Присяга батальона

После окончания Майдана политически мотивированные негосударственные субъекты, действующие параллельно с украинским правительством, стали играть чрезвычайно важную роль в области обеспечения безопасности. В то время как некоторые из них активно сотрудничали с украинскими властями, у других неоднократно возникали и продолжают возникать конфликты с украинскими вооружёнными силами и Министерством внутренних дел, что в целом приводит к ослаблению официальных структур обеспечения безопасности в украинском правительстве. Создаётся впечатление, что политическая и военная власть порой неотделимы друг от друга, поскольку командиры многих батальонов одновременно являются карьерными политиками или членами парламента.

Словосочетание «добровольческий батальон» стало довольно распространённым термином на Украине после окончания Майдана. Хотя этот термин может показаться довольно простым и ясным любому, кто хотя бы немного знаком с особенностями конфликта на востоке Украины, им можно обозначить множество формирований, которые сегодня ведут активную деятельность или бездействуют в зоне антитеррористической операции (АТО). Фактически эти формирования можно разделить на две группы в соответствии с тем, кто оказывает им поддержку: те формирования, чьим главным патроном является правительство, представляют собой официально признанные формирования, а те, которые опираются на гражданское общество, являются независимыми формированиями.

Трения и конфликты в отношениях с правительством и долгосрочные связи с политическими организациями — результат случайных, а порой и несуществующих попыток провести реорганизацию — поднимают вопрос о лояльности этих формирований. Если выпустить ситуацию из-под контроля, некоторые из этих формирований могут существенно ослабить легитимность украинских институтов обеспечения безопасности.

В основе этой серьёзной проблемы, стоящей сейчас перед Киевом, лежит его излишняя самонадеянность и — в определённой степени — двойственное отношение украинского народа к институтам обеспечения безопасности. С самого начала конфликта в Донбассе ультраправые националистические формирования действовали совершенно независимо от правительства, и, хотя многие из них уже демобилизовались, вошли в официальную структуру обеспечения безопасности или просто распались, некоторые продолжают активную деятельность. Два самых крупных формирования, воплощающих собой этот феномен, — это Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» (ДУК) (запрещённая в России организация — прим. ред.) и отряды Добровольческой украинской армии (УДА) (запрещена в России — прим. пер.). Хотя у них общие корни, они все же расходятся в том, как они взаимодействуют с правительством.

В конце марта 2015 года, спустя довольно много времени после того, как всем нелегальным военизированным формированиям было приказано сложить оружие, «Правому сектору» было приказано покинуть приморский город Мариуполь и зону АТО. «Правый сектор», который считал, что он заключил с Министерством обороны соглашение касательно его присутствия в зоне АТО, счёл этот приказ предательским. Спустя несколько месяцев произошло боевое столкновение между «Правым сектором» и силами украинских властей.

После противостояния между ДУК и полицией в конце 2015 года народный депутат и бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош покинул «Правый сектор». Он взял с собой пятый и восьмой батальоны ДУК и создал из них Украинскую добровольческую армию (УДА) под эгидой своей собственной новой партии. Вскоре после этого структура ДУК подверглась почти полному расформированию с целью проведения масштабных реформ. Его руководство намеревалось создать небольшое число активных боевых подразделений и разделить довольно многочисленные резервные силы на сотни.

По сравнению с ДУК подразделения Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша и его политическая партия «Действие» поддерживают более тесные отношения с украинским правительством. Два боевых батальона УДА и её медицинский батальон получают финансирование через гражданские инициативы, что позволяет им получать всё, что может понадобиться лёгкому пехотному батальону. Эти инициативы финансируются за счёт частных пожертвований. По сравнению с другими добровольческими формированиями УДА поддерживает исключительно хорошие отношения с официальными украинскими формированиями, и временами она даже приглашает подразделения украинских вооружённых сил на свои базы для проведения совместных военных учений.

Не менее интересной является Организация украинских националистов (ОУН) (запрещена в России — прим. ред.) и её добровольческие батальоны. После длительной конфронтации с 93-й отдельной механизированной бригадой украинских вооружённых сил в посёлке Пески в 2015 году, ОУН согласилась передать командование над частью своего батальона и позволить ей войти в состав официальной структуры безопасности Украины под руководством Министерства обороны. В состав этой конкретной бригады вошли также некоторые другие прежде независимые добровольческие отряды, такие как отряд «Карпатская сечь», который тесно связан с политической партией «Свобода». Тем не менее, этот отряд продолжает поддерживать отношения с ОУН, которая является одной из старейших националистических организаций Украины и в которой на протяжении прошлого столетия возникало немало разногласий и трений.

Однако отношения между ОУН и украинским правительством, вероятнее всего, основаны скорее на удобстве, чем на лояльности. Хотя добровольческий батальон ОУН выполняет приказы украинских вооружённых сил, он остаётся работающей на условиях самообеспечения организацией, и солдаты из других подразделений украинских сухопутных войск не могут переходить в этот отряд. Подобно ДУК «Правого сектора» и УДА Яроша, добровольческие отряды ОУН финансируются за счёт частных пожертвований, имеют свою собственную программу подготовки и содержат собственные реабилитационные центры. Помимо этого, ОУН поддерживает собственные резервные сотни, подобные сотням ДУК, которые далеко не всегда подчиняются Министерству обороны.

ОУН как организация конфликтует с украинским правительством, и 9 мая 2017 года бойцы Национальной гвардии пошли штурмом на штаб-квартиру ОУН в Киеве. Внутри здания находились члены «штурмового корпуса» ОУН, который летом 2016 года неофициальным образом переместился на территорию Донбасс. Планируется, что этим летом этот добровольческий батальон ОУН начнёт своё первое официальное развёртывание на срок примерно в три месяца. Однако до сих пор остаются вопросы относительно неофициальных военизированных элементов этой организации, а также того, может ли она снова пойти на конфликт с правительством.