В 2017 году исполнилось ровно 100 лет Февральской революции — массовых антиправительственных выступлений петроградских рабочих и солдат, приведшее к крушению российской монархии и переходу власти к Временному правительству. До настоящего времени этот переломный момент в отечественной истории вызывает множество споров. Вслед за своими предшественниками — российскими либералами начала ХХ в., нынешние представители либерального лагеря оценивают революцию положительно, считая период власти Временного правительства нереализованным шансом для демократии. Но в основном применительно к событиям февраля-марта 1917 года господствуют отрицательные оценки. Авторы, придерживающиеся разных политических взглядов, отмечают деструктивную сущность процессов, которые происходили накануне и после отречения императора Николая II. Справедливо указывается, что Февральская революция ознаменовала начало распада существующей государственности, стала прологом Гражданской войны.

Но при всём многообразии современных оценок, все они носят вторичный характер. Прикоснуться к эпохе, ощутить её дух, позволяют именно воспоминания современников. Такую возможность читателям предоставил мемуарный сборник «Февраль 1917 глазами очевидцев», выпущенный московским издательством «Айрис-пресс». Автором-составителем книги стал видный российский историк, Сергей Владимирович Волков. Обращаясь к читателям в предисловии, он отмечает, что хотя ход событий февраля-марта 1917 года в целом хорошо известен, «сохранившихся опубликованных свидетельств существует не так много». В сборник намеренно не включены известные мемуары крупных политических деятелей (исключение, быть может, составили, записки правоконсервативного деятеля, члена Государственной Думы, Василия Шульгина). Большинство мемуаристов — вполне «рядовые» люди, не занимавшие сколь либо серьёзных постов. Авторы придерживаются разных политических взглядов. Одни из них восторженно приветствовали революцию и активно участвовали в ней, другие резко её осуждали и пытались активно противодействовать.

В дальнейшем некоторые из них (как, например, Александр Кутепов), приняли активное участие в Гражданской войне на стороне Белого движения; другие (как статский советник Георгий (Юрий) Ломоносов) — сотрудничали с большевиками. Тем не менее, все авторы воспоминаний (вне зависимости от того, приняли ли они Февральскую революцию или нет), за редким исключением, так или иначе окажутся в эмиграции.

Сборник состоит из трёх разделов. В первом собраны тексты, повествующие о революционных событиях в Петрограде, во втором — о происходившем в Ставке Верховного Главнокомандующего в Могилёве накануне отречения от престола императора Николая I, а также отказе Великого князя Михаила Александровича от принятия власти. Согласно воспоминаниям одного из участников Февральской революции, присяжного поверенного (адвоката) Николая Иванова, новые российские власти в лице отдельных своих представителей поначалу рассчитывали на сохранение монархии. Принятие власти Великим князем, могло, по их мнению, внести успокоение в массы и избежать падения страны в пропасть. В беседе с супругой Михаила Александровича, княгиней Брасовой, Иванов поделился этими размышлениями:

«Княгиня, я, между нами, умеренный левый; если я позволяю себе настаивать на сохранении царской власти в данный момент, значит, я вижу что-то чрезвычайно грозное в случае немедленного исчезновения монархии. Это может быть необъяснимо. Я, человек из народа, нутром своим чувствую, что группа, у которой на одном конце Родзянко, а на другом — Керенский и Чхеидзе, что эта группа не сумеет удержать власть, что будет загнан клин между новым правительством и армией, что раз высший авторитет и арбитр потеряны. Бог весть, что может случиться. Боюсь, что запасная солдатня, которая начала беспорядки из нежелания идти на фронт, что она останется хозяином положения и что ловкие руки, быть может, немецкие (почему нет?) направят её и Россию в пропасть».

Но, несмотря на все увещевания, Великий князь остался непреклонен.

И уже в разгар Гражданской войны мемуарист часто вспоминал о своей беседе с родственницей Государя и его поступке. По мнению Н. Иванова, принятие Михаилом Александровичем власти в марте 1917 года позволило бы избежать последующей катастрофы.

Благодаря тому, что в книге собраны свидетельства совершенно разных людей, картины революционных событий предстают перед читателями во всей своей многосложности. Создаётся эффект присутствия, словно в стереоскопическом фильме. Авторы воспоминаний выступают не только рассказчиками. Они словно проводят читателя по разным местам революционного Петрограда — от городских улиц до кабинетов членов Государственной Думы.

Читая некоторые тексты, можно, что называется, потеряться во времени. Уж слишком похожи картины разгула насилия в столице Российской империи с тем, что происходило в Киеве в феврале 2014 года. И там, и там видим один и тот же сценарий: взбудораженные революцией массы погружают город в пучину жестоких погромов; голоса разума тонут в трясине сплетен и слухов. Воцаряется настоящая истерия, «охота на ведьм». Подобно тому, как в Киеве на Евромайдане его участникам всюду мерещились «провокаторы» («титушки») и переодетые сотрудники правоохранительных органов, так и сто лет назад Петроград оказался охвачен эпидемией массового психоза. Восставшим виделись несуществующие пулемёты, якобы установленные на чердаках и крышах домов. Кроме того, развернулась форменная охота на бывших сотрудников царской полиции. Стоило любому заподозрить в прохожем переодетого полицейского — его тут же окружала толпа, и счастье, если этого человека арестовывали. Нередкими были случаи, когда подозрительных лиц сразу же убивали.

События 100-летней давности наглядно показывают, что пресловутые «майданные технологии» возникли вовсе не в начале XXIв. В этой связи показательны воспоминания активного участника революционного движения в России, эсера И.Маркова. Описывая события в Петрограде, мемуарист упоминает о «ходячих трибунах» — революционных ораторах, которые обращались к полиции и казакам, призывая «не слушать начальство», не нападать на «своих братьев, отцов, их жён, и сестёр, голодных рабочих». В роли увещевателей также использовались женщины и дети. Видя перед собой простых обывателей, которые взывали к человеческим чувствам, правоохранители и военные утрачивали решимость и не препятствовали манифестантам. Некоторые воинские части вскоре перешли на сторону восставших.

Миф о том, что Февральская революция была «великой и бескровной», сегодня полностью опровергнут. Факты, приведённые в книге, также не оставляют в этом ни малейших сомнений. Авторы многих воспоминаний приводят чудовищные в своей бессмысленной жестокости эпизоды кровавых расправ над царскими чиновниками, жандармами, полицейскими, морскими и армейскими офицерами. Счёт убитых в Петрограде шёл, по меньшей мере, на сотни. Волна насилия захлестнула военные базы Балтийского флота — Гельсингфорс (ныне — Хельсинки) и Кронштадт. Жертвами самосудов на Балтике стало свыше ста морских офицеров, в том числе, командующий флотом вице-адмирал Адриан Непенин. Этой трагедии посвящён завершающий — третий раздел.

Безусловно, составитель и издатели сборника проделали колоссальный труд, выявив, расположив в логической последовательности и взаимосвязи свидетельства очевидцев событий, которые стали прологом к будущей катастрофе. Представленный сборник не только обогащает нынешнюю историографию Русской Смуты, вводя в научный оборот множество новых источников, но и позволяет увидеть деструктивную сущность вообще всех революций, их гибельности для общества и страны.

Впервые опубликовано: Революция и мiръ. Электронный информационный бюллетень, № 6, 2017. — С.82−86