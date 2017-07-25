День был пасмурный, нежаркий, поэтому работа продвигалась неплохо. Ящик под неторопливый скрип пера наполнялся монетами. Люди хмурились в тон небу, стараясь свести общение со сборщиком податей к минимуму. Никто не желал ему ни благословения от Господа, ни долгих лет жизни. Мытарей не любил никто. Старый каменщик, уплативший за прошедший год, тяжело вздохнул вместо приветствия и сокрушенно покачал головой, отходя прочь от стола.

— Мало того что подать дерут для безбожной власти, так ещё эти кровопийцы себе кошельки набивают за наш счёт! — прошипела женщина, проходя мимо мытницы.

— А в Иерихоне-то, слыхала, какой себе дом отгрохал ихний главный? — вторила её товарка. — Соломон в гробу переворачивается!

Женщины куда-то тащили на верёвке упирающегося козла. Пахло от него не очень хорошо.

— И когда же вы уже насытитесь, аспиды? — последняя реплика прозвучала уже из глубины бурлящей толпы.

Мытарь невозмутимо взирал поверх торговых рядов и праздного народа. Слава человеческая не наполнит сосудов маслом, и почётом сыт не будешь. А вот монета — другое дело. Что же до власти, какая разница, кто собирает подать и кто ловит воров? Да правь Израилем хоть главный крокодил Верхнего Нила! Лишь бы мясо всегда было в котле да хлеб в миске не переводился.

Внезапно вдали зашумел народ. Мытарь схватился за денежный ящик и нашёл глазами своих рабов, что сидели поодаль, вооружённые дубинками, — вынужденная мера против разбойников. Стражник на городской стене беспокойства не проявлял, стало быть, ничего страшного не происходит. Можно расслабиться.

— Это Иисус Назорей, заклинатель бесов! — послышался голос какого-то мальчишки.

К его голосу добавлялись другие:

— Целитель Галилейский!

— Пророк, Которого Иоанн проповедовал на Иордане!

— Смутьян, пьяница, друг блудниц и мытарей!

На этом сборщика податей словно молнией поразило. Если это и вправду Иисус из Назарета, обязательно произойдёт нечто сверхъестественное. Не так давно Левий, сын Алфея, оставил ящик с деньгами и все расписки только потому, что услышал от проходившего мимо Галилеянина: «Следуй за Мной». И ведь встал и последовал. Да вот же он — в простой пыльной одежде, среди других учеников. Это какое же должно быть сильное колдовство, чтобы человек променял прибыльное занятие на странствия и проповеди!

Отведи, Господи, такую напасть!

Но процессия всё ближе. Вот и Тот, о Ком все говорят. Хорошо одет, кстати. Любопытно, какое же чудо Он сотворит на этот раз? Постойте, а что если Его цель — я? Как там говорилось? Друг мытарей? Гипнотизирует их с целью разрушения системы налогообложения! Левий и Закхей вчера, сегодня я, а завтра вообще деньги отменят. И будет всё общее. И в мою купальню будут ходить мыться назореи, странники и прочие босяки. А рабов и вовсе на свободу отпустят. Даже тех, у кого ухо проколото шилом в знак пожизненного рабства.

Иисус с учениками и зеваками шёл по городской площади, а на мытнице съёжился сборщик податей, спрятав голову за денежный ящик. Больше всего на свете он боялся, что его окликнут по имени, позовут присоединиться к взыскающим небесного вместо земного, а он не сможет этому воспротивиться. И тогда — прощайте, все надежды выдать дочерей замуж и сытая старость! Здравствуйте, скитания, холод и голод! Вот Он, совсем рядом. В Его глазах — знание всех и каждого, власть над миром, царское спокойствие и достоинство. Хотелось бежать куда угодно — в пустыню, в море. Лишь бы оказаться подальше от Его внимания!

Но Тот, Кто, сотворив мир, называл Себя Сыном Человеческим, прошёл мимо, ничего не сказав…

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Бог настолько любит атеистов, — считает один хороший батюшка, — что Его для них не существует. Я тоже считаю, что Господь намеренно отсутствует в жизни тех, кому Он доставляет неудобства Своим Законом. Любые скорби, связанные с несением Христова ига на себе, невыносимы для безбожника. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Втор. 5: 16). Вот заповедь, которая обещает понятную награду уже в этой жизни. И мы видим, как она сбывается даже на тех, кто, подобно вышеозначенному мытарю, скрывается от лица Божия.

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною», — сказал Господь богатому юноше (Мф. 19: 21). Среди нас, православных, полно таких богачей. Один богат имением своим, другой славой человеческой, третий облечён властью, которую никак не хочет потерять. А вот если бы можно было следовать за Христом виртуально, в душе своей! Так я самый первый буду среди диванных апостолов! А насчёт раздачи имения… Вон в ближайшем храме свечки-то дорогие какие да обедня аж по 20 целковых. Ух, и цены ломят! Тут даже и не до десятины Богу. Разве что мяты могу отдать, всё равно я её не ем. А за мяту можно сесть в Царствии Божием одесную Царя Славы? Или хотя бы ошуюю?

У Достоевского Алёша Карамазов сказал себе: «Не могу я отдать вместо „всего“ два рубля, а вместо „иди за Мной“ ходить лишь к обедне». Вот этот юношеский порыв и даёт направление к тому наследию, которое Бог приготовил для Своих друзей. Всю Вселенную можно приобрести, если однажды отдать всё, что имеешь, в обмен на евангельский участок земли, где зарыто несметное сокровище.

Хватило бы только любви и доверия к Богу, а то так всю жизнь просидим эдакими мытарями, которые изо всех сил держатся за свои мытницы.

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