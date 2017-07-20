Старец Фёдор Томский

5 июля — день знаменательный для Томска, торжественный. В этот день в 1995 году были обретены святые мощи угодника Божия праведного Феодора Томского, или, как ещё называли при жизни и называют до сего дня, Феодора Кузьмича.

Традиционно в этот день в Казанском храме Богородице-Алексиевского монастыря, где покоятся мощи святого, служится праздничная Божественная литургия. В этом году её совершали митрополит Томский и Асиновский Ростислав в сослужении двух епископов.

Но я-то хочу рассказать вот о чём.

В ноябре 1990 года совершенно неожиданным образом я, молодой священник Покровского собора города Барнаула, оказался во Франции, в Париже. Знакомый священник из Александро-Невского собора на улице Дарю пристроил меня на несколько дней в комнату одного из двух жилых домов, расположенных на территории собора. А по соседству с моей комнатой находилась келья двух стареньких монахинь — родных сестёр Агнии и Екатерины, которые были духовными чадами митрополита Владимира (Тихоницкого), экзарха Западноевропейского Экзархата русских православных приходов. Им тогда уже было лет за восемьдесят. Когда они узнали, что я священник из России, да ещё из Сибири, то позвали меня к себе в гости, чтобы расспросить о том, как живут русские люди в российской глубинке.

Первое, что я увидел, когда зашёл в их келью, — висевший на стене эскиз знаменитого портрета императора Николая II, принадлежащего кисти Валентина Серова.

Мы говорили на самые разные темы, в том числе затронули и тему монархического строя. Матушки спросили, как я отношусь к монархии, и я ответил, что считаю себя монархистом.

— А слышали ли вы о старце Феодоре Томском?

— Конечно! — ответил я. — В Томске это местночтимый святой, православные христиане в Сибири любят старца Феодора Кузьмича и молятся ему.

Император Александр I у преп. Серафима Саровского

— А знаете ли вы, что о Феодоре Кузьмиче говорят, что он — Император Александр I Благословенный, одержавший победу над Наполеоном?!

— И это тоже знаю.

— Вы верите этому?

— Да, я склоняюсь к тому, что это правда.

— Ну, тогда мы вам сейчас расскажем об одном свидетельстве, подтверждающем, что Феодор Кузьмич действительно Император Александр I Благословенный.

И монахини поведали мне удивительную историю, которую узнали от своего отца — русского дипломата Николая Николаевича, сына Николая Карловича Гирса, который при Александре III возглавлял Министерство иностранных дел.

Их рассказ настолько меня поразил, что я попросил матушек записать своё воспоминание. Монахини Агния и Екатерина (в миру Анастасия и Елена Гирс) ныне уже отошли ко Господу — Царствие им Небесное! Погребены они на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. А их воспоминание является бесценным:

«Министр иностранных дел Императора Александра Миротворца Николай Карлович Г. († 1895) рассказывал, что во время одного из своих ежедневных докладов Императору (перед которыми он всегда заходил в Казанский собор зажигать свечку перед чудотворным образом Божией Матери) он спросил Государя, верит ли он в то, что сибирский старец Феодор Кузьмич был самим Царём Александром I Благословенным, августейшим дедом Александра III. Вместо ответа Государь пригласил своего министра в личные апартаменты, где были устроены портреты всех членов его царской семьи, и указал ему среди них на изображение сибирского старца: «Вот вам мой ответ, Николай Карлович», — сказал Государь.

В довоенной России была издана интересная книга великого князя Николая Михайловича под названием «Царственный мистик». Её трудно достать за границей, но, возможно, она есть в каких-нибудь архивах Родины. В ней много ценных фактов, описывающих так называемую «легенду» о старце Феодоре Кузьмиче.

23 октября 1990 года".

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