17 июля 2017 г. Союз «Христианское Возрождение», Движение «Сопротивление Новому Мировому Порядку» и Союз Православных Братств провели в московском парке «Сокольники» традиционное стояние, посвященное 99-й годовщине ритуального убийства русского Императора Николая Второго, Царицы Александры Федоровны, 14- летнего Сына Алексея и юных Дочерей, тоже не угодивших сионо-большевизму, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, и верных им Лиц, включая праведника врача Евгения Боткина. На южной стене ипатьевского подвала изуверы начертали зловещую надпись, сочиненную, возможно, соучастником или руководителем «операции» американским банкиром-талмудистом Яковом Шиффом: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы». Клан Шиффа, Ленина, Свердлова, Юровского, Войкова надеялся, что ритуальным убийством русского Царя и Его Семьи они убьют Русское Государство, основанное Андреем Боголюбским, Иваном Третьим и Иваном Четвертым, убьют Третий Рим. Не следует забывать, что еще в голодном 1919 году Ленин отстегнул большую денежную сумму на ремонт масонского храма в Париже.

Сегодня выскочивший из табакерки кинорежиссер Алексей Учитель своим клеветническим фильмом «Матильда» посягнул на повторное убийство Божьего Помазанника, теперь уже в душах миллионов верующих. Четверо крупных ученых, доктор психологических наук, профессор В.И.Слободчиков, доктор юридических наук, профессор И.В.Понкин, доктор филологических наук, профессор В.Ю.Троицкий, доктор технических наук, кандидат культурологи, профессор кафедры теологии, доцент А.Ю.Евдокимов — все со стажем экспертной деятельности до 28 лет — представили в Генеральную прокуратуру РФ через депутата Н.В.Поклонскую комплексную психолого- культуролого-юридико- лингвистическую экспертизу плюс историческое исследование на фильм «Матильда», изучив сценарий и рекламные ролики господина Учителя, доказав, что провокационный фильм оскорбляет и унижает человеческое достоинство значительной части православных христиан — верующих Русской Православной Церкви, попирает их совесть и религиозные убеждения. Режиссер Учитель — это чемпион экстремизма и русофобии. Главная цель его поганого фильма — внушить русским, что Святой Царь согласно карикатурному образу совершенно отталкивающей личности, преподнесенному германским порноактером, был, дескать, «правильно» расстрелян, мол, «туда ему и дорога».

Но что удивительно: правительство Москвы горой встало за уничижение Святого Царя Николая Александровича. Только ненавистью к Божьему Помазаннику я могу объяснить циничные отказы мэрии, Префектуры Центрального Административного округа и Департамента региональной безопасности и по противодействию коррупции Союзу «Христианское Возрождение» на проведение Царских дней. Так, мы подали заявку на проведение митинга 19 мая 2017 г. на Суворовской площади в связи со 149-й годовщиной со дня рождения Государя Николая Второго. Мэр столицы Сергей Семенович Собянин спустил нашу заявку в Префектуру Центрального Административного округа и заместитель префекта ЦАО Артур Вениаминович Никитюк отказал нам, мотивируя тем, что Суворовская площадь в этот день и в эти часы будет занята другим мероприятием. В этот день 19 мая мы посетили Суворовскую площадь и убедились воочию (даже сняли на видеоролик), что в заявленное нами время (с 14 до 16 часов) Суворовская площадь была абсолютно пуста. Никаких мероприятий там не было. Только одинокий полисмен отслеживал ситуацию. Таким образом, чиновник Правительства Москвы Артур Никитюк нагло СОЛГАЛ. В следующий Царский день 13 июля 2017 г. Союз «Христианское Возрождение» намеревался провести на Суворовской площади молитвенное стояние в связи с 99-летием екатеринбургского злодеяния. Мэр Собянин направил нашу заявку в Департамент региональной безопасности и по противодействию коррупции и первый заместитель руководителя данного Департамента Василий Васильевич Олейник, подобно Никитюку, снова отказал нам, авторитетно заявив, что и в этот день в заявленное время на Суворовской площади «запланировано проведение других мероприятий». Тогда я срочно написал электронное письмо мэру Собянину с просьбой уступить нам либо Пушкинскую, либо Славянскую площадь. Тот же господин Олейник на другой день ответил: на Пушкинской площади идут строительные работы, а Славянская площадь будет занята другим мероприятием. Наши соратники посетили 17 июля с 14 до 16 часов Славянскую площадь и тоже воочию убедились, что и Славянская площадь в этот день и в эти часы была абсолютно пуста. Другие наши соратники посетили 17 июля ранее заявленную Суворовскую площадь и убедились в том, что и там никаких митингов нет, что площадь пуста. Стояла только полицейская машина и стражи порядка следили, видимо, за предполагаемым ими «самовольным» митингом верующих. Чтобы по-большевистски покарать их. Московские чиновники Никитюк и Олейник, надеюсь, воспитаны с детства, со школьной скамьи, что лгать нехорошо. Но став функционерами Правительства демократической Москвы, сочли, что лгать надо ради политической целесообразности, т. е. ради уничижения русского Императора Николая Второго. Мы 25 лет из года в год проводим молитвенные стояния 19 мая и 17 июля и никогда за четверть века не сталкивались с таким бездушием и с такой ненавистью. Наоборот, вопрос о предоставлении места для проведения митинга памяти Царя решался лояльно, легко и просто. А в этот год, год 100-летия Катастрофы, год 100-летия антирусской революции, год 100-летия свержения Богом установленной, законной власти Царя Михаила Романова и его потомков, кому присягнули наши предки на Великом Московском Земском Соборе 1613 г, в год надвигающегося, как комета, святотатственного фильма «Матильда», наступило затмение и прежде лояльные госслужащие стали изворачиваться и нагло ЛГАТЬ.

Каким-то Божьим чудом за 3 дня до 17 июля нам удалось застолбить площадку для публичных мероприятий (по лексике Лужкова — «Гайд-парк») в парке культуры и отдыха «Сокольники». Там и провели свое традиционное стояние. Конечно, собралось немного (менее 100 человек), в столь сжатые сроки было трудновато оповестить всех соратников. Но память Царственных Великомучеников мы отметили. Андрей Коренев, Ирина Чепурная, Игорь Друзь, Галина Симонова, Николай Боголюбов, Ваш покорный слуга, другие соратники помянули Святых и осветили сегодняшние проблемы. Напомнили о диком произволе Тульского областного суда от 25 июля 2016 г. Этот, с позволения сказать, суд заклеймил, как «экстремистскую», группу смиренных монахинь «В честь иконы Божией Матери Державная». По приговору тульской Фемиды, экстремизм монахинь заключался в том, что они «превозносили» Православную Веру и Святую Русь, нетолерантно осуждали ересь католицизма и .. посмели критиковать Вашингтон, президента США Барака Обаму. Американское правительство вводит против России людоедские санкции, а тульские судьи «соболезнуют» и угождают властям США. Каково? А православный поэт Николай Боголюбов прокуратурой Сергиева Посада вновь привлечён к ответственности по 182-й статье УК за свои стихи, за неодобрение богоборческого троцкистско-ленинского режима. Элементарная логика секулярных правоведов: поскольку важный революционер-экстремист возлежит на главной площади России, то нельзя порицать ни его лично, ни его доблестную гвардию.

А вот режиссера Алексея Ефимовича Учителя Генпрокуратура даже на основании имеющегося сценария фильма «Матильда» и рекламных роликов не торопится привлечь к ответственности за явный экстремизм и оскорбление верующих. Протоиерей Всеволод Чаплин предрек: если этот гнусный фильм с поношением Божьего Помазанника будет показан многомиллионной аудитории, Россию постигнут бедствия, ибо Господь сказал: «Не прикасайтесь к Помазанникам Моим» (Пс. 104, 15). Того же мнения прозорливый православный писатель и ученый В.П.Филимонов: «Выход кощунственного фильма может приблизить праведный гнев Божий, который коснется всего народа. На фоне равнодушия множества людей, не прекращается клеветническая кампания в отношении Святого Царя-Мученика. В мистическом смысле выход „Матильды“ является продолжением февральского переворота и чудовищного екатеринбургского злодеяния». В этой связи меня поражает «смелость» товарищей Артура Никитюка и Василия Олейника, которые не боятся ни Бога, ни статьи 149 Уголовного кодекса, карающей за воспрепятствование конституционному праву граждан на собрания.

Участники стояния в парке «Сокольники» помолились Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Владычице Небесной Богородице — покровительнице России и Царю-Мученику Николаю Второму о том, чтобы планы секулярно-либерального лобби, планы пятой колонны провалились.

Мы — русские! С нами — Бог!