Святой Ефрем Сирин учит: «Не позволяй глазам своим блуждать туда и сюда и не всматривайся в чужую красоту, чтоб с помощью глаз твоих не низложил тебя противник твой». Святой праведный Иоанн Кронштадтский учил: «Если увидишь красивую девушку или красивого юношу, сразу прославь Бога за эту красоту и подумай, сколь более прекрасны небесные ангелы».

Нехорошо также и слушать что-либо предосудительное. Святой Марк Подвижник писал: «Слушатель худого бывает и худым (плохим)». Особенно же надо бояться что-либо худое говорить о духовных отцах. Так, Евагрий Монах писал: «Не прислушивайся к речам против своего духовника и не возбуждай против него тех, кто не уважает его, чтобы не прогневался Господь твоими поступками и не изгладил тебя из книги жизни». Один монах отправился из монастыря в город. По дороге ему встретился иудей, который всю дорогу до города ругал настоятеля монастыря. Монах молча слушал, как поносили его игумена. Когда они подошли к городу, жид продолжал провоцировать собеседника: «Согласись, что я прав». На что монах ответил: «Может быть…» Когда монах сделал все дела в городе и вернулся в монастырь, навстречу ему вышел старец и сказал: «Ты теперь не монах и не христианин, ибо осудил своего духовного отца». Защищая глаза и уши от соблазнов, мы стяжаем целомудрие веры и целомудрие нравов. Обуздывая собственный язык, начинаем контролировать и всё наше тело. Сказано: «…буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною» (Пс. 38, 2); и ещё: «Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло» (Сир. 19, 6); и ещё: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1, 26).

Если чувствуете, что ваша речь касается чего-то раздражающего или греховного, осуждающего ближнего, моментально начинайте говорить медленно. Так гораздо легче контролировать эмоции и обуздывать их в словах и помыслах. Контролируя свои глаза, уши и свой язык, мы приводим душу в равновесие и избегаем многих падений.

http://orthodoxmoscow.ru/kak-styazhat-celomudrie-i-izbezhat-durnyx-pomyslov/