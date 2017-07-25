На протяжении трёх веков для лютеран из саксонских поселений Трансильвании это был довольно эффективный способ уладить супружеские разногласия

Фото: Stephen Mcgrath

Священник трансильванской деревушкиБьертан (Biertan) Ульф Зиглер (Ulf Ziegler) рассказал BBC о том, как в средневековой Трансильвании поступали с теми, кто решил развестись.

Деревушка Бьертан — одна из семи саксонских деревень Трансильвании, внесённых в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь телеги, запряжённые лошадьми, по-прежнему — часть повседневной жизни, а местные жители всё так же идут торговать на мощёную центральную площадь.

Над всем этим возвышается укреплённая церковь XV века, неприступные стены которой в своё время служили защитой от турецких набегов не одному поколению саксов (саксонские деревни в Трансильвании появились в XII веке, когда короли Венгрии поселили здесь немецких колонистов). Во дворе этой лютеранской церкви есть небольшое строение с комнаткой, размеры которой напоминают кладовую.

На протяжении 300 лет супружеские пары, чей брак оказывался на грани распада, отправлялись именно сюда. Местный епископ запирал здесь мужа и жену на несколько недель — вплоть до полутора месяцев, надеясь таким образом помочь им помириться и избежать развода.

«Супружеская тюрьма»

Архивные записи того времени показывают: «супружеская тюрьма» была весьма эффективным средством против разводов.

«Благодаря сему благословенному зданию, за те 300 лет, которые Бьертан был резиденцией епископа, у нас здесь случился лишь один развод», — отметил отец Ульф Зиглер.

Сегодня это тесное, тёмное тюремное помещение — музей, где обстановку дополняют два старых манекена, изображающих супругов. В комнате — низкие потолки и толстые стены. Из обстановки — только стол и стул, сундук для хранения вещей и традиционная саксонская кровать, такая маленькая, что кажется детской.

Обстановка скудная: стол и стул, сундук для хранения вещей и узкая кровать.

Фото: Stephen Mcgrath

Лютеранство, религия трансильванских саксов, регулировало большинство аспектов их жизни. И хотя развод при определённых обстоятельствах (например, в случае измены одного из супругов) был разрешён, предпочтительным всё же считалось сохранить союз обвенчанных. Поскольку помещение было предназначено для того, чтобы супруги снова нашли общий язык, всё рассчитано на совместное пользование — один стул у стола, одна подушка на двоих…

Таким образом, семейная пара, решившая развестись, добровольно шла к епископу, который отправлял их в супружескую тюрьму, чтобы проверить, действительно ли разногласия настолько глубоки, что их не могут исправить даже шесть недель существования бок о бок в тесном помещении.

Те, кто хотел развестись, шли к епископу, а тот давал им последний шанс разрешить свои противоречия в крохотной комнатке с толстыми стенами и низким потолком. Фото: Stephen Mcgrath

Он добавил, что такая процедура ещё и защищала женщин и детей, которым приходилось в жизни гораздо труднее, если их покидал мужчина-кормилец. «Эта тюрьма была инструментом для сохранения в обществе давно заведённого христианского порядка», — объяснил о. Ульф.

Как выжить родителю-одиночке

И если развод всё-таки случался, муж должен был выплачивать бывшей жене половину своих доходов. Однако если он женился второй раз и снова разводился, второй жене не доставалось ничего.

В XII столетии саксонских поселенцев (изначально прибывших сюда, в центральную часть нынешней Румынии, из областей Европы, которые сейчас принадлежат Германии, Франции, Бельгии и Люксембургу) — пригласил венгерский король Геза II, чтобы заселить и экономически поднять сельскую Трансильванию и воздвигнуть защитный барьер от турецких и татарских набегов.

Трансильванские саксы были людьми трудолюбивыми и изобретательными, мастерами на все руки. Бьертан быстро превратился в важный торговый городок и местный культурный центр. К 1510 году его население достигло пяти тысяч.

Многие нынешние жители ведут хозяйство по старинке, как и пять-шесть веков назад, и зарабатывают на жизнь, продавая свою сельхозпродукцию. На окружающих Бьертан зелёных холмах пастухи пасут овец.

Церковь со стенами 11-метровой высоты для средневековых саксов была не только местом молитвы, но и безопасным убежищем.

Фото: Stephen Mcgrath

Он добавил: «Когда супружескую пару запирали на полтора месяца, для обоих супругов становилось очень проблематичным обеспечить себя достаточным количеством пищи на следующий год. Так что они решали побыстрее выйти и снова вместе трудиться, чтобы не помереть с голоду»."В те времена причиной остаться вместе была не любовь. Причиной было стремление выжить, а для этого — держаться друг друга и вместе трудиться", —отметил о. Ульф Зиглер.

Священник считает, что сегодня концепция такой тюрьмы — урок для современных поколений супружеских пар.

И не он один так думает: по его словам, к нему уже не раз обращались супруги, которые хотели бы использовать старую добрую комнату с толстыми стенами для того, чтобы спасти свой разваливающийся брак.

«В современных семьях всё меньше и меньше времени остаётся друг на друга, мы гораздо более эгоистичны, чем наши предки. Мы страдаем от одиночества, и поэтому нам надо больше разговаривать друг с другом, чтобы понять, что для нас самое важное и что нас связывает друг с другом», — заключил священник.

http://www.taday.ru/text/2 209 693.html