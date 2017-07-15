Проливной дождь верующим не помеха

12 июля мощи самого любимого в России святого перевезут из Москвы в Санкт-Петербург. Там уже готовятся к очередям не меньше тех, что стояли у храма Христа Спасителя. Напомним: святитель Николай — один из самых почитаемых как православными, так и католиками святых. Его мощи хранятся в итальянском Бари 980 лет и до нынешнего года никогда не покидали местного храма.

Понаехали…

«Приезжают люди из самых отдалённых епархий, — рассказывает руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков. — Были составлены графики прибытия групп из России, Белоруссии, с Украины. Количество паломников, которые приезжают издалека, иногда даже приходится ограничивать. У людей есть огромный запрос поклониться этой святыне — и это очень радостно и важно. Это доброе событие, и мы видим, как много людей верующих в нашем народе, насколько важно для многих не просто поклониться святыне, но и отстоять эту очередь».

В этой очереди все на равных — взрослые и дети, миряне и священники. Протоиерей Игорь Фомин, непосредственно участвовавший в принесении мощей в Россию, признавался: «С семьёй мы обязательно тоже пойдём в очередь, будем стоять, как и все: у нас не будет ВИП-прохода слева, справа, сверху, снизу. Потому что стояние в очереди — это маленький подвиг».

Подвиг этот совершается миллионами. 90-летняяТамара Ткачёва из подмосковной Дубны заставила организаторов поволноваться. «Представляете, мы её полдня искали, мол, встала в очередь вместе с группой паломников из своего прихода и вдруг… пропала, — рассказывает руководительница пресс-центра штаба по принесению мощей Мария Коровина. — Полицию подключили, волонтёры побежали по шлюзам её искать, а бабушка уже преспокойно дома чай пьёт». Оказывается, родственники ей строго-настрого запретили в Москву ехать, а она ослушалась: они — на работу, а она — в автобус. Но тут случилось настоящее чудо: старушка прошла всю очередь втрое быстрее своей группы, просила помощи — и добрые люди пропускали её. В итоге к мощам она приложилась в 14.45, тогда как группа, с которой она приехала, вышла из храма в 18.40. Поэтому успела и к мощам прикоснуться, и домой до возвращения родст­венников приехать. Если бы не шум, те и не узнали бы о духовном подвиге бабули. Чудес в очереди — не счесть. А единение людей внутри этого паломнического потока — колоссальное.

Неожиданным образом и, возможно, не ставя перед собой такой цели, Церковь продемонстрировала успех в мобилизации мягкой силы. Перед глазами общества и государства проведён «священный парад». Точку в многосоттысячном многодневном движении ставит только согласованный график пребывания мощей в храме Христа Спасителя. Объективно подобные события служат ответом Русской православной церкви на иронию, скепсис и локальные протесты вроде истории с передачей Исаакиевского собора. А рассуждения о том, чьим именно политическим ресурсом являются те, кто выстраивается в очередь к мощам святого Николая, вызывают у представителей РПЦ лишь усмешку: «Чей? Божий!» Потому как ни у одного полит­технолога не хватило бы ума осуществить такую задумку.

За чем стоят?

А из кого в принципе состоит этот «электорат»? Центр социального проектирования «Платформа» провёл экспресс-исследование, посвящённое социальному портрету очереди к мощам св. Николая.

Многие опрошенные признавались: «Очередью это в полном смысле слова назвать нельзя — это что-то совсем иное». И правда, одна женщина потеряла из виду маленького ребёнка — он случайно примк­нул к другой группе и прошёл вперёд быстрее неё. Так все кинулись помогать, утешать, жалеть… Малыш даже испугаться не успел, как его вернули матери. «Такое единение, такая благодать», — удивлялись многие. В основном среди не побоявшихся совершить мини-паломничество люди старшего поколения. Дети, подростки и молодёжь по большей части шли вместе с родителями. Как показал опрос, большинство имели какую-то конкретную просьбу к святому, как правило, она была связана со здоровь­ем или личной жизнью. «Сын — балбес, муж пьёт. Попрошу святителя, чтоб усовестил», — рассказывала одна женщина. Многие, не имея конкретной просьбы, тем не менее ожидали позитивных изменений в жизни. Но были и те, кто не хотел лично для себя ничего. Очень многие хорошо и подробно осведомлены про жизнь и чудеса, совершённые святым Николаем. Есть и те, кто сам рассказывал о чудесах, произошедших с теми, кто отстоял молитвенную очередь в храм Христа Спасителя в мае — июне. Но главное в другом — все, вышедшие из храма, признавались в том, что этот путь сделал их чуточку иными — терпимее, добрее, в конце концов, счастливее. И уже только за это следует благодарить организаторов.

Наплыв желающих поклониться святыне потряс католических священников из Бари, сопровождающих мощи. Поговаривают, даже возникла идея оставить частичку в России навсегда. «Сложно предвосхищать какие-то события, сложно говорить в каком-то утвердительном ключе о том, что будет даже завтра, не говоря о том, что будет через месяц. Давайте поживём — увидим, — прокомментировал это иерей Александр Волков. — Я сейчас не готов что-то прогнозировать. Договорённость, которая была достигнута с Римско-католической церковью, подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из С.-Петербурга 28 июля обратно в город Бари. Но вообще католический мир очень изумлён».

http://www.aif.ru/society/religion/bozhiy_elektorat_ochered_k_moshcham_svyatogo_nikolaya_potryasla_katolicheskiy_mir