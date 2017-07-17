Современный вид сени над захоронением прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби

Состоявшийся в феврале Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим определением1 благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых и постановил включить их имена в Месяцеслов Русской Православной Церкви. В их числе оказались и два героя-воина — ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и ­Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве в 1380 году. Днями их общецерковной памяти отныне утверждены 7 (20 н.ст.) сентября и 6 (19 н.ст.) июля — праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрея Ослябя занимают 12-е место.

Настоятель московского храма Рождества Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силовьев вспоминает о закономерно приведших к такому решению событиях последних десятилетий, свидетелем которых ему довелось стать.

— Ваше Высокопреподобие, сорок лет назад церковь Рождества Богородицы, в стенах которой мы беседуем, была компрессорным цехом столичного завода электротехнического оборудования «Динамо». От какого события ведёт отсчёт история её возрождения?

— Лично для меня такой точкой отсчёта стало проходившее в сентябре 1980 года празднование 600-летнего юбилея победы в Куликовской битве. Я, в то время студент, пел в братском хореТроице-Сергиевой лавры, который участвовал в праздничном богослужении в Успенском соборе. Немногие тогда поняли, что это торжество послужило своеобразной предперестроечной ласточкой. Но когда архидиакон мощным басом провозгласил «Вечную память» великому князю Димитрию (до канонизации святого благоверного Димитрия Донского оставалось ещё восемь лет), воинам Александру Пересвету и Андрею Ослябе, мы почти физически ощутили единение Церкви и народа и осознали: у не справившейся с атеистической пропагандой советской власти впереди огромные проблемы.

Однако у правительственного решения о воссоздании церкви Рождества Богородицы — поначалу в статусе музея-мемориала героев Куликовской битвы — была собственная предыстория. В её начале — посещение завода «Динамо» знаменитым живописцем Павлом Кориным, воспользовавшимся своим депутатским статусом, чтобы осмотреть стены церковного строения. Увидев около бывшего храма рабочих, Корин спросил их, знают ли они, что здесь погребены герои нашего Отечества Александр Пересвет и Андрей Ослябя. «Какой храм? — недоверчиво посмотрели те на подозрительного гостя-интеллигента. — Здесь компрессорный цех!» По итогам этого визита Павел Дмитриевич составил открытое письмо, которое подписали многие известные люди. После этого союзный Совет министров своим постановлением2 исключил прихрамовый земельный участок из заводской территории и распорядился отреставрировать саму церковь. А проект поручили разработать самым маститым на тот момент архитекторам-реставраторам Советского Союза Льву Давиду и Борису Могинову.

Реставрация шла тяжело. Компрессорный цех со всех сторон оказался обстроен, и совершенно не было понятно, куда переносить оборудование. В самый критический момент к поиску решения подключился один из энтузиастов воссоздания храма космонавт Виталий Севастьянов, благодаря личному авторитету сумевший «выбить» средства на новую компрессорную станцию.

— Но ведь память о подвиге Пересвета и Осляби всегда сохранялась в народном церковном сознании?

— Конечно. Как рассказывал мне написавший в 2005 году картину «Победа Пересвета» художник Павел Рыженко (†2014), он долго размышлял: как нашему воину удалось победить соперника — богатыря Челубея, копьё которого, по свидетельствам очевидцев, было на метр длиннее любого аналогичного оружия соперников? На мой взгляд, не так важно, воспользовался ли в бою Пересвет заранее срубленным и заточенным сосновым стволом или же, как утверждает другая, более распространённая версия, лишённый тяжёлых доспехов и облачённый только в великую схиму с нашитыми крестами воин-монах принял копьё противника и, уже смертельно раненный, на нём «доехал» до противника и поразил того собственным оружием. Пересвет с Ослябей были известны в русском воинстве как ученики преподобного Сергия. Поэтому естественно, что после битвы их тела специально искали, а обнаружив, с почётом поместили в вырубленные из дубовых колод гробы и залили свежим мёдом.

— Как вам кажется, почему их доставили в Симоново, а не погребли вместе с другими геройски павшими ратниками на поле боя?

— Это произошло по благословению преподобного Сергия и, возможно, по просьбе самого великого князя Димитрия Донского. Ведь тот сам исповедался в этом храме у Феодора, племянника преподобного, вместе со своей супругой великой княгиней Евфросинией. Государь любил Старое Симоново и вполне мог попросить священноначалие благословить именно здесь похоронить святых иноков как драгоценные реликвии великой победы. По некоторым сведениям, за здешней алтарной апсидой покоятся и другие сложившие головы на Куликовом поле близкие Димитрию Донскому воины, в основном из боярского сословия. Но точно это не известно. А вот могилы Пересвета и Осляби в течение долгих столетий бережно сохранялись нашими благочестивыми предками.

— Очевидно, поначалу захоронения располагались вне церковных стен?

— Разумеется. В те далёкие времена церковь Рождества Богородицы была, конечно, деревянной. По преданию, срубил её в 1370 году сам преподобный Сергий Радонежский, он же выкопал и знаменитый Лисий пруд, переименованный москвичами после выхода карамзинской «Бедной Лизы» в Лизин. Тогда могилы Пересвета и Осляби находились в церковном некрополе. А в 1509 году настоятель Симонова монастыря постриженик преподобного Нила Сорского архимандрит Варлаам — собеседник и духовник великого князя Василия III Иоанновича — пригласил к себе возводившего Архангельский собор Московского Кремля зодчего Алевиза Нового. Тот и построил первую в Старом Симонове каменную церковь Рождества Богородицы. Освятил её, кстати, московский митрополит Симон, преемником которого на кафедре суждено было стать архимандриту Варлааму. Но под крышей храма захоронение окажется только в середине XIX века, когда трапезная часть расширяется по благословению митрополита Московского святителя Филарета (сам владыка в 1849 году освятил придел Николая Чудотворца, а в 1855 году — придел Сергия Радонежского).

Несмотря на то что документально факт канонизации преподобных Александра и Андрея отсутствовал, их могилы всегда были местом народного поклонения и почитания. Красноречивый факт: в правление Екатерины II, которое в целом трудно назвать благоприятной для Русской Церкви эпохой, императрица выделила на сооружение надгробия сумму, на которую митрополит Платон (Левшин) смог… целиком возвести в Троице-Сергиевой лавре современное здание Варваринского келейного корпуса. Причём осталось и на надгробие: в 1794 году над могилами появилась освящённая самим Высокопреосвященным Платоном белокаменная плита. Когда в 1870 году праздновался 500-летний юбилей основания Симонова монастыря и нашего храма, известный собиратель древностей и меценат Цуриков заказал над могилами Пересвета и Осляби чугунную сень каслинского литья. В 2005 году, к 625-летию Куликовской победы, мы хотели восстановить её. Но в городе Касли (это в Челябинской области) производство по художественному литью фактически умерло. Поэтому по патриаршему благословению сень воссоздали резную, дубовую, но в точном соответствии с металлическим оригиналом.

— Стоявший прежде на надгробии памятник вынесен на прихрамовую территорию. Почему?

— Эта работа народного художника России Вячеслава Клыкова нам очень дорога. Но с воссозданием дореволюционной палехской росписи она, смотревшаяся прежде замечательно, стала диссонировать с убранством храма. Мы её поставили на месте старинного церковного некрополя, словно посмертный памятник всем здесь лежащим. Собственно, с клыковского памятника ведь и начиналась новейшая музейная история Старого Симонова. По окончании реставрации, грандиозную помощь в ходе которой оказали добровольцы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), власти решили открыть в воссозданном храме филиал Государственного исторического музея. Накануне намеченной на 17 июля 1988 года торжественной церемонии в «Вечерней Москве» вышел малюсенький анонс. Но все, кто хотел, его прочитали, и в назначенный час перед заводскими воротами образовалась огромная толпа. Оробевшие организаторы намеревались пропустить только обладателей специальных приглашений, но в итоге проход открыли для всех желающих. Посреди прихрамовой площадки прошёл импровизированный митинг, где раздался даже казавшийся диковинным в ту эпоху призыв почтить память расстрелянного в точности 70 лет назад государя императора… Главным, если можно так выразиться, экспонатом в музее стал изготовленный из чёрного лабрадора (в знак монашеской схимы) с бронзовыми крестами надгробный памятник, проект которой Клыков разработал бесплатно.

События в стране развивались стремительно. Энтузиасты ВООПиК, среди которых оказалось немало верующих, подали заявление о регистрации в Старом Симонове православной общины. И ровно год спустя патриаршим указом меня назначили сюда настоятелем. Богослужения мы возобновили именно в Сергиевском приделе, где располагается надгробие, а храм освятил 16 сентября 1989 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан, позднее Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины; †2014).

— Разрешите в завершение нашей беседы поинтересоваться вашим мнением о сохранности могил святых Александра и Андрея. Их мощи даже в тяжёлую советскую эпоху компрессорного цеха почивали под спудом, так что, вполне вероятно, могли сохраниться. Попытки их обретения не было?

— В Новейшее время нет, хотя идеи такие высказывались. Но надо понимать: обретение мощей преподобных Александра и Андрея связано с полномасштабным археологическим исследованием, которое мало того что потребует снятия пола внутри всего храма, да ещё и вряд ли ограничится одним летним сезоном. Фактически это означает приостановку как богослужений, так и всей приходской деятельности на длительный срок, чего община себе позволить, конечно, не может. С другой стороны, а нужно ли это сегодня? Частицы честных мощей преподобных Александра и Андрея существуют, есть они и в нашем храме. Я их обнаружил в хранившемся в московскойцеркви во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове триптихе, на котором значилось буквально следующее: «Пересвет, ученик Сергия Радонежского». Дело в том, что, по историческим сведениям, могила святых схимонахов вскрывалась на рубеже XVII—XVIII вв.еков — при возведении колокольни, когда над захоронением устраивалась каменная палатка и ставилось капитальное надгробие. Тогда от святых мощей и были взяты частицы. Святые Александр и Андрей здесь, с нами. В старосимоновском храме я служу 27-й год и их присутствие всё время ощущаю. В заключение упомяну об одной мемориальной реликвии, которую народное предание связывает с именем святого преподобного Александра Пересвета. В коллекции Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника хранится так называемый посох Пересвета — историческая реликвия из Димитриевского Ряжского монастыря, основанного преподобным Димитрием Донским. По преданию3, перед битвой инок Александр Пересвет пришёл в келью отшельника при часовне во имя Святого великомученика Димитрия Солунского на левом берегу реки Верды в шести верстах от Скопина и, помолившись, оставил в ней свой яблоневый монашеский посох. Позднее на месте часовни выросла Димитриевская обитель, где вплоть до революции памятник и хранился.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: ЖМП. 2016. № 3. С. 39−41.

2 Подписано председателем Совета министров Алексеем Косыгиным 24 января 1977 г.

3 Описание монастыря Смч. Димитрия Солунского в г. Скопине / Под ред. А. Доброклонского // Житие. Акафист. Служба. Молитва святому великомученику Димитрию Солунскому мироточивому. Описание Свято-Димитриевского монастыря в г. Скопине. Изд-во Свято-Димитриевского монастыря, 2000. С. 119−139. См. также: Рязанские епархиальные ведомости. 1891. № 2−3. Цит. по: Житие преподобномучеников Александра и Андрея Радонежских, составленное священником Валерием Мешковым. (См.: Благословение преподобного Сергия. Повествование о храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. С. 71.)

Пересвет победил Челубея. Но почему он победил лучшего поединщика во всей Азии? На этот вопрос можно дать множество ответов, но самый правильный, по-моему, таков. Он, Пересвет, схимонах Александр, вживе ещё в Лавре отпетый преподобным Сергием, ехал на поле Куликово мёртвым для всего, кроме любви. Он любил, этот гигант-младенец. Он был послушен своему авве Сергию. Он не замечал трудностей месячного похода — он ждал. Ждал своего мига и дождался. Увидеть бы хоть издали этот миг торжества! Нет, не тот, что изображён на картине, а реальный. Духовный. Может быть, зритель увидит в моей картине то, что я не смог передать на холсте, и тогда цель труда моего будет достигнута.

Павел Рыженко

ДОСЬЕ

Ослябя — Андрей или Родион?

В некоторых источниках преподобный Андрей Ослябя именуется Родионом. В частности, именно это имя было начертано на освящённом митрополитом Платоном (Левшиным) в Старом Симонове надгробии. В то же время в Святцы Ослябя официально занесён как Андрей.

В Месяцеслове Церкви Русской на букву «Р» есть имя Родион, в скобках к которому даётся вариация Иродион. В переводе с греческого оно означает «геройский». Имя «Андрей» с того же языка переводится как «мужественный». Отсюда первое объяснение «перемешивания» этих имён в идентификации воина Осляби — чисто лингвистическое.

Кроме того, схимонах Ослябя одно из этих имён мог получить при постриге в мантию, а второе — в великую схиму. Наконец, в 1-м томе труда С. В. Веселовского «Феодальное землевладение в северо-восточной Руси» (М.; Л., 1947. С. 416) читаем: «Повесть о Мамаевом побоище сообщает о единоборстве с татарским богатырём и смерти троицкого инока Александра Пересвета, который в миру был брянским боярином. В связи с этим упоминается брат Пересвета — Ослябя. Затем в летописях мы находим сообщение о том, что митрополит Киприан, виду большого «оскудения» Патриарха, послал, при помощи Московского и Тверского великих князей, в Константинополь «много серебра и злата в милостыню со своим чернецом Иродионом Ослебятей, который в миру был любутским боярином». Вероятно, именно из последних упомянутых историком источников со временем и возник основной массив расхождений. Как именно звали в миру Ослябю, доподлинно неизвестно. Церковная же традиция и предание нарекают его Андреем.

СПРАВКА

Как развивалось церковное почитание Пересвета и Осляби в последние пять веков

Хотя время местной канонизации святых воинов в точности не известно, о древности их почитания свидетельствуют изображения, сохранившиеся в Лицевом житии прп. Сергия (XVI в.; РГБ), в Лицевом летописном своде (2-я пол. XVI в.; РНБ), на житийной иконе прп. Сергия 1680 г. (ЯХМ. № И-394), а также в ряде памятников искусства светского характера.

В XVII в. имена преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби были внесены в Святцы. В Месяцеслове Симона (Азарьина) сер. 1650-х гг. сказано: «Преподобнии старцы Александр и Родион, нарицаемии Пересвет и Ослябя, иж на Мамаеве побоищи убиени быша» (РГБ. МДА. № 201. Л. 333, день памяти не указан). Имена преподобных старцев-схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби включены в «Синодик Троице-Сергиева монастыря», где они именуются в ряду Радонежских святых (РГБ. Ф. 304/III. М., 8663). В конце XVII в. имена Александра и Андрея как преподобномучеников Московских были включены в «Описание о российских святых» (Барсуков. Источники агиографии. С. IV). В 1896 г. их имена были помещены также в «Троицком патерике» (в числе «учеников и сподвижников прп. Сергия, в месяцесловах не означенных»).

В службе преподобному Михею Радонежскому (М., 1913) Русская Церковь прославляет их как святых воинов (3-я стихира на стиховне, 3-й тропарь 9-й песни канона).

Почитание святых монахов-воинов особенно усилилось во время празднования 600-летнего юбилея Куликовской битвы, который торжественно отмечался как государством, так и Церковью. Тогда же (в 1980 г.) была написана и икона Александра и Андрея (совместно с преподобным Сергием и благоверным князем Димитрием).

По благословению Святейшего Патриарха Пимена в 1981 году в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры был устроен и 11 июня освящён придел в честь Собора Радонежских святых, а также установлено местное празднование этих угодников Божиих 6/19 июля. Ещё через месяц (9 июля 1981 г.) духовный собор лавры во главе с её наместником архимандритом Иеронимом обратился к Святейшему Патриарху с прошением внести ­память Радонежских святых в Церковный календарь для общего почитания верующими.

10 июля 1981 года Патриарх Пимен благословил включение памяти Радонежских святых в Месяцеслов Русской Православной Церкви. Впервые она появилась в календаре на 1983 год, однако список Собора не был опубликован ни в нём, ни в последующих изданиях календаря — вплоть до календаря на 2003 год, где был помещён дополнительный раздел «Соборы святых».

Но до этого имена свв. Пересвета и Осляби появились в изданных Издательским отделом Московского Патриархата служебных Минеях — сначала в составе Собора Всех святых, в земле Российской просиявших (Минея. Май. Ч. 3. М., 1987. С. 368), а затем в составе Собора Радонежских святых (Минея. Июль. Ч. 1. М., 1988. С. 357).

В 1987 г. по благословению Святейшего Патриарха Пимена была установлена ещё одна соборная память — Собор Тульских святых. Однако в то время сентябрьская Минея была уже издана, а потому служба данному Собору, составленная приснопоминаемым архиепископом Максимом (Крохой; †2002), в эту Минею не попала. В статье, посвящённой первому празднованию Собора Тульских святых (ЖМП. 1988. № 2. С. 20−21), мы читаем: «Торжественно звучали песнопения, прославляющие святых тульской земли, среди которых воины-мученики, на поле Куликовом жизнь свою положившие… Особенно нужно отметить благоверного князя Димитрия Донского, схимонахов Троице-Сергиевой Лавры Александра Пересвета и Андрея Осляби и других воинов мучеников, совершивших свой подвиг на Куликовом поле».

6 октября 1999 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви была одобрена к употреблению в богослужебном обиходе служба святому князю Димитрию Донскому, подготовленная в Синодальной богослужебной комиссии (Минея дополнительная. Вып. 1. М., 2005). В этой службе, в славнике стихир «На хвалитех», кроме святого Димитрия поминаются и его сподвижники, участвовавшие в Куликовской битве: схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, «с ними же и прочии вои, за землю Русскую не пощадившии живота своего».

В 2002 году издательство Тульской епархии выпустило Службу всем святым, в земле Тульстей просиявшим, — в ней также упоминаются воины-мученики, на поле Куликовом «жизни своя положившия», упоминаются также в обеих молитвах из состава этой службы при поимённом перечислении наиболее почитаемых тульских святых.

В выпускаемом ныне Издательством Московской Патриархии Православном церковном календаре имена преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби входят ещё в Собор Московских святых, а Александр Пересвет также и в Соборы Брянских и Тульских святых.

Особо почитаются святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя в Вооружёнными силами России. Недавним подтверждением тому стал приказ главнокомандующего ВМФ России Владимира Масорина за № 16 от 24 января 2006 г., в соответствии с которым двум большим десантным кораблям Тихоокеанского флота были присвоены имена святых иноков-воинов Пересвета и Осляби. В прошлом такие имена носили два русских корабля, геройски погибшие в ходе обороны Порт-Артура и Цусимского сражения во время Русско-японской войны 1905 года. Ещё раньше, в середине позапрошлого века, активно выполняли различные боевые задачи два российских фрегата под этими именами.

http://e-vestnik.ru/interviews/peresvet_i_oslyabya_9901/#r1