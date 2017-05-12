О счастье — призрачном и настоящем

— Ваше Блаженство, почему так получается: все люди желают счастья, но далеко не все его имеют. В чём причина? Что нужно для того, чтобы почувствовать себя счастливым?

— Без Божия благословения невозможно достичь счастья. Мы думаем, что живём на земле за счёт своих ресурсов, талантов, даров природы и т. д. На самом же деле мы живём по благодати Божией. Уже самим своим существованием человек обязан милости Господней. Бог сотворил каждого из нас, украсив и способностями, и талантами. Всё доброе в нас совершается силой Божией — это та земная благодать, которой живут все люди. Поэтому нельзя считать, что мы сами распоряжаемся своей жизнью, своим счастьем. Но, к сожалению, многие думают иначе: мол, всё зависит только от личного желания. При таком ошибочном подходе люди забывают о главном: мы имеем здоровье, таланты и саму жизнь лишь потому, что Бог нам их даровал. Этими дарами нужно так распоряжаться, чтобы делать добро и прославлять имя Божие. Тот, кто так поступает, — становится по-настоящему счастлив.

— Но ведь народная мудрость гласит: каждый человек — кузнец своего счастья…

— Когда речь идёт о счастье, нужно помнить, что корень этого слова — «часть». Т. е. по-настоящему счастливым является тот, кто имеет общую часть с Богом. Именно к этой сопричастности Богу и призывает нас Господь Иисус Христос. В святом Евангелии мы читаем о том, как Он в ответ на возражения апостола Петра (который не хотел, чтобы во время Тайной Вечери Господь омыл его ноги) говорит ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною (Ин. 13: 8). Достичь этой полноты возможно только живя по Заповедям Божиим, принимая участие в таинствах Церкви Христовой — благодаря причащению из Чаши Христовой мы становимся причастны Самому Богу.

Земное, т. е. временное счастье — это ничто, если оно не имеет продолжения в вечности. В православном понимании быть счастливым значит достигнуть блаженства и стать наследником Царствия Небесного. Для этого Господь и даровал нам благодать вечной жизни. Эта благодать, утраченная вследствие грехопадения ветхого Адама, возвращена Новым Адамом — Иисусом Христом, Который воплотился, пострадал за нас и воскрес. Эта благодать делает человека способным жить вечно и ещё в земном мире испытывать такие чувства, как счастье, любовь, мир и радость. Эта благодать услаждает горечь наших земных испытаний и скорбей. Не имея её, человек будет несчастным, невзирая ни на какие земные блага.

О смысле христианской жизни

— Как можно получить эту благодать?

— В этом вопросе кроется весь смысл христианской жизни. Принять в себя Божественную благодать можно только личными духовными усилиями. Ведь Господь не сказал: «Вот, к вам приблизилось Царство Небесное, берите его». Он говорит: «Покайтесь!». То есть, сделайте себя способными вместить эту благодать. Она даруется человеку, когда он старается жить по Заповедям Божиим, когда он молится, постится, творит милостыню, смиряется перед Богом и ближним.

Душа очищается силой Божественной благодати, которая подаётся в церковных таинствах. Церковь — духовная лечебница, в которой человек преображается из грешного в святого, из злого в доброго, из тёмного в светлого. Призывая к жизни вечной, Церковь не просто проповедует спасение, а готовит людей к принятию в себя Бога Живого. Она действует по примеру заботливого врача, который прописывает лекарство и устанавливает определённые ограничения для больного. В духовной жизни тоже нужно придерживаться своеобразной «диеты» в виде Божиих Заповедей: не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего, почитай отца и мать…

О совести — голосе Живого Бога в человеческой душе

— Что от нас ожидает Господь, когда дарует Свою благодать?

— Он требует плодов духа, о которых пишет апостол Павел: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22).Чтобы угодить Богу, нужно прислушиваться к Его гласу. Господь обращается к нам через голос нашей совести. Само слово «совесть» означает «совместное вещание с Богом». Совесть — это голос Живого Бога в человеческой душе.

— Как же тогда понимать выражение «бессовестный»?

— Это образное выражение. Оно означает, что не все прислушиваются к голосу собственной совести — высочайшему чувству ответственности не только перед людьми, но и перед Самим Богом, Который обращается к нам через Священное Писание, священников, иноков и даже простых людей, умудрённых подвигом христианской жизни. Они своим примером указывают, как нужно жить, чтобы обрести мир с Богом.

О единственном способе достижения мира

— Вы говорите о мире с Богом. А что же нужно сделать для достижения мира и согласия в обществе?

— Творить добро по мере своих возможностей. Бог не заставляет делать больше, чем мы можем. К примеру, если нечего подать бедному, то необходимо выразить своё сочувствие, помянуть его в молитвах. К сожалению, современный мир живёт двойными стандартами: на словах — одно, на деле — другое. Многие публично кичатся своей благотворительностью, ещё ничего не сделав. А ведь Спаситель заповедал нам: если делаешь добро правой рукой, пусть левая не знает этого. Бог призывает творить добро и ближним, и дальним, подавая милостыню и совершая молитву друг за друга. Если будем так поступать, если будем пребывать в молитвах и покаянии, то Господь благословит нас, пошлёт долгожданный мир и поможет идти путём, который ведёт к вечным обителям Царства Небесного.

О средствах, которые помогают человеку измениться

— Как можно помышлять о небесном, когда одолевают волнения о земном? Многие сильно смущаются, видя вокруг вопиющую несправедливость и безнаказанный грех…

— Грех никогда не бывает без возмездия. Однако не всегда возмездие за совершённое преступление наступает мгновенно. Если мы согрешили, то рано или поздно наступит расплата. Избавиться от пагубных последствий греха можно лишь при помощи искреннего сожаления о содеянном. Бог прощает, если мы сотворим плоды, достойные покаяния.

Молитва, смирение и покаяние — те средства, которые помогают нам измениться. С помощью молитвы мы испрашиваем у Бога силу для духовных подвигов. Смирение делает человека способным принять эту силу, вместить в себя дарования Божьи, Божественную благодать. Если же мы споткнулись, ошиблись, согрешили, то Бог даёт нам покаяние. В Таинстве Покаяния человеку прощаются грехи безусловно, Бог не требует ничего взамен. Каждый человек будет искренне прощён, если чистосердечно скажет: «Господи, я виноват, прости и помилуй меня, грешного».

— Как мы должны бороться с грехом?

— Нечистый, скверный не может войти в Царствие Небесное. Человек должен всю свою жизнь, каждый день очищать свою душу от всего греховного. Во время земной жизни нужно позаботиться о том, чтобы иметь достойное одеяние для души. Когда пачкаем её грехом, нужно сразу же омыть её покаянием перед Богом. Начиная с утренних молитв, мы должны на протяжении всего дня просить у Бога милости и говорить: «Господи, помилуй меня, грешного!». Если прогневались на кого-то, тоже должны говорить: «Прости меня, Господи! Я прогневался на брата». Если ещё что-то сделали недостойное, тоже нужно просить у Бога прощения. И когда отходим ко сну, должны сделать анализ прожитого дня и просить у Господа прощения за всё содеянное: «Ивана оскорбил, Степана обидел, сказал нехорошее слово, совершил неправильный поступок». Это и есть тот процесс очищения, который мы должны совершать в течение всей своей жизни.

Молитва, которую слышит Бог

— Как нужно молиться, чтобы наша молитва была принята Богом?

— Сила молитвы зависит от того, как мы живём. Молитва имеет силу тогда, когда человек ведёт духовную жизнь, соблюдает Заповеди Божии. Чем высоконравственней христианин, тем сильнее его молитва. Именно нравственность придаёт праведную окраску и силу молитве. Молитва праведных благоугодна Ему, — говорит премудрый Соломон (Притч. 15: 8). Тот же Соломон указывает в своих притчах: кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитва — мерзость (Притч. 28: 9). Если хочешь быть услышанным Богом, старайся жить праведно.

Иногда человек думает: мол, сегодня помолюсь, а уже завтра получу просимое. Но так не бывает. Обращаясь к Богу, нужно проявлять терпение и благоговение. Чем больше по своему духовному содержанию то, что мы просим, тем более усердной и долговременной должна быть и наша молитва.

Записал протоиерей Владислав Софийчук

http://news.church.ua/2017/05/12/chto-nuzhno-cheloveku-dlya-nastoyashhego-schastya-duxovnaya-beseda-s-blazhennejshim-mitropolitom-onufriem/?lang=ru