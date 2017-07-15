Русская линия
Аргументы и факты Юлия Тутина15.07.2017 

Божий электорат. Очередь к мощам святого Николая потрясла католический мир
1,5 млн человек поклонились мощам святого Николая, прибывшим из Бари

Проливной дождь верующим не помеха.

Проливной дождь верующим не помеха

12 июля мощи самого любимого в России святого перевезут из Москвы в Санкт-Петербург. Там уже готовятся к очередям не меньше тех, что стояли у храма Христа Спасителя. Напомним: святитель Николай — один из самых почитаемых как православными, так и католиками святых. Его мощи хранятся в итальянском Бари 980 лет и до нынешнего года никогда не покидали местного храма.

Понаехали…

«Приезжают люди из самых отдалённых епархий, — рассказывает руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков. — Были составлены графики прибытия групп из России, Белоруссии, с Украины. Количество паломников, которые приезжают издалека, иногда даже приходится ограничивать. У людей есть огромный запрос поклониться этой святыне — и это очень радостно и важно. Это доброе событие, и мы видим, как много людей верующих в нашем народе, насколько важно для многих не просто поклониться святыне, но и отстоять эту очередь».

В этой очереди все на равных — взрослые и дети, миряне и священники. Протоиерей Игорь Фомин, непосредственно участвовавший в принесении мощей в Россию, признавался: «С семьёй мы обязательно тоже пойдём в очередь, будем стоять, как и все: у нас не будет ВИП-прохода слева, справа, сверху, снизу. Потому что стояние в очереди — это маленький подвиг».

Подвиг этот совершается миллионами. 90-летняяТамара Ткачёва из подмосковной Дубны заставила организаторов поволноваться. «Представляете, мы её полдня искали, мол, встала в очередь вместе с группой паломников из своего прихода и вдруг… пропала, — рассказывает руководительница пресс-центра штаба по принесению мощей Мария Коровина. — Полицию подключили, волонтёры побежали по шлюзам её искать, а бабушка уже преспокойно дома чай пьёт». Оказывается, родственники ей строго-настрого запретили в Москву ехать, а она ослушалась: они — на работу, а она — в автобус. Но тут случилось настоящее чудо: старушка прошла всю очередь втрое быстрее своей группы, просила помощи — и добрые люди пропускали её. В итоге к мощам она приложилась в 14.45, тогда как группа, с которой она приехала, вышла из храма в 18.40. Поэтому успела и к мощам прикоснуться, и домой до возвращения родст­венников приехать. Если бы не шум, те и не узнали бы о духовном подвиге бабули. Чудес в очереди — не счесть. А единение людей внутри этого паломнического потока — колоссальное.

Неожиданным образом и, возможно, не ставя перед собой такой цели, Церковь продемонстрировала успех в мобилизации мягкой силы. Перед глазами общества и государства проведён «священный парад». Точку в многосоттысячном многодневном движении ставит только согласованный график пребывания мощей в храме Христа Спасителя. Объективно подобные события служат ответом Русской православной церкви на иронию, скепсис и локальные протесты вроде истории с передачей Исаакиевского собора. А рассуждения о том, чьим именно политическим ресурсом являются те, кто выстраивается в очередь к мощам святого Николая, вызывают у представителей РПЦ лишь усмешку: «Чей? Божий!» Потому как ни у одного полит­технолога не хватило бы ума осуществить такую задумку.

За чем стоят?

А из кого в принципе состоит этот «электорат»? Центр социального проектирования «Платформа» провёл экспресс-исследование, посвящённое социальному портрету очереди к мощам св. Николая.

Многие опрошенные признавались: «Очередью это в полном смысле слова назвать нельзя — это что-то совсем иное». И правда, одна женщина потеряла из виду маленького ребёнка — он случайно примк­нул к другой группе и прошёл вперёд быстрее неё. Так все кинулись помогать, утешать, жалеть… Малыш даже испугаться не успел, как его вернули матери. «Такое единение, такая благодать», — удивлялись многие. В основном среди не побоявшихся совершить мини-паломничество люди старшего поколения. Дети, подростки и молодёжь по большей части шли вместе с родителями. Как показал опрос, большинство имели какую-то конкретную просьбу к святому, как правило, она была связана со здоровь­ем или личной жизнью. «Сын — балбес, муж пьёт. Попрошу святителя, чтоб усовестил», — рассказывала одна женщина. Многие, не имея конкретной просьбы, тем не менее ожидали позитивных изменений в жизни. Но были и те, кто не хотел лично для себя ничего. Очень многие хорошо и подробно осведомлены про жизнь и чудеса, совершённые святым Николаем. Есть и те, кто сам рассказывал о чудесах, произошедших с теми, кто отстоял молитвенную очередь в храм Христа Спасителя в мае — июне. Но главное в другом — все, вышедшие из храма, признавались в том, что этот путь сделал их чуточку иными — терпимее, добрее, в конце концов, счастливее. И уже только за это следует благодарить организаторов.

Наплыв желающих поклониться святыне потряс католических священников из Бари, сопровождающих мощи. Поговаривают, даже возникла идея оставить частичку в России навсегда. «Сложно предвосхищать какие-то события, сложно говорить в каком-то утвердительном ключе о том, что будет даже завтра, не говоря о том, что будет через месяц. Давайте поживём — увидим, — прокомментировал это иерей Александр Волков. — Я сейчас не готов что-то прогнозировать. Договорённость, которая была достигнута с Римско-католической церковью, подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из С.-Петербурга 28 июля обратно в город Бари. Но вообще католический мир очень изумлён».

http://www.aif.ru/society/religion/bozhiy_elektorat_ochered_k_moshcham_svyatogo_nikolaya_potryasla_katolicheskiy_mir
Rambler's Top100 Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru