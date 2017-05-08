По благословению Митрополита Орловского и Болховского Антония в Орле прошёл 15-й Фестиваль православной молодёжи «Святой Георгий». Фестиваль посвящён покровителю христианского воинства Великомученику и Победоносцу Георгию, Новомученикам и Исповедникам Российским, Защитникам Отечества 1-й и 2-й Мировых войн. 72-й годовщине Дня Победы.

20 апреля в музее писателей-орловцев состоялся вечер памяти поэта Святой Руси Сергея Сергеевича Бехтеева, на котором выступили сотрудники музея И.С. Тургенева, музея писателей-орловцев, филологи, краеведы. Стихи поэта читали учащиеся орловских учебных заведений, лицея «Магистр», прихожане Ахтырского кафедрального собора, композиции по произведениям Бехтеева исполнили православные авторы-исполнители.

Впервые в России в музее писателей-орловцев была открыта экспозиция посвящённая Царскому офицеру, поэту Сергею Бехтееву, подготовленная при поддержке Фонда любителей русской старины имени С.С. Бехтеева (Воронеж) и журнала «Истории русской провинции» (Орёл).

24 апреля в Областном выставочном центре прошло награждение лауреатов в номинации «Святой Георгий» областного конкурса молодых художников имени А.И. Курнакова.

26 апреля библиотекам и школам Покровского района были переданы сборники журнала «Истории русской провинции»: «От Георгиевского креста к солдатской славе», «Орловская губерния и революция».

В Орловском государственном институте культуры открылся Фестиваль студенческого кино «Экология души 21 век». На открытии которого был показан фильм Владимира Людомира «Орловцы в Крымской войне», снятый киностудией «Странник» и «Молодёжным братством во имя Великомученика и Победоносца Георгия».

27 апреля в ОГИК презентовали выставку «Афон» Андрея Формина (Брянск), а в комплексе корпорации «Гринн» на Международном фестивале путешественников выставку «Гусар, путешественник, монах» Леонида Круглова (Москва), посвящённую уроженцу Орла, первооткрывателю Центральной Африки афонскому иеромонаху Антонию (Александру Булатовичу).

28 апреля в Музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «От великой войны до великой катастрофы» художника Андрея Ромасюкова (Санкт-Петербург).

29 апреля в ДК Профсоюзов прошло конкурсное прослушивание участников Фестиваля православной, военной, патриотической песни и поэзии «Святой Георгий» определившее лауреатов и дипломантов.

30 апреля на базе яхт-клуба СДЮСШОР № 10 г. Орла открылся парусный сезон «Орловской федерации парусного спорта» 2017 года. На берегу прошёл турнир по русскому боевому многоборью, соревнования по штыковому бою, палочному и ножевому фехтованию организованные Центром боевых искусств имени генерала А.П. Ермолова и клубом «Мономах». В празднике православного спорта в день жён-мироносец приняли участие известные спортсмены кавалер ордена мужества, всемирно известный яхтсмен Николай Литау, журналист и путешественник Евгений Штиль-Орлов, руководитель «Морского арт-клуба» ветеран ВМФ Анатолий Васильев, ветеран спорта победительница международных соревнований по зимнему плаванию Ирина Васильчук, а так же клубы Георгиевского братства: «Апостол Андрей», дружина юных разведчиков «Застава» НОРД «Русь» при Троицкой церкви Орла, ОРОО «Флоту-быть», «Федерация закаливания и зимнего плавания», «Федерация русского джиу-джитсу Орловской области».

5 мая в день 50-летия преставления блаженного Афанасия Андреевича Сайко прошёл крестный ход от Воскресенской (Афанасьевской) церкви до могилы блаженного на Крестительском кладбище г. Орла.

6 мая в день памяти Великомученика и Победоносца Георгия состоялся крестный ход от храма Михаила Архангела до кинотеатра «Победа», стоящего на месте Сретенской, Георгиевской церкви, где у поклонного креста был отслужен молебен.

В ДК Профсоюзов прошёл гала-концерт 15-го Фестиваля православной молодёжи «Святой Георгий», на котором были награждены лауреаты фестиваля. «Гран-при» в этом году получил ансамбль Орловской академии ФСО. В фойе была развёрнута выставка «За Веру, Царя и Отечество» и выставка православной литературы.

Председателем жюри протоиереем Александром Родионовым, иереем Николаем Макаровы, Заместителем председателя Областного Совета профсоюзов Орловской области Юрием Власовым от имени организаторов и спонсоров Фестиваля «Святой Георгий» «Молодёжного братства во имя великомученика и Победоносца Георгия», Компании «Орландо». Православной организации «Христианское доброделание» АНО «Символик» (Москва), Орловского отделения Общества «Двуглавый Орёл», были награждены дипломами и подарками лауреаты и наиболее активные участники юбилейного 15-го Фестиваля православной молодёжи «Святой Георгий», среди которых помимо вышеуказанных организаций Петропавловское православное братство, Орловская община казачьего землячества, РОО «Родители за детей», клуб «Вертикаль», ОГФСО «Юность России».

За подвижническую деятельность по духовно-патриотическому воспитанию молодёжи грамотами Департамента внутренней политики Орловской области наградили: Руководителя ОРОО «Флоту-быть» Игоря Глущенко, председателя церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской Митрополии Анатолия Перелыгина, заместителя директора Орловского музыкального колледжа Марину Малявкину, руководителя АНО «Символик» Святослава Можея, солистку хора «Лик» Наталью Булгакову, руководителя ансамбля «Благовест» Тамару Землину, учителя истории школы № 12 г. Орла Андрея Шевякова, православного исполнителя и композитора Вячеслава Капорина из Москвы, доцента кафедры религиоведения Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева Юрия Королёва.

6−9 мая накануне Праздника Победы в Москве на «Фестивале патриотической песни» выступает прошедшая региональный отбор студентка ОГИК Лилия Красова, получившая гран-при Фестиваля «Святой Георгий» в прошлом 2016 году.

Подробнее информация на сайтах:

«Орёл по-русски»: http://xn--e1agfdncgfekaw.xn--p1ai/

«Орловская митрополия»: http://www.orel-eparhia.ru/news/2017/5 072 ;

http://www.orel-eparhia.ru/news/2017/5 053