Для многих он более известен как Сергий Чешский. Владыка Сергий (Королёв), архиепископ Казанский и Чистопольский, духовно окормлял русских эмигрантов в Чехословакии в трудные для России времена. В Праге он провёл 24 года своей жизни, нёс архиерейское служение в странах Западной и Средней Европы. Подвиги и труды владыки имеют огромное значение для нас и сегодня.

Архиепископ Сергий (Королёв)

Духовная миссия в эмиграции

18 января 1881 года в многодетной купеческой семье Королёвых, проживавшей на улице Большая Пресня в Москве, родился сын Аркадий. Именно ему впоследствии суждено будет стать владыкой Сергием Пражским, архиепископом Казанским и Чистопольским. А в те дни, вскоре после рождения мальчика, большая семья осталась без своего кормильца ― умер отец семейства. Детство будущего архиерея прошло в Москве, потом семейство Королёвых перебралось в усадьбу под Москвой, в село Обольяново.

Из-за недостатка средств юноша не мог поступить в коммерческое учебное заведение, поэтому своё обучение после школы он продолжил в Дмитровском духовном училище. Это противоречило традициям купеческого сословия, к которому принадлежал Аркадий, но отвечало его духовным стремлениям, так как ещё с детства он был весьма религиозен. В 1896 году юноша продолжил обучение уже в Вифанской семинарии, а дальше была Московская духовная академия. В это же самое время, но двумя курсами старше, в академии учился будущий Патриарх Алексий I (Симанский). Молодые люди были знакомы друг с другом и дружили.

Тогда ещё Аркадий Королёв не думал о священстве ― он собирался стать преподавателем в каком-либо духовном заведении. Однако после выпуска из академии в 1906 году оказался в Яблочинском монастыре на Холмщине, что на границе с Польшей, где наместником был его друг по академии — отец Серафим (Остроумов). По своему темпераменту будущий владыка Сергий был очень общительным и активным молодым человеком, о монашестве он тогда даже и не помышлял. Однако именно миссионерско-просветительская направленность Яблочинского монастыря, а также знакомство с епископом Холмским Евлогием (Георгиевским), сразу же ставшим его духовным отцом, решили всё. И уже в следующем 1907 году сам владыка постриг Аркадия в монашество с наречением имени Сергия, а ещё спустя год рукоположил во иеромонахи.

Уже в 1914 году отец Сергий становится архимандритом и наместником Яблочинского монастыря. Но в 1916 году этот монастырь вместе с его насельниками был эвакуирован в связи с немецким наступлением. Архимандрит Сергий смог вернуться в Яблочное лишь спустя три года. Он сразу же принялся за восстановление разрушенной и разорённой обители. Однако и это мирное время тоже продлилось недолго ― в 1920 году снова завязалась война, теперь уже с Польшей. Тогда же архимандрита Сергия назначают епископом Бельским и викарием в Холмской епархии. Сама архиерейская хиротония была совершена 17 апреля 1921 года. Однако польские власти не захотели её признать, в связи с чем владыке Сергию так и не суждено было приступить к своим обязанностям. Все, кто не поддержал создания Польской автокефалии, были арестованы и высланы из страны.

Так в 1922 году епископ Сергий прибыл в Прагу, столицу тогдашней Чехословакии, где провёл наиболее продолжительный отрезок своей жизни в служении Богу ― целых 24 года. В Праге он оказался совсем без денег, никого здесь не знал, однако вскоре познакомился с русскими эмигрантами и с радостью узнал, что всеми приходами Московской Патриархии здесь временно управляет его духовник — владыка Евлогий. Последний сразу же назначил Сергия епископом Пражским, а также своим викарным представителем в приходах Чехословакии и соседних Венгрии и Австрии.

Единственной церковью в Праге, принадлежащей Московскому Патриархату, был тогда Свято-Никольский храм. Вскоре стараниями епископа Сергия был сооружён ещё один прекрасный храм в честь Успения Божией Матери в Ольшанах. Вокруг владыки очень быстро начала объединяться русская эмиграция, особенно интеллигенция: у него она находила духовное утешение, что отчасти заменяло изгнанникам Родину. Объединяющая роль владыки была поистине велика. В то сложное время, когда разные политические взгляды разделяли людей, в том числе и представителей русской эмиграции в Праге, ему удалось сплотить людей одной верой, примирить их между собой. Епископ Сергий никогда не поддерживал чьей-либо политической позиции, не принимал чью-либо сторону. Многие на всю жизнь запомнили и пронесли свет от четверговых встреч с владыкой за чаем «У брата Самовария», как их называли. За такими беседами раскрывались души людей, примирялись враждующие, оставалось только чувство родства и любви. Многие духовные чада приезжали к владыке Сергию и из других городов и стран, в которых ему приходилось бывать по долгу своей службы.

В 1939 году, в начале Второй мировой войны, Чехословакия была захвачена Германией. Несмотря на существовавшую опасность, смелый пастырь продолжал служить каждый день молебны, молясь о прекращении войны. Когда местные власти хотели, чтобы владыка выступил на открытии съезда Комитета освобождения народов России, он не побоялся отказаться от этого предложения, поскольку любил свою Родину. Это был очень смелый поступок. Однако тогда всё обошлось. Наконец в 1945 году Прага была освобождена советскими войсками. Но эта победа быстро сменилась новой бедой: вскоре начались аресты, в том числе и среди русских эмигрантов. Кто-то из его паствы предлагал владыке для безопасности переехать на Запад, однако тот отказался, сказав: «Нет. Меня вернут в Россию, и там я умру. Я останусь на месте, которое определил мне Бог».

Так и случилось, но уже спустя несколько лет. До этого времени архипастырю довелось ещё услышать много клеветы в свой адрес и пережить несколько допросов. В 1946 году теперь уже Патриархом Алексием, с которым некогда учился в Московской академии, он возводится в сан архиепископа с назначением на Венскую кафедру, а в 1948 году становится архиепископом Берлинским и Германским.

В Россию владыка смог вернуться только в 1950 году, когда его назначили архиепископом Казанским и Чистопольским. Сбылась его давняя мечта. «Я счастлив, что я наконец дома, на родной земле, и могу отдать остаток своей жизни на служение родному народу», ― писал по этому поводу архиепископ Сергий. Правда, прослужить на Родине ему довелось недолго ― 18 декабря 1952 владыка отошёл ко Господу. Похоронили любимого пастыря в Казани, на Арсовом поле, рядом с кладбищенской церковью. В этом году исполняется 65 лет со дня его кончины.

Владыка Сергий о духовной жизни в миру

Несмотря на то, что сам архиепископ Сергий был монахом, большую часть своего служения он проводил в общении с людьми, живя в миру. Нам от него осталось несколько ценных публикаций, которые также можно объединить одной общей темой: духовная жизнь в миру. Эта тема, интересовавшая архипастыря тогда, не менее важна для нас сегодня. Именно на этом поприще (мирские будни), считал владыка, происходит самая ожесточённая духовная борьба и одерживаются победы едва ли не самые значительные. Тот подвиг, который нам кажется призрачно малым и даже незаметным, оказывается огромным и требующим отваги, способным многое изменить для общего блага людей.

«Человек создан для счастья», ― утверждает владыка Сергий. Но это счастье мы ищем вовсе не там, где его следует искать. Само стремление быть счастливым является отсветом того блаженства, что было в Раю. Причиной удаления первых людей из Рая стал грех. И сегодня именно грех мешает нам «радостно ступать по земле». Следовательно, счастье человека начинается там, где заканчивается грех.

Радоваться здесь, на земле, может лишь тот, кто имеет мирное сердце. Это и есть радость о Духе Святом, это то Небо на земле, о котором многие мечтают, но не знают, как его обрести. И всё это не только достижимо, но и является прямым призванием каждого, ведь все мы являемся посланниками Божиими на земле. Каждый имеет здесь свою определённую миссию, но все они сводятся к одной ― «нести свет Истины», делясь им с другими.

Вести духовную борьбу, совершенствоваться каждый призван на том месте, где он поставлен Богом. Именно в обыденной, каждодневной жизни совершаются наиболее важные духовные подвиги. И даже более ― в бытовой, семейной жизни делать это, по мысли архиепископа Сергия, оказывается наиболее удобным. Потому что именно в семейной обстановке мы ведём себя наиболее естественно, непритворно. Именно здесь лучше всего «шлифуются» грани нашей души, лечатся недостатки. С грехами лучше всего бороться, когда они видны, а в обществе мы обычно ведём себя по-другому, скрывая всё худшее, что в нас есть.

Именно во взаимоотношениях людей, считал владыка, проявляется то главное, к чему призван человек. Общительность он называл одним из Божьих дарований, которые трудно приобрести самому. Общаясь, мы и сами раскрываем свою индивидуальность, и в то же время обогащаемся индивидуальностью других. Однако часто из-за своей греховности люди обращают внимание лишь на какие-то случайные, негативные черты у других. Но эти черты действительно являются второстепенными, не главными в людях, а главное ― то, что от Бога. «В каждом сердце нужно искать клад», — учил владыка Сергий. Только тогда люди и смогут стать единым целым, членами Тела Христова, и будут счастливы уже здесь, на земле.

«В каждом сердце нужно искать клад»

Архиепископ Сергий (Королёв)

Цитаты из трудов владыки Сергия:

Человек создан для счастья, и только победами каждодневными может он достигать радости и такого состояния, которое несёт всем и ему свет.



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Во взаимоотношениях людей — вся жизнь. Надо освещать их светом Христовой Истины.



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Если мир в душе, то эта радость не отнимется никогда. Немирность же всегда приносит несчастье.



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Жизнь — великий труд. Надо научиться жить во Христе мудро, и тогда всё вокруг нас осмыслится и приобретёт цену для вечности.



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Всякая победа над грехом есть отвоевание себя и других для взаимопонимающей жизни всех людей.



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Созидание внутреннего человека совершается не в мире поражающих подвигов, а в будничной жизни.



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Наличие счастья в жизни лежит в наличии нашей духовной жизни. Как бы ни были прекрасны формы жизни, но, если человек не победит в себе греха, он не достигнет подлинного счастья.



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Не в малости нашей дело, а в нежелании взять на себя ответственность.



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Люди — цветы Божии: надо, как пчела, уметь собрать мёд с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и свою индивидуальность раскрыть для других.



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В каждом человеке есть прекрасное, и только наша греховность не позволяет нам видеть это.



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Общительность есть дарование Божие, а из необщительного сделать себя общительным ради пополнения своей скудости есть подвиг.



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В каждом сердце надо искать клад. Клады ищут часто, но не душевные, а надо искать душевный клад. Могут спросить, зачем. Ответим: чтобы обогатиться.



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Мы видим в людях только внешнее и берём от них внешнее, и не замечаем клада, лежащего в каждом, не ищем этого клада. Надо искать талант сердца: этот клад есть источник блага.



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Наша задача обращать внимание не на внешнее, а искать в себе и в других то, что у нас от Бога.



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Наша душа создана для вечности, а мы совершенно не заботимся о ней. Мы стараемся приобретать всевозможные сокровища, кроме сокровищ вечности. Мы плохие купцы. Мы дёшево ценим нашу душу.



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Непосредственная задача христианина — это осуществление божественной жизни на земле.



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Нельзя обрести блага, не идя по пути Христа. Только идя за Христом, человек обретает своё благо.



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Божественная жизнь не есть теоретический идеал, а практическое требование.



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Единение между людьми есть нить, переброшенная от земли к небу, к Богу, к Единящему центру. Единство, исходящее из сердца одного к сердцу другого, имеет в себе направление к одному центру — к Богу, ибо единение между людьми и есть жизнь, разделение же есть смерть.



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При грехе человек как бы боится другого человека, не ступает радостно по земле. Он думает про себя, как бы ему не встретиться с тем или иным человеком… Побеждая же грех, человек подходит легко к другому человеку и заражает его добром.



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Надо уметь освещать наши взаимоотношения светом Христовой истины, чтобы они приносили нам благо. Отыскивая общее нам божеское, мы становимся соработниками Божьими на земле.



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Божие есть реальное благо здесь, на земле, — это радость о Духе Святом. Тогда для нас открывается небесная жизнь.

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