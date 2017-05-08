Святые присутствуют в нашей жизни

Слова Божии — это не слова человеческие, и сила Божия — это не сила человеческая. Человеческая сила имеет большое значение для решения тех или иных текущих проблем и задач, но проходит время, и в самом лучшем случае о выдающихся деятелях прошлого сохраняется благодарная память. Люди с удовольствием читают о них книги, смотрят фильмы, но не приходят ночью к могилам, потому что реальной связи с героями прошлого нет. А со святыми сохраняется реальная связь, святые присутствуют в нашей жизни, потому что они члены той же Церкви, только уже на небесах. Они уже прославлены, но остаются с нами. И мы верим, что Матронушка рядом с нами не только своими мощами, но и душой своей и что она слышит наши молитвы. А было бы не так — кто бы стоял эти долгие часы? Кто бы приходил и со слезами молился, а потом приходил бы вновь и с ещё большей силой благодарил Матронушку за великие чудные дела, ею совершённые?

Свидетельство о великой Божественной тайне

Когда Господь сказал, что создаст Церковь и врата ада не одолеют её (см.: Мф. 16: 18), это была не просто декларация, направленная на то, чтобы вразумить слушающих и поддержать малодушных. Это было свидетельство о великой Божественной тайне, о присутствии Сына Божия в человеческой истории. По примеру Матроны мы можем почувствовать и понять, что есть присутствие невидимого мира в жизни мира видимого, которое опознаётся нами только через веру и молитву.

Вот почему никогда не пресечётся жизнь Церкви в истории — как бы Церковь ни шельмовали, как бы ни гнали, как бы ни связывали всё, что она совершает, с суевериями и безграмотностью. Эти аргументы постоянно бросаются в адрес Церкви — и что? Спросите у тех, кто стоит в длинной очереди к Матронушке, какое для них значение имеют эти слова. Никакого, потому что их вера основывается не на словах, а на реальном переживании Божиего присутствия, Божиего чуда, Которое силой Святого Духа, через людей как умерших, так и живых, изливается на род человеческий.

Из слова после Литургии в храме Воскресения Словущего Покровского ставропигиального женского монастыря г. Москвы 2 мая 2017 года, в день памяти блаженной Матроны Московской, в 65-ю годовщину её преставления и 18-ю годовщину канонизации

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Мы прикасаемся к вечности

Всякий раз, когда мы совершаем Божественную Евхаристию, мы прикасаемся к этой вечности, мы выходим за пределы физического бытия. Оставаясь людьми, имеющими и тело, и душу, мы, прикасаясь к самому Телу и Крови Спасителя, выходим за границы этого мира, даже если сами этого не сознаём.

Святые угодники для нас — это не просто герои

Иногда, встречаясь с удивительными людьми — умными, образованными, духовно сильными или с теми, кто не только отличается добрыми качествами, но и занимает высокое положение в обществе, — мы потом вспоминаем эту встречу всю жизнь. Мы говорим, как это было прекрасно, какое влияние оказал на нас тот человек — своими словами, своими мыслями или даже просто добрым взглядом или протянутой рукой. Мы чувствуем силу влияния на нас, которая преодолевает время и остаётся с нами — может быть, на протяжении всей нашей жизни. Нечто куда более удивительное, но реальное происходит и в Церкви, когда силой Святого Духа мы пребываем в соприкосновении с Самим Христом, распятым и воскресшим, с Ним, совершившим Тайную вечерю, взошедшим на Крест и прославившим Себя силой воскресения. Поэтому и святые угодники для нас — это не просто герои, хотя они часто бывали героями, как святой великомученик Георгий Победоносец. Силой Святого Духа они навсегда остаются живыми для тех, кто встречается с ними в Церкви — от сердца к сердцу, от ума к уму; кто прикасается к их истории, их подвигу и через молитву входит в реальное с ними соприкосновение.

Из слова после Литургии в Георгиевском храме на Поклонной горе 6 мая 2017 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божией Матери

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