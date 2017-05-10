Депутаты совместно с экспертами из МВД и Росгвардии готовят законопроект, расширяющий права граждан при защите своего жилища. Предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса — не признавать преступлением причинение любого вреда нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое гражданином на законных основаниях. Кроме того, опять же действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту других людей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии. То есть само понятие «превышение пределов самообороны» может быть вообще отменено, но только, если речь идёт о криминальной ситуации в квартире или частном доме, но не на улице.

По мнению авторов документа, россияне не должны бояться защищать себя, свой дом, жизнь и здоровье своих близких. Им действительно, не на словах, а на деле необходимо иметь полное право на самооборону, в том числе с использованием гражданского оружия. В США преступник, проникший на частную территорию, может быть убит на месте. Причём американцы, ставшие жертвами нападения и убившие незваного гостя, освобождены от обязанности доказывать свою невиновность.

Необходимость в таких законодательных поправках назрела давно. И время от времени их вносят на рассмотрение Госдумы. Но почему-то всякий раз отклоняют. Удивительно, но нередко люди, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, сами становятся субъектами уголовного преследования. Суды встают на сторону налётчиков, которые при нападении на чужую квартиру или дом получили тяжёлый вред здоровью. При вынесении подобных решений, которые вызывают справедливое негодование общественности, судебные инстанции исходят из действующего законодательства о самообороне. Ну, нельзя слишком сильно ударить разбойника или насильника — вдруг он умрёт? Надо обязательно дождаться, когда покалечат или убьют хозяина дома — вот тогда суд с чистой совестью накажет по всей строгости этого налётчика. Если, конечно, его поймают.

Вообще же, наблюдается странная особенность в процессах по самообороне. Если история получила общественный резонанс и попала на страницы СМИ — человека, пытавшегося себя защитить, оправдают. Нет — значит, нет. Как будто понятие «самооборона» вообще отсутствует в нашей юриспруденции. Хотя уже давно внесли изменения и в Уголовный кодекс (это статьи 37 и 38), где объяснили понятия необходимой самообороны и её превышения. Причём во всех подробностях. А 27 сентября 2012 года вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Верховный суд напомнил всем судьям о праве на самооборону и подробно разъяснил, как надо рассматривать подобные дела.

Это постановление вышло по весьма конкретному и вопиющему поводу. Случилось вот что: на гражданина Соколова и его товарища, возвращавшихся вечером с работы, на улице напали трое отморозков — хотели ограбить. У гопников были длинные и крепкие рейки, содранные со скамеек. Соколов с товарищем стали убегать, но гопники их догоняли и били — на теле Соколова насчитали потом следы десятка ударов. В конце концов, Соколов отобрал палку у одного из нападавших и ударил его по голове. Удар оказался смертельным и Соколову присудили шесть лет колонии строгого режима с выплатой материального и морального вреда (!) семье потерпевшего. Защита Соколова обратилась в Верховный суд. Собравшаяся затем Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила предыдущее решение в отношении Соколова — он был оправдан и реабилитирован.

Вот история сахалинского пенсионера Александра Тарасова. Ночью в его дом вломился грабитель. 26-летний парень требовал отдать пенсию и бил палкой. Каким-то образом пенсионеру удалось нанести бандиту смертельный удар. И пожилого человека, чудом оставшегося в живых, обвинили в умышленном убийстве и посадили в тюрьму на 4,5 года. Правда, примерно через год Сахалинский областной суд полностью оправдал и реабилитировал Тарасова. Но так везёт не всем.

То есть, чтобы добиться законности и справедливости, надо дойти до высокой судебной инстанции. Неужели жертвам нападений, которым посчастливилось отбиться и уцелеть, всякий раз придётся взывать к Верховному cуду? А если не удастся туда достучаться? Так ведь многим и не удаётся. Например, однажды дали реальный срок хозяину квартиры, который установил у себя своеобразную защитную сигнализацию — пароходный ревун. Вор вскрыл дверь — и тут жуткий гудок. Преступник умер от разрыва сердца, а мужик сел в тюрьму.

Примеры, когда следствие и суд становятся сразу на сторону оборонявшегося, тоже есть, но они очень редки. Так что же делать хозяевам, если на них всё-таки напали? Обезопасить свой дом и семью от нападения не только можно, но и нужно. При этом вовсе не обязательно кого-то убивать. Достаточно продемонстрировать для потенциальных грабителей хотя бы визуальные, отличимые для окружающих трудности в проникновении в свои владения.

Правоохранители советуют устанавливать в доме металлические двери, окна укреплять решётками, а калитку и ворота держать запертыми. Забор надо сделать труднопреодолимым для непрошеных гостей. Полезно держать сторожевую собаку.

Однако полиция строго предостерегает дачников от соблазна устанавливать на воров капканы и прочие ловушки, оставлять на столе отравленные продукты. Некоторые умельцы конструируют самострелы и минируют тропинки на огородах самодельными взрывными устройствами. Перелезет какой-нибудь бродяга через забор — и получит в живот гарпунную зазубренную стрелу. Или сразу взлетит в воздух.

Наше законодательство — пока — считает такую меру самозащиты неадекватной: вор за кражу старых вещей или консервов получит не более трёх лет обычной зоны. А вот дачник за умышленное, по сути, убийство будет наказан гораздо строже.

Полицейская статистика утверждает, что мало кто из грабителей решается на вторжение в дом, окружённый высоким забором, за которым бегает собака, а по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Считается, что самый надёжный способ защиты — установка постоянной сигнализации. У каждого обитателя дома или хотя бы — хозяина должен быть специальный брелок с «тревожной кнопкой». Носить его надо постоянно с собой, например, на связке с ключами. Напали — всегда успеешь вызвать полицию или ЧОП.

Не лишним будет держать в доме и зарегистрированное оружие самообороны. Травматику, скажем, лёгкую, но мощную «Осу», удобно постоянно носить с собой в кобуре — бесствольный пистолет не мешает, ничего не цепляет, не привлекает внимания и всегда под рукой. Причём из этого четырёхзарядного комплекса можно выстрелить слезоточивой смесью или просто в воздух сигнальной ракетой.

Конечно, хозяевам стоит внимательнее присматриваться к своим посетителям. Почти 70 процентов ограблений и прочих неприятностей происходит по наводке. Налётчики, приезжающие из ближнего зарубежья, вербуют своих информаторов из числа гастарбайтеров. Вхожие на участок и в дом, они могут по минутам расписать распорядок дня хозяев, указать расположение видеокамер, пульты сигнализации и где лежат ценности, посоветовать, когда удобнее нанести «визит». Так что безопасность домов — целиком в руках их собственников.

https://rg.ru/2017/05/09/zashchishchatsia-ot-prestupnikov-razreshat-liubymi-sposobami.html