующая, благочестивая и набожная женщина. И хотя она была в браке, вела образ жизни, больше походивший на монашеский.

Отец Парамон рассказывал, что, когда мама была им беременна, она страшилась рожать и в слёзных молитвах просила Божию Матерь, чтобы Она помогла облегчить болезненные муки и страдания. И во сне она увидела Величественную Жену, Которая благословила её и сказала, что она родит на праздник Преображения, как впоследствии и произошло. Этот сон ободрил, укрепил и избавил от внутреннего напряжения маму отца Парамона.

Семейную жизнь его родителей нельзя назвать идеальной. Как рассказывал отец Парамон, конфликты не обходили их стороной. Прошли годы… Отец Парамон сменил отеческий дом на обитель Отца Небесного. Уже будучи монахом, он узнал, что его папа ушёл из семьи, перестал помогать ей материально, что очень затрудняло жизнь близких отца Парамона, так как не хватало денег на лекарства для больной бабушки. Они были на грани отчаяния.

Сердце отца Парамона терзалось от мысли, что сам он помочь деньгами не может. Но он по-прежнему не переставал надеяться, потому что был уверен: раз он ушёл в монастырь, то попечение о его родных воспринял на Себя Бог и поэтому они в надёжных руках. Невольно вспоминается история из Патерика о некоем монахе, который, чтобы ухаживать за родителями, покинул свою обитель. И когда этот инок входил в ворота своего дома, его встретил Ангел. «Куда ты идёшь?» — спросил монах. И Ангел ответил, что теперь ему нет надобности находиться в доме. До того, как монах был в монастыре, Ангел помогал его родным, но теперь, когда он изменил обетам и вернулся к семье, Ангелу не было нужды оставаться в доме.

Как вспоминает отец Парамон, это был период Великого поста. В Страстную пятницу, когда скорбь людей всего христианского мира сосредоточена у погребального ложа Спасителя, отец Парамон испытывал сугубую боль и за внутреннюю семейную трагедию. Тихо склонившись перед Плащаницей, он сказал: «Господи, помоги! Нет тех людей, которые могли бы материально поддержать моих близких. Я покинул этот мир, но в молитвах обязан молиться за мир, в том числе и за своих родителей».

Великая суббота. Телефонный звонок. Отец Парамон услышал встревоженный голос.

— Сынок, прости меня, — заикаясь, проговорил его папа.

— Что случилось? — спросил отец Парамон.

— Ночью, когда я спал, меня кто-то толкнул в бок. Открыв глаза, я увидел перед собой существо в белом свете, похожее на Ангела. Он сказал мне, чтобы я помог своей супруге, которая является матерью монаха.

Далее испуганный отец ещё много говорил о словах таинственного незнакомца, о которых мы не имеем права написать в этом рассказе.

Монах Парамон дал несколько советов своему отцу, тот примирился с супругой и исполнил приказания, которые были ему даны. С того времени отношения в семье стали налаживаться. Папа отца Парамона стал воцерковлённым человеком и живёт по заповедям Христовым.

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